Thoát được cửa tử nhưng cô gái 20 tuổi phải đối diện với nỗi hối hận muộn màng, gia đình kiệt quệ trước gánh nặng viện phí.

Một quyết định bốc đồng trong lúc quẫn trí có thể phải trả giá bằng cả tương lai và tính mạng.

Mới đây, dư luận Trung Quốc không khỏi xôn xao trước vụ việc một cô gái trẻ 20 tuổi ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang đã liều mình nhảy từ tầng 18 của một tòa nhà chung cư xuống đất sau mâu thuẫn gay gắt với bạn trai. May mắn sống sót nhờ một tán cây to đỡ lực rơi, tuy nhiên, tổn thương thể xác nghiêm trọng cùng gánh nặng tài chính khổng lồ đang đẩy gia đình nạn nhân vào cảnh kiệt quệ.

Màn "thoát chết" kỳ diệu ở độ cao tầng 18 và chuỗi ngày đớn đau tột cùng

Ranh giới giữa sống và chết đôi khi chỉ mong mong như một sợi tóc. Vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng ngày 12 tháng 7, tại một khu dân cư thuộc quận Tú Châu, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, cô gái trẻ tên Tiểu Lý (20 tuổi) đã thả rơi tự do từ cửa sổ tầng 18 xuống đất.

Ở độ cao này, khả năng sống sót gần như bằng không. Thế nhưng, một phép màu đã xảy ra: trong quá trình rơi xuống, vòm lá của một cây cổ thụ phía dưới đã chắn bớt lực tác động, biến nó thành một "chiếc đệm" giảm chấn tạm thời trước khi cô rơi xuống thảm cỏ thuộc vành đai cây xanh. Theo gia đình nạn nhân, Tiểu Lý đã rơi trúng một khoảng đất mềm trong vành đai xanh, ngay sát bên cạnh là các gờ bê tông cứng. Sự chênh lệch chỉ vài centimet ấy đã cứu lấy mạng sống của cô gái trẻ.

Ngay sau sự việc, Tiểu Lý được đưa đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Quốc tế Tân An. Do tổn thương quá nặng, cô phải nằm điều trị đặc biệt tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) và rơi vào trạng thái hôn mê suốt một tuần.

Kết quả chẩn đoán từ bác sĩ khiến ai nghe qua cũng phải bàng hoàng: Tiểu Lý bị chấn thương đầu, tổn thương nghiêm trọng vùng ngực và phổi, gan và lá lách bị vỡ, cùng với đó là tình trạng gãy xương chậu và gãy phức tạp cả hai chân.

"Đầu thì ổn định hơn, nhưng toàn bộ phần dưới cơ thể bị gãy xương phân tán, nát vụn từ xương chậu cho đến bàn chân" - chú của nạn nhân nghẹn ngào chia sẻ.

Dù đã giữ lại được tính mạng và hiện đã tỉnh lại, chuyển sang khoa hồi phục chức năng, nhưng cuộc sống của cô gái 20 tuổi giờ đây gắn liền với những cơn đau đớn thể xác dai dẳng. Cô không thể ngủ được mỗi đêm và đối mặt với một hành trình phục hồi gian khổ và kéo dài.

Bi kịch từ cuộc cãi vã xuyên đêm: "Tôi chỉ muốn thoát khỏi căn phòng đó"

Khi đã tỉnh táo trên giường bệnh, Tiểu Lý mới nghẹn ngào kể lại toàn bộ diễn biến dẫn đến hành động dại dột của mình.

Cô và bạn trai quen nhau qua mạng xã hội và đã gắn bó được khoảng 2 năm. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra bất hòa, cãi vã, thậm chí đồn cảnh sát địa phương từng phải đến làm trung gian hòa giải nhiều lần. Ngày 10 tháng 7, Tiểu Lý phát hiện bạn trai có tin nhắn mập mờ, có dấu hiệu ngoại tình với một đồng nghiệp nữ nên đã đề nghị chia sẻ và mua vé máy bay chuẩn bị về quê.

Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 7, khi Tiểu Lý ở tại căn hộ thuê của bạn trai, mâu thuẫn lại tiếp tục bùng nổ. Cả hai cãi nhau liên tục từ tối cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Theo lời Tiểu Lý, bạn trai cô nhất quyết không đồng ý chia tay và dùng mọi cách để giữ cô lại. Anh ta khóa chặt tất cả các cửa từ bên trong, giật lấy điện thoại di động và ngăn không cho cô bước ra khỏi nhà.

Trải qua một đêm dài kiệt sức vì cãi vã và xô xát, bị giam lỏng trong không gian ngột ngạt mà không thể gọi trợ giúp, tâm lý của Tiểu Lý hoàn toàn suy sụp. Bị chóng mặt và rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột cùng, cô trèo lên cửa sổ bên bờ ban công rồi gieo mình xuống dưới với suy nghĩ duy nhất: "Tôi chỉ muốn thoát khỏi căn phòng đó, thoát khỏi anh ta".

Nằm trên giường bệnh với đôi chân không còn nguyên vẹn, cô gái trẻ ngấn lệ hối hận: "Nghĩ lại bây giờ, tôi thực sự rất hối hận. Tôi không nên cãi nhau đêm hôm đó, càng không nên bốc đồng làm ra điều ngu ngốc như vậy".

Gánh nặng viện phí chồng chất và thái độ thờ ơ của người bạn trai

Hành động trong một phút bốc đồng của Tiểu Lý không chỉ tàn phá sức khỏe của chính cô mà còn đẩy gia đình vào một cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có.

Cha của Tiểu Lý, cay đắng chia sẻ rằng gia cảnh gia đình vốn đã rất khó khăn. Trước đó, để chữa bệnh cho mẹ của Tiểu Lý, ông đã phải gánh khoản nợ hơn 160.000 Nhân dân tệ (hơn 620 triệu đồng) chưa trả xong. Nay tai nạn bất ngờ xảy ra, ông phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho con gái. Ca phẫu thuật vùng chậu và tiêu hóa mới đây cùng các chi phí điều trị, phục hồi chức năng kéo dài sắp tới là một con số quá sức đối với gia đình nghèo.

Đáng nói hơn, thái độ của người bạn trai sau sự việc khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc. Sau khi đưa Tiểu Lý vào viện, anh ta chỉ tạm ứng tổng cộng khoảng 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) phí điều trị rồi phủi bỏ trách nhiệm, cho rằng sự việc không liên quan đến mình, thích thì trả tiếp không thì thôi. Không dừng lại ở đó, người thân của Tiểu Lý phản ánh rằng anh ta còn thường xuyên đến bệnh viện quấy rối, tự ý xông vào khoa phòng khiến gia đình phải báo cảnh sát can thiệp tới 6 lần.

Hiện tại, lực lượng công an địa phương đã lấy lời khai của nạn nhân và chính thức vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan. Trong khi đó, các phóng viên báo chí đã nhiều lần liên lạc với người bạn trai qua nhiều kênh khác nhau nhưng anh này vẫn giữ thái độ im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Lời thức tỉnh cho giới trẻ: Đừng để cảm xúc bốc đồng cướp đi tương lai

Vụ việc đau lòng của Tiểu Lý là một bài học đắt giá về việc kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu của giới trẻ. Sự cuồng nhiệt, bế tắc trong tình cảm nếu không được giải tỏa đúng cách rất dễ dẫn đến những hành vi bốc đồng, tự hại bản thân.

Mạng sống là vốn quý nhất và mọi mâu thuẫn tình cảm đều có thể giải quyết bằng nhiều con đường khác nhau. Việc chọn cách gieo mình từ trên cao không chỉ khiến bản thân phải gánh chịu đau đớn thể xác suốt đời mà còn để lại vết thương tâm lý và gánh nặng tài chính không thể khỏa lấp cho những người thân yêu nhất. Khi gặp bế tắc hoặc bị đe dọa, việc giữ bình tĩnh, tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng hoặc người thân luôn là giải pháp an toàn và sáng suốt nhất.

Nguồn: Urban Scene