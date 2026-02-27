Cô gái độc thân 23 tuổi mắc ung thư vì kiểu giặt đồ lót rất nhiều chị em làm nhiều năm vẫn KHÔNG biết hại

Ở tuổi 23, chưa kết hôn, công việc ổn định, sống cùng bạn thân, cuộc sống của cô Trần ở Hồ Bắc (Trung Quốc) gần như không có dấu hiệu gì bất thường. Cho đến khi những cơn đau rát vùng kín và cảm giác khó chịu ở bụng kéo dài buộc cô phải đến bệnh viện kiểm tra. Có điều, cô không bao giờ ngờ mình lại mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu.

Ảnh minh hoạ

Bởi vì cô gái trẻ này đã vài năm không làm "chuyện ấy" sau khi chia tay mối tình đầu khi học năm nhất đại học. Mà nguyên nhân gây bệnh ở cô được bác sĩ tìm ra là virus HPV - loại virus mà cô Trần nghĩ tưởng rằng chỉ lây khi quan hệ tình dục bằng miệng hay giao hợp.

"Chắc có nhầm lẫn gì ở đây", cô cố gắng gượng cười khi gặp riêng bác sĩ He Xiaoling (Hồ Bắc, Trung Quốc) để yêu cầu khám lại. Thế nhưng, khi bác sĩ bắt đầu tìm hiểu lối sống, so sánh với tình trạng bệnh và dùng phương pháp loại trừ để tìm ra "thủ phạm" tiếp tay cho virus HPV thì cô Trần chỉ còn biết ôm mặt khóc tự trách mình. Tất cả tại thói quen giặt và bảo quản đồ lót của cô có vấn đề nghiêm trọng trong thời gian dài.

Kiểu giặt đồ lót tiện nhưng dễ "tiếp tay" cho bệnh tật, ung thư

Cô Trần thừa nhận mình không giặt đồ lót, nhất là quần lót mỗi ngày. Cô thường gom lại vài ngày, thậm chí vài tuần mới giặt một lần. Cũng thường cho vào máy giặt chung với quần áo khác và cả tất. Những ngày bận rộn hay hơi lười, cô phơi đồ lót ngay trong phòng tắm ẩm thấp.

Theo bác sĩ He, quần lót là loại trang phục tiếp xúc trực tiếp với cơ quan sinh dục, nơi vốn có hệ vi sinh nhạy cảm. Nếu không được giặt sạch và phơi khô đúng cách, môi trường ẩm ướt sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm và virus tồn tại, sinh sôi.

Đặc biệt, nếu đồ lót còn dính dịch tiết hoặc máu kinh nhưng không được xử lý ngay, nguy cơ viêm nhiễm tăng lên rõ rệt. Viêm cổ tử cung kéo dài là một trong những yếu tố có thể thúc đẩy tổn thương tế bào, làm tăng nguy cơ tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện sớm.

Ảnh minh họa

Bác sĩ He chia sẻ: "Các nghiên cứu vi sinh cho thấy đồ lót sau một ngày sử dụng có thể chứa hàng trăm nghìn vi khuẩn từ vùng hậu môn và cơ quan sinh dục. Trong môi trường ẩm và kín, chúng dễ xâm nhập ngược dòng, gây viêm âm đạo, viêm cổ tử cung.

Nếu tình trạng viêm kéo dài mà không điều trị triệt để, tế bào cổ tử cung có thể bị biến đổi bất thường. Khi kết hợp với các yếu tố nguy cơ khác, nguy cơ ung thư sẽ tăng lên. Trong khi bệnh nhân hay thức khuya, áp lực vì công việc kéo dài dẫn tới miễn dịch suy yếu và virus HPV càng dễ tấn công".

May mắn là cô Trần được phát hiện ung thư cổ tử cung ở giai đoạn rất sớm. Sau điều trị theo phác đồ của bác sĩ, tình trạng đã được kiểm soát rất tốt và tiên lượng khả quan.

4 nguyên tắc giặt đồ lót để bảo vệ vùng kín, phòng ung thư

Thông qua câu chuyện của cô Trần, bác sĩ He nhắc nhở rằng rất nhiều chị em đang mắc phải lỗi tương tự khi giặt đồ lót nhưng không hay mình mắc sai lần. Để phòng bệnh tật, bà khuyên có 4 nguyên tắc giặt đồ lót, nhất là quần lót quan trọng cần nhớ:

- Giặt đồ lót mỗi ngày, không để qua đêm, không gom nhiều ngày.

- Giặt riêng, không giặt chung với tất hay quần áo ngoài.

- Ưu tiên xà phòng dịu nhẹ, chà kỹ và xả sạch, không ngâm quá lâu hay qua đêm.

- Phơi ở nơi có nắng, thông thoáng và tránh nơi ẩm thấp, ám mùi, nhiều bụi.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, nên thay đồ lót định kỳ 3 - 6 tháng một lần. Hoặc thay ngày khi vải giãn, ố màu hoặc kém đàn hồi.

Câu chuyện của cô gái 23 tuổi trên là lời nhắc rõ ràng rằng những thói quen tưởng như nhỏ nhặt lại có thể âm thầm ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Đôi khi, điều bảo vệ chúng ta không phải là những biện pháp phức tạp, mà là sự cẩn trọng trong những việc rất đời thường như… giặt một chiếc quần lót đúng cách.

Nguồn và ảnh: Sina, Aboluowang