Cô gái kém 9 tuổi công khai bên nam ca sĩ Việt được đề cử đẹp trai nhất thế giới: Lộ vòng eo siêu thực

Người đẹp sinh năm 1997 sở hữu sắc vóc không điểm nào để chê.

Sau thời gian dài liên tục bị cư dân mạng “soi” chuyện tình cảm, Ngô Kiến Huy và bạn gái tin đồn kém 9 tuổi - Uyên Endy một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Mới đây, loạt ảnh du lịch của Uyên Endy tiếp tục bị đặt cạnh những khoảnh khắc Ngô Kiến Huy từng đăng tải, từ địa điểm, bối cảnh cho tới một vài chi tiết trong khung hình đều trùng hợp khiến dân tình cho rằng cả hai đang “ngầm công khai”.

Giữa lúc chuyện tình cảm được bàn luận, profile và nhan sắc của Uyên Endy cũng được dân mạng chú ý trở lại.

Ngô Kiến Huy và bạn gái tin đồn kém 9 tuổi lại lộ hint hẹn hò

Được biết, Uyên Endy tên thật là Nguyễn Thu Uyên, sinh năm 1997, quê Lâm Đồng. Không hoạt động trong showbiz, Uyên Endy được biết đến trên mạng xã hội với vai trò hot girl, đồng thời tập trung kinh doanh. Trước đó, cô từng theo học Đại học Luật TP.HCM và sớm kinh doanh các thương hiệu riêng.

Trên trang cá nhân, Uyên Endy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, ảnh đi du lịch, tận hưởng cuộc sống chill chill cùng bạn bè. Các tài khoản MXH của Uyên Endy đều sở hữu trong khoảng 15k người theo dõi, nhận nhiều lời khen bởi có ngoại hình nổi bật từ gương mặt đến vóc dáng.

Uyên Endy sở hữu chiều cao khoảng 1m70, thân hình cân đối, eo thon và phong cách ăn mặc thiên về sự nữ tính, gợi cảm. Từng có thông tin cho rằng vòng eo của cô chỉ khoảng 55cm, cùng với đó là đôi chân dài miên man khiến body càng thêm lý tưởng, diện đồ cỡ nào cũng đẹp.

Uyên Endy sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body thon gọn cùng vòng eo "con kiến"

Trên mạng xã hội, Uyên Endy không cố định trong một phong cách nhất định. Song cô cũng hướng đến hình ảnh tối giản, không quá cầu kỳ trong trang phục nhưng vẫn nổi bật, thu hút.

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Uyên Endy còn có cuộc sống riêng khá độc lập. Cô tập trung cho công việc kinh doanh và từng lên tiếng khi chuyện tình cảm bị cư dân mạng liên tục hỏi tới trang bán hàng. Năm 2024, cô từng bày tỏ việc những tin nhắn hỏi chuyện yêu đương xuất hiện quá nhiều, thậm chí ảnh hưởng đến công việc của mình.

Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2021 qua hàng loạt hint trùng khớp

Nghi vấn Uyên Endy và Ngô Kiến Huy hẹn hò đã xuất hiện từ năm 2021. Trong nhiều năm, cả hai liên tục bị “thám tử mạng” phát hiện những điểm trùng hợp như check-in cùng địa điểm, sử dụng những món đồ tương đồng, xuất hiện trong các chuyến đi có lịch trình gần nhau. Thậm chí từng có thời điểm cặp đôi bị đồn sống chung và cùng nuôi thú cưng.

Tuy nhiên, cả hai vẫn không công khai lên tiếng phủ nhận hay xác nhận mối quan hệ. Uyên Endy cũng từng bày tỏ rằng chuyện tình cảm nên là chuyện của hai người, còn Ngô Kiến Huy cũng vốn khá kín tiếng về đời tư. Song với hàng loạt hint rõ mồn một, nhiều người bày tỏ mong muốn sớm đến ngày cả hai công khai chuyện tình yêu và xuất hiện chung khung hình.