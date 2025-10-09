Cố gắng cứu bóng khi chơi pickleball, nhiều người phải cấp cứu

Cấp cứu sau cú đỡ bóng

Theo VietnamNet thông tin, mới đây một phụ nữ 42 tuổi, ở Tây Mỗ (Hà Nội), trong lúc chơi pickleball đã trượt ngã khi đỡ bóng, dẫn đến gãy phức tạp 1/3 giữa xương cánh tay phải. Bà được đưa đến bệnh viện và phẫu thuật cố định bằng nẹp vít.

Tương tự trước đó, vào tháng 4, một nữ diễn viên 30 tuổi cũng đã phải nhập viện trong tình trạng gãy 1/3 giữa thân xương đùi bên trái ngay giữa sân đấu pickleball ở TPHCM. Ca phẫu thuật được đánh giá khá khó, vì bệnh nhân cao 1,78m, có đường gãy xương tét dọc xuống theo xương đùi trái.

Tai nạn chấn thương do chơi pickleball phổ biến. Ảnh: V.A/ VietnamNet

Không chỉ gãy xương, nhiều bệnh nhân cũng bất ngờ gặp chấn thương nặng như đứt dây chằng, đứt gân khi chơi pickleball dù trước đó các từng có thời gian dài chơi tennis, cầu lông và hầu như không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, BS.CK2 Nguyễn Xuân Anh, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, làm việc tại một phòng khám ở TPHCM, cho biết vừa qua đã tiếp nhận điều trị cho hai trường hợp các bệnh nhân đều ở độ tuổi U40.

Trường hợp thứ nhất là một người đàn ông đã có nhiều năm chơi tennis, cầu lông và hầu như không bị chấn thương nặng nào. Thời gian gần đây, bệnh nhân mới chuyển sang chơi pickleball Trong một trận đấu kéo dài, người đàn ông cố chạy theo cứu bóng thì nghe tiếng "bựt" ở gót chân và bị trẹo đầu gối. Tại cơ sở y tế, ảnh chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo trước nặng, phải tiến hành phẫu thuật khẩn và dự kiến mất nhiều thời gian để hồi phục.

Ảnh chụp chiếu ghi nhận bệnh nhân đứt hoàn toàn gân gót (Ảnh: BS).

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông vừa chơi tennis xong thì chuyển sang chơi pickleball. Bệnh nhân cũng nghe âm thanh lạ và bị đau khi dậm chân cứu bóng. Kết quả chụp chiếu hình ảnh cho thấy, bệnh nhân đứt hoàn toàn gân gót, cần phải mổ nối gân.

Ngoài ra, việc chơi pickleball liên tục trong thời gian dài cũng khiến nhiều người phải nhận “trái đắng”. Báo Nhân Dân đã đưa tin về trường hợp nữ bệnh nhân 32 tuổi mới chơi pickleball được 3 giờ liên tiếp thì đau khớp gối dữ dội, chụp MRI cho thấy rách sụn chêm dạng phức tạp, mảnh sụn di lệch vào trong khớp gây “kẹt gối”. Phẫu thuật nội soi được triển khai ngay để cứu phần sụn còn lại.

Hình ảnh MRI tổn thương rách sụn chêm. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Một trường hợp khác được VietnamNet đưa tin là người phụ nữ 44 tuổi tại Hà Nội chơi pickleball tới 5 tiếng mỗi ngày cùng nhiều môn thể thao khác. Khớp gối trái của người này bị thoái hóa nghiêm trọng, sụn khớp bị bào mòn như khớp người lớn tuổi, khiến phải thay khớp gối. Bác sĩ đánh giá nếu tiếp tục mức độ đó, bà có nguy cơ tàn phế.

Cảnh báo từ chuyên gia

Chia sẻ với VietnamNet, bác sĩ Nguyễn Dương Nhật Thi - chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, phòng khám ở đây cũng ghi nhận số bệnh nhân tăng đáng kể. Các chấn thương phổ biến bao gồm viêm gân duỗi, tổn thương dây chằng cổ chân, và ít hơn là khớp gối. Nhiều người chủ quan, thấy đau vẫn chơi tiếp, dẫn đến viêm mạn tính ảnh hưởng vận động.

Theo bác sĩ Thi, so với các môn khác, pickleball dù "nhẹ" nhưng dễ gây thương tích hơn vì:

- Người chơi thường bỏ qua khởi động, nghĩ môn này không đòi hỏi thể lực cao. Nhưng các pha di chuyển nhanh, xoay người đột ngột có thể làm tổn thương dây chằng, cơ khớp nếu cơ thể chưa sẵn sàng.

- Là môn đối kháng, dễ cuốn vào tranh bóng, phản xạ mạnh vượt khả năng kiểm soát, dẫn đến ngã.

- Với người không chuyên, tư thế sai có thể gây gãy xương, đứt dây chằng.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Tường Kha, Trưởng Bộ môn Y học thể thao, Trường Đại học Y Dược Hà Nội, pickleball mang lại niềm vui và sức khỏe. Với sự gia tăng chấn thương được báo cáo rộng rãi, mọi người cần ý thức hơn để tránh biến đam mê thành gánh nặng.

Bác sĩ Kha nhấn mạnh cần đánh giá sức khỏe trước khi chơi. "Người tập nên tham khảo bác sĩ chuyên khoa thể thao, tim mạch để biết ngưỡng chịu đựng. Tập đúng kỹ thuật, tăng dần thời gian để cơ thể thích nghi, tránh đột ngột", ông khuyên.

Để phòng ngừa, cần khởi động kỹ 10-15 phút trước khi chơi, làm nóng cơ thể. Tránh dừng đột ngột khi đang gắng sức, vì có thể gây rối loạn nhịp tim. Chuẩn bị nước uống, mặc trang phục thoáng, mũ chống nắng. Sân chơi nên có tủ thuốc sơ cứu và nhân viên y tế sẵn sàng.