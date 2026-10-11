Người đàn ông 40 tuổi ở Quảng Ninh chi 5 triệu/tháng học múa cổ trang biểu diễn cho vợ xem, kết quả bất ngờ

Mỗi ngày, anh Dũng dậy từ 6 giờ sáng để đi học múa. Đến chiều, anh dành 1 tiếng để ôn bài. Múa đã dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của người đàn ông 40 tuổi.

Vợ động viên chồng đi học múa

Nhìn những video anh Đỗ Văn Dũng (40 tuổi, sống ở TP Quảng Ninh) múa uyển chuyển trên nền nhạc cổ trang đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người “mắt tròn mắt dẹt”, vô cùng tò mò, thích thú.

Anh Dũng gây ấn tượng bởi khả năng cảm nhạc tốt, động tác dứt khoát và sự mềm mại trong từng điệu múa. Xen lẫn vào đó là một vài khoảnh khắc hơi lúng túng, nhưng chính sự tự nhiên ấy cùng vóc dáng mũm mĩm lại tạo nên nét duyên riêng, khiến các video của anh trở nên thú vị, nhận được nhiều sự chú ý.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Dũng cho biết cách đây hơn 2 tháng, khi xem một clip người đàn ông Trung Quốc có dáng người mũm mĩm, biểu diễn múa cổ trang, anh đã bị thu hút bởi những động tác mềm mại, biểu cảm cùng giai điệu đặc trưng của điệu múa.

Mỗi ngày anh Dũng dành 1 tiếng đi học múa và thêm 1 tiếng ôn luyện.

Thử học theo rồi múa cho vợ xem, anh Dũng nhận lại nụ cười thích thú của bà xã. Chị động viên chồng thử đăng ký học múa. Thấy vợ thích xem mình biểu diễn, đồng thời cũng muốn tìm một bộ môn rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc, anh Dũng đã đồng ý với lời đề nghị của vợ.

Người đàn ông 40 tuổi lên mạng tìm các lớp học múa. Tuy nhiên, phải mất một thời gian, anh mới có thể tìm được một lớp học múa nhận học viên nam. Lớp học này cách nhà anh hơn chục cây số.

Khi mới đến lớp, anh Dũng khá ngại vì trong lớp có khoảng 10 học viên nhưng chỉ mỗi anh là nam. Bản thân đã đứng tuổi, người mũm mĩm lại là đàn ông chân tay thô cứng, anh Dũng gặp không ít khó khăn trước một bộ môn yêu cầu sự mềm dẻo.

Không bỏ cuộc, anh Dũng kiên trì tập luyện. Từ những động tác tưởng như đơn giản, anh tập đi tập lại để cơ thể dần làm quen với yêu cầu về độ mềm mại, khả năng phối hợp và biểu cảm. Có những động tác anh phải xem lại nhiều lần, tập từng nhịp tay, bước chân để theo kịp các bạn trong lớp.

Anh Dũng và bà xã.

Tháng đầu tiên, anh không theo được bài nhưng đến tháng thứ 2 thì thấy đỡ hơn chút. Hiện tại, anh Dũng bước sang tháng thứ 3 học múa và thấy mọi thứ dần ổn. Theo anh Dũng, khó khăn nhất khi học múa chính là chiến thắng được bản thân. “Mình phải nghĩ mình làm được, phải kiên trì mới có thành quả”, người đàn ông nói.

Giờ đây, anh Dũng có thể thực hiện được 5-6 bài múa cổ trang. Múa đã dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của người đàn ông 40 tuổi.

Mỗi ngày, anh thức dậy lúc 6 giờ sáng để đi học múa, mỗi buổi kéo dài 60 phút, sau đó về làm việc. Khoảng 17 giờ, anh dành thêm 60 phút để ôn lại bài. Việc tập luyện được duy trì đều đặn 6 buổi/tuần. Những lúc rảnh, anh tranh thủ ôn bài, biểu diễn cho vợ xem. Nhìn anh Dũng gặt hái thành quả sau nhiều nỗ lực, bà xã và bố mẹ, người thân đều rất vui và ủng hộ.

Sau hơn 2 tháng theo học, anh Dũng đã múa được 5-6 bài múa cổ trang.

Không còn chỉ tập ở chỗ kín đáo, giờ đây anh Dũng mạnh dạn múa ở chỗ đông người, lúc thì ra công viên múa, thậm chí đi chơi, ra chợ cũng múa. Để màn biểu diễn của mình độc đáo hơn, thi thoảng anh Dũng còn thay đổi trang phục, sử dụng một vài phụ kiện hài hước.

“Tôi múa được thì bạn cũng múa được”

Những khoảnh khắc tập múa, được anh Dũng ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện kênh “Dũng béo tập múa” của anh có những video đạt tới 2,2 triệu lượt xem.

Khi những video múa cổ trang của bản thân được đón nhận, anh Dũng rất vui. Anh gửi lời cảm ơn cộng đồng mạng đã quan tâm và dành lời khen. Đó là những lời động viên quý giá để anh có thêm động lực tiếp tục theo đuổi bộ môn này.

“Có rất nhiều bạn được truyền cảm hứng khi xem video mình múa và quyết định đi học. Nhiều bạn đi học gặp giáo viên còn bảo: “Xem ông Dũng béo múa cuốn quá thế là đi học múa”. Mình cũng đã giới thiệu nhiều thầy cô dạy múa cho các bạn có cùng đam mê”, anh Dũng hào hứng kể.

Múa đã đem lại cho anh Dũng rất nhiều điều tích cực, cả về sức khỏe, tinh thần vẫn suy nghĩ. Sau hơn 2 tháng học múa, người đàn ông 40 tuổi thấy tinh thần vui vẻ, thoải mái hơn, giảm stress, trí nhớ tốt hơn, sức khỏe được cải thiện rõ rệt, cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt và vóc dáng gọn gàng hơn. Anh Dũng cũng được khám phá giới hạn của bản thân, hóa ra anh có thể múa được và múa được những bài múa mà trước khi anh chỉ xem, ao ước và không nghĩ mình làm được.

Theo anh Dũng, khó khăn nhất khi học múa chính là chiến thắng được bản thân.

Hiện tại, anh Dũng đang học múa tại 3 địa điểm khác nhau. Anh muốn theo học nhiều cô giáo để tìm thấy nét riêng của bản thân trong múa cũng như được học nhiều bài mà mình thích. Tất nhiên, việc theo học nhiều lớp sẽ phải di chuyển khá vất vả, tốn thời gian nhưng bù lại anh được học nhiều hơn. Nếu có điều kiện, anh Dũng sẽ tìm lớp ở Hà Nội để học thêm.

Về học phí, anh cho biết học phí được tính theo từng bài múa, khoảng 500.000 đồng/bài. Mỗi tháng, trung bình anh dành khoảng 2 - 3 triệu đồng cho việc học và thêm khoảng 2 triệu đồng chi phí đi lại.

Dành lời khuyên cho các đấng mày râu muốn đi học múa nhưng chưa tự tin, anh Dũng bộc bạch: “Nếu bạn muốn làm việc gì đó mà còn ngần ngại, hãy thử làm ngay nhé vì thời gian không chờ ai cả. Đừng để sau này nhìn lại và hối tiếc. Tôi múa được thì bạn cũng múa được”.

Ảnh, Clip: NVCC