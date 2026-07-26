Cô gái bất chấp mưa bão ra sân golf "vung gậy": Mạng xã hội tranh cãi, mê thể thao hay làm màu?

"Chỉ người trong cuộc mới hiểu" hay chiêu trò câu view?

Một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô gái trẻ miệt mài thực hiện những cú swing trên sân golf bất chấp điều kiện thời tiết mưa gió cuồn cuộn đang trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Sự việc bùng nổ làn sóng tranh cãi nảy lửa từ cư dân mạng với những luồng ý kiến trái ngược nhau.

Hình ảnh "vung gậy" giữa mưa bão gây sốt mạng

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nữ golfer ra sân trong thời tiết bất lợi đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong clip, không gian xung quanh xám xịt bởi cơn mưa nặng hạt, những hàng cây xa xa nhòe đi vì sương mù và gió lớn. Dù thời tiết khắc nghiệt, cô gái vẫn kiên trì đứng tại bục phát bóng để thực hiện các cú đánh của mình.

Đáng chú ý, cô gái diện trang phục golf khá bắt mắt với áo dài tay tối màu, váy xếp ly trắng, đi tất cao cổ và giày thể thao. Để phó mặc cho thời tiết, cô còn gây ấn tượng khi vừa đội nón lá vừa tự tin thực hiện cú vung gậy đầy lực. Kèm theo video là dòng trạng thái đầy ngạo nghễ: "Mưa bão cũng không sao, bóng vẫn bay thẳng là được" cùng lời nhắn "Chắc chỉ có người chơi golf mới hiểu vì sao nắng mưa không chạy vào nhà".

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút hơn hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng ngàn lượt tương tác và bình luận. Tuy nhiên, thay vì sự ngưỡng mộ thuần túy, hành động này lại vô tình mở ra một cuộc "khẩu chiến" gay gắt từ netizen.

Cộng đồng mạng chia rẽ: Đam mê thể thao hay hành vi "làm màu" coi thường an toàn?

Dưới phần bình luận của video, cư dân mạng nhanh chóng chia thành hai phe rõ rệt với những lập luận và góc nhìn hoàn toàn đối lập.

Phe phản đối: Coi thường tính mạng và "sống ảo" bất chấp

Đa số ý kiến chỉ trích cho rằng việc cố tình ở lại sân tập hoặc chơi golf giữa thời tiết mưa bão là hành động thiếu kiến thức an toàn cơ bản và có phần nông nổi. Nhiều người đặt câu hỏi về mục đích thực sự của video: "Rồi để thể hiện gì giữa mưa bão? Tinh thần thể thao à?" hay "Sao không vào trú tí hết mưa rồi ra đánh tiếp?".

Không ít bình luận chỉ ra rằng sân golf là không gian trống trải, việc cầm gậy đứng giữa bãi cỏ rộng lớn khi trời mưa bão chứa đựng nguy cơ cực kỳ nguy hiểm. Nhiều cư dân mạng bức xúc cho rằng đây chỉ là chiêu trò dàn dựng quay clip để "câu view", "sống ảo" bất chấp rủi ro sức khoẻ.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận người hâm mộ và những người chơi golf lại lên tiếng bảo vệ cô gái. Nhiều golfer cho rằng những người không chơi môn thể thao này sẽ khó lòng hiểu được cảm giác quyết tâm hoàn thành vòng đấu khi đã lỡ ra sân.

Một số ý kiến bình luận bênh vực: "Chỉ những người thực sự mê golf mới hiểu cảm giác này, đôi khi mưa nhỏ hay giông nhẹ một chút người ta vẫn muốn đánh nốt cho xong hố". Đồng thời, các fan của cô gái cũng lên tiếng giải thích về trang phục, bảo vệ cô gái trước những lời bình luận khiếm nhã, khiêu khích từ một số tài khoản quá khích.

Sự việc cô gái đánh golf dưới mưa bão thêm một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng lớn của các nội dung trên mạng xã hội.

Đam mê thể thao là điều đáng ghi nhận và khuyến khích, nhưng đam mê đó phải luôn đi kèm với sự tỉnh táo và ý thức bảo vệ bản thân. Đừng để những phút giây "sống ảo" hay vài nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội làm mờ đi ranh giới của sự an toàn.

Hình ảnh cô gái kiên cường vung gậy giữa cơn mưa bão có thể tạo ra một khoảnh khắc thị giác ấn tượng, nhưng lại để lại nhiều bài học đắt giá về ý thức an toàn thể thao. Dù ở bất kỳ bộ môn nào, việc tôn trọng các quy tắc an toàn thời tiết luôn là tiêu chuẩn hàng đầu của một người chơi thể thao thông thái và trách nhiệm.