HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cô gái kém 9 tuổi công khai bên nam ca sĩ Việt được đề cử đẹp trai nhất thế giới: Lộ vòng eo siêu thực

Hải My
|

Người đẹp sinh năm 1997 sở hữu sắc vóc không điểm nào để chê.

Sau thời gian dài liên tục bị cư dân mạng “soi” chuyện tình cảm, Ngô Kiến Huy và bạn gái tin đồn kém 9 tuổi - Uyên Endy một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, loạt ảnh du lịch của Uyên Endy tiếp tục bị đặt cạnh những khoảnh khắc Ngô Kiến Huy từng đăng tải, từ địa điểm, bối cảnh cho tới một vài chi tiết trong khung hình đều trùng hợp khiến dân tình cho rằng cả hai đang “ngầm công khai”.

Giữa lúc chuyện tình cảm được bàn luận, profile và nhan sắc của Uyên Endy cũng được dân mạng chú ý trở lại.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Ngô Kiến Huy và bạn gái tin đồn kém 9 tuổi lại lộ hint hẹn hò

Được biết, Uyên Endy tên thật là Nguyễn Thu Uyên, sinh năm 1997, quê Lâm Đồng. Không hoạt động trong showbiz, Uyên Endy được biết đến trên mạng xã hội với vai trò hot girl, đồng thời tập trung kinh doanh. Trước đó, cô từng theo học Đại học Luật TP.HCM và sớm kinh doanh các thương hiệu riêng.

Trên trang cá nhân, Uyên Endy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, ảnh đi du lịch, tận hưởng cuộc sống chill chill cùng bạn bè. Các tài khoản MXH của Uyên Endy đều sở hữu trong khoảng 15k người theo dõi, nhận nhiều lời khen bởi có ngoại hình nổi bật từ gương mặt đến vóc dáng.

Uyên Endy sở hữu chiều cao khoảng 1m70, thân hình cân đối, eo thon và phong cách ăn mặc thiên về sự nữ tính, gợi cảm. Từng có thông tin cho rằng vòng eo của cô chỉ khoảng 55cm, cùng với đó là đôi chân dài miên man khiến body càng thêm lý tưởng, diện đồ cỡ nào cũng đẹp.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Uyên Endy sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body thon gọn cùng vòng eo "con kiến"

Trên mạng xã hội, Uyên Endy không cố định trong một phong cách nhất định. Song cô cũng hướng đến hình ảnh tối giản, không quá cầu kỳ trong trang phục nhưng vẫn nổi bật, thu hút.

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Uyên Endy còn có cuộc sống riêng khá độc lập. Cô tập trung cho công việc kinh doanh và từng lên tiếng khi chuyện tình cảm bị cư dân mạng liên tục hỏi tới trang bán hàng. Năm 2024, cô từng bày tỏ việc những tin nhắn hỏi chuyện yêu đương xuất hiện quá nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến công việc của mình.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2021 qua hàng loạt hint trùng khớp

Nghi vấn Uyên Endy và Ngô Kiến Huy hẹn hò đã xuất hiện từ năm 2021. Trong nhiều năm, cả hai liên tục bị “thám tử mạng” phát hiện những điểm trùng hợp như check-in cùng địa điểm, sử dụng những món đồ tương đồng, xuất hiện trong các chuyến đi có lịch trình gần nhau. Thậm chí từng có thời điểm cặp đôi bị đồn sống chung và cùng nuôi thú cưng.

Tuy nhiên, cả hai vẫn không công khai lên tiếng phủ nhận hay xác nhận mối quan hệ. Uyên Endy cũng từng bày tỏ rằng chuyện tình cảm nên là chuyện của hai người, còn Ngô Kiến Huy cũng vốn khá kín tiếng về đời tư. Song với hàng loạt hint rõ mồn một, nhiều người bày tỏ mong muốn sớm đến ngày cả hai công khai chuyện tình yêu và xuất hiện chung khung hình.

Nghệ sĩ Việt lấy chồng 2: Người sống trong biệt thự 300 tỷ, người rời phố thị về Thạch Thất ở
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Uyên Endy

Ngô Kiến Huy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại