Có mủ ở đầu dương vật là bệnh gì?

Việc tiết mủ có thể rõ ràng nếu các nguyên nhân tiềm ẩn là do viêm. Số lượng mủ tiết ra ở dương vật có thể thay đổi từ ít đến nhiều. Người bệnh cũng thấy tần số đi tiểu tăng lên, đặc biệt là vào ban đêm.

Nguyên nhân gây tiết mủ ở dương vật có thể do nhiễm khuẩn hoặc do viêm. Viêm nhiễm cục bộ có thể xảy ra do kích thích bởi xà phòng hoặc chất tẩy rửa. Trong khi đó, những nguyên nhân nhiễm khuẩn lại có thể do lậu cầu và viêm niệu đạo không do lậu cầu.

Viêm niệu đạo do lậu cầu được gây ra bởi vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae và viêm niệu đạo không do lậu cầu có thể được gây ra bởi các khuẩn khác nhau là Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium và Trichomonas vaginalis.

Biểu hiện bệnh ở nam giới ngoài sự tiết dịch bất thường, triệu chứng viêm niệu đạo có thể âm thầm hoặc rầm rộ với các biểu hiện: sốt, đau lưng, đau bụng dưới, nước tiểu đục, có cảm giác nóng rát dọc niệu đạo, tiểu buốt, lỗ tiểu sưng đỏ...

Nếu không được điều trị, viêm niệu đạo (có thể do lậu hoặc không do lậu), nguy cơ cao gây ra các biến chứng như viêm niệu đạo mạn tính. Vi khuẩn gây bệnh có thể lan sâu vào toàn bộ niệu đạo và rất dễ tái phát. Ngoài ra, tình trạng dương vật chảy mủ do viêm niệu đạo còn có thể gây viêm tuyến tiền liệt.

Hơn nữa, dương vật chảy mủ có thể dẫn đến viêm lan sang các bộ phận khác như ống dẫn tinh, mào tinh hoàn. Nếu viêm cả hai mào tinh hoàn sẽ ảnh hưởng khả năng sinh sản ở nam giới. Tình trạng chảy mủ dương vật kéo dài có thể khiến cho niệu đạo viêm kéo dài tạo thành nhiều túi mủ nhỏ hoặc một túi mủ lớn bao quanh niệu đạo.

Tổn thương sau khi lành sẹo, lòng niệu đạo sẽ bị co hẹp lại làm cho người bệnh gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tiểu tiện (khó tiểu hoặc bí tiểu).

Giữ vệ sinh sạch sẽ cho niệu đạo và khu vực vùng kín ở nam giới là điều tối quan trọng. Khi bị viêm niệu đạo, cũng nên tránh quan hệ tình dục với nhiều bạn tình. Việc quan hệ bằng miệng hoặc hậu môn cũng được khuyến cáo nên tránh vì nó tăng tỷ lệ mắc các bệnh tình dục.

Các dấu hiệu dương vật tiết mủ có liên quan bệnh lây truyền qua đường tình dục nên khi thấy dấu hiệu bất thường như trên, nam giới hãy đưa bạn tình của mình đi khám cùng để điều trị triệt để.