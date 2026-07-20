Nhiều gia đình có thói quen bật đèn bàn thờ suốt ngày đêm với quan niệm giữ không gian thờ cúng luôn ấm cúng, trang nghiêm.

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, ánh sáng trên bàn thờ mang ý nghĩa tượng trưng cho sự ấm áp, thanh tịnh và lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Chính vì vậy, không ít gia đình duy trì đèn bàn thờ sáng liên tục 24/24. Tuy nhiên, theo các chuyên gia văn hóa và nhiều nhà nghiên cứu phong tục, việc bật đèn cả ngày lẫn đêm không phải là quy định bắt buộc.

Đèn bàn thờ có ý nghĩa gì?

Trên bàn thờ gia tiên, đèn hoặc nến tượng trưng cho ánh sáng, góp phần tạo nên không gian trang nghiêm, ấm cúng. Khi thắp hương vào các dịp lễ, Tết, ngày rằm, mùng một hay ngày giỗ, việc bật đèn cũng thể hiện sự chỉn chu và lòng thành của gia chủ. Ngày nay, nhiều gia đình sử dụng đèn điện thay cho nến hoặc đèn dầu để bảo đảm an toàn và thuận tiện hơn trong sinh hoạt.

Có nên bật đèn bàn thờ cả ngày lẫn đêm?

Câu trả lời là không bắt buộc.

Theo quan niệm truyền thống, điều quan trọng trong việc thờ cúng là sự thành tâm của con cháu chứ không phải đèn phải sáng liên tục. Gia đình có thể bật đèn khi thắp hương, khi cúng lễ hoặc vào những thời điểm muốn giữ không gian thờ cúng thêm trang nghiêm. Một số gia đình vẫn lựa chọn bật đèn suốt ngày đêm vì cho rằng ánh sáng mang lại cảm giác ấm cúng và thể hiện sự tưởng nhớ đối với tổ tiên. Đây là lựa chọn mang tính phong tục, không phải quy định chung mà mọi gia đình đều phải làm theo.

Nếu muốn bật đèn thường xuyên, cần lưu ý gì?

Nếu duy trì đèn bàn thờ trong thời gian dài, gia chủ nên ưu tiên các loại đèn LED công suất thấp, ít tỏa nhiệt và tiết kiệm điện. Đồng thời cần thường xuyên kiểm tra dây điện, ổ cắm và thiết bị chiếu sáng để hạn chế nguy cơ chập cháy. Đối với nến hoặc đèn dầu, không nên để cháy liên tục khi không có người ở nhà hoặc vào ban đêm nếu không thể quan sát. Theo khuyến cáo của lực lượng phòng cháy chữa cháy, khu vực bàn thờ cần được bố trí gọn gàng, tránh đặt vật dễ bắt lửa quá gần nguồn nhiệt và không để ngọn lửa cháy không có người trông coi.

Điều quan trọng không nằm ở việc bật đèn bao lâu

Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đều cho rằng việc thờ cúng trước hết là nét đẹp truyền thống thể hiện đạo hiếu và sự tưởng nhớ tổ tiên. Vì vậy, không có quy định nào yêu cầu bàn thờ phải sáng đèn 24/24 mới được xem là đúng lễ nghi. Nếu điều kiện cho phép, gia đình có thể bật đèn vào những thời điểm thắp hương hoặc trong các dịp lễ quan trọng để tạo không gian trang nghiêm. Còn nếu lựa chọn bật thường xuyên, điều cần ưu tiên là bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ và giữ bàn thờ luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

Nói cách khác, bàn thờ sáng bởi ánh đèn có thể tạo cảm giác ấm cúng, nhưng điều gìn giữ ý nghĩa của không gian thờ cúng vẫn là sự thành kính và lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà, tổ tiên.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo