Cô gái mất 20 triệu đồng ở Ai Là Triệu Phú vì nghe ý kiến khán giả

Tình huống này đã khiến người chơi mất cơ hội đi tiếp, đồng thời tạo ra những ý kiến trái chiều về phần tư vấn của khán giả tại trường quay.

Yếu tố giúp Ai Là Triệu Phú duy trì sức hút qua nhiều năm bên cạnh những câu hỏi kiến thức hóc búa, chính là các tình huống bất ngờ trên sóng truyền hình. Đặc biệt, không phải lúc nào các quyền trợ giúp cũng phát huy tác dụng như mong đợi, thậm chí đôi khi lời khuyên từ người khác còn khiến người chơi rơi vào tình huống tiếc nuối.

Một trường hợp như vậy từng xảy ra trong số phát sóng ngày 15/5/2018, người chơi tên Ngọc Quyên đã gặp tình huống đáng tiếc khi đứng trước câu hỏi liên quan đến âm nhạc. Câu hỏi số 10 của chương trình là: “Đâu là tên một tác phẩm opera của nhà soạn nhạc người Nga P.I. Tchaikovsky?”.

Bốn phương án được đưa ra lần lượt gồm Cô Gái Orleans, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, Hồ Thiên Nga và Kẹp Hạt Dẻ. Thừa nhận âm nhạc không phải thế mạnh của mình, Ngọc Quyên quyết định sử dụng quyền trợ giúp bằng cách hỏi ý kiến tổ tư vấn tại trường quay.

Ngọc Quyên đã quyết định sử dụng trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ

Điều khiến người chơi thêm tin tưởng là cả 3 khán giả được hỏi đều lựa chọn phương án C. Hồ Thiên Nga. Những người này còn khẳng định đây là đáp án đúng vì từng đọc thông tin về tác phẩm trên sách báo và các phương tiện truyền thông.

Dù ban đầu vẫn có chút phân vân, Ngọc Quyên cuối cùng quyết định nghe theo ý kiến của cả 3 người. Thế nhưng, khi đáp án chính xác được công bố là A. Cô Gái Orleans, cô đành chấp nhận dừng cuộc chơi trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Vì đây là câu hỏi số 10, việc trả lời sai khiến Ngọc Quyên phải quay về mốc tiền thưởng 2 triệu đồng, thay vì có thể nâng số tiền nhận được lên 22 triệu đồng nếu trả lời chính xác. Chỉ một lựa chọn sai đã khiến cô bỏ lỡ khoản tiền chênh lệch 20 triệu đồng.

Câu trả lời khiến người chơi bị mất 20 triệu đồng

Sau chương trình, tình huống này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Một số người bày tỏ sự tiếc nuối thay cho Ngọc Quyên, đồng thời cho rằng tổ tư vấn đã quá tự tin dù không chắc chắn về đáp án. Một khán giả bình luận rằng những lời khẳng định chắc nịch của người tư vấn có thể khiến người chơi đặt niềm tin sai chỗ, nhất là khi họ đang đứng trước quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thưởng.

Ở chiều ngược lại, cũng có khán giả cho rằng không nên trách hoàn toàn tổ tư vấn, bởi câu hỏi có thể khiến nhiều người nhầm lẫn giữa những tác phẩm nổi tiếng của Tchaikovsky. Hồ Thiên Nga thực sự là một tác phẩm ballet nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Nga, nhưng câu hỏi yêu cầu tìm tên một vở opera. Vì vậy, Cô Gái Orleans mới là đáp án chính xác.

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