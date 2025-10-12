Cô gái Hà Nội vỡ tử cung sau khi dùng thuốc mua trên mạng để phá thai 27 tuần

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nữ sinh năm 1998, ở Tây Hồ, Hà Nội, phát hiện có thai 27 tuần (Bệnh nhân tự khai) nhưng tự tìm hiểu thông tin trên mạng và mua thuốc để tự xử lý tại nhà. Sau khi uống thuốc, chị đau bụng dữ dội và đến bệnh viện tuyến dưới thăm khám, sau đó được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong đêm, không có người thân đi cùng.

Ảnh: BVCC

Tại đây, ThS.BSCKII Tạ Việt Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị Sản Phụ khoa cơ sở 2 - trực cọc 1 cùng ê kíp trực đã nhanh chóng thăm khám và phát hiện thai không trong buồng TC, thai trong ổ bụng, có dịch máu góc gan, góc lách, chẩn đoán bệnh nhân vỡ tử cung. Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương của kíp mổ do ThS.BSCKII Tạ Việt Cường và ThS.BSNT Đặng Xuân Huỳnh (Gây mê hồi sức) thực hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được theo dõi tại khoa A3, sức khỏe dần ổn định.

Khuyến cáo từ ThS.BSCKII Tạ Việt Cường “Tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hoặc làm theo hướng dẫn trên mạng khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Mỗi cơ địa, mỗi tình huống thai kỳ là khác nhau - việc dùng thuốc không đúng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và xử trí an toàn.”