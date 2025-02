Cô gái bàng hoàng khi thấy 'trai lạ' trong phòng ngủ, nghe giải thích xong càng hoảng hốt

Câu chuyện của một người phụ nữ ở Canada đang được mệnh danh là “50 First Dates” ngoài đời thực vì có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc với bộ phim này. Phim có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Drew Barrymore và Adam Sandler, nói về một chàng trai chơi bời đã tìm thấy cô gái trong mơ của mình nhưng anh nhanh chóng nhận ra cô bị mất trí nhớ ngắn hạn. Do đó, anh phải ‘tán’ lại cô mỗi sáng, trong khi cố gắng thuyết phục gia đình cô rằng anh thực sự yêu cô.

Nội dung phim có nhiều điểm tương đồng với cuộc sống của Nesh Pillay, 34 tuổi (tại Canada). Vào năm 2022, cô thức dậy sau một giấc ngủ ngắn với cảm giác bối rối và mất trí nhớ. Khi thấy một người đàn ông lạ đang ở trong phòng ngủ của mình và quay phim mình, Nesh vô cùng bàng hoàng.

Tuy nhiên, người đàn ông nhanh chóng giải thích rằng anh là Johannes Jakope, 32 tuổi, bạn trai của cô, và cô đang bị mất trí nhớ. Điều này khiến cô còn hoảng hốt hơn nữa.

Nesh Pillay, 34 tuổi (tại Canada), vừa chia sẻ về cuộc sống đầy thử thách khi phải sống chung với bệnh mất trí nhớ.

Thật đau lòng, Nesh cũng không nhận ra con gái của mình. "Tôi gọi con gái mình là 'đứa trẻ đó'. Tôi nghĩ đó là một trải nghiệm khó chịu đối với con bé", Nesh nhớ lại, theo New York Post.

"Tôi đã nói 'Tôi có con ư? Tôi không biết cách chăm sóc một đứa trẻ!", Nesh kể.

Trên Tiktok, Nesh đã đăng một đoạn clip ghi lại cảnh cô rất bối rối khi nghĩ rằng đó là năm 1996 và cô chỉ 17 tuổi. Clip được Johannes quay, và trong đó anh tóm tắt mọi thứ cô đã quên.

Nesh hoảng hốt khi nhận ra mình không còn 17 tuổi.

Đầu tiên, Johannes nói rằng cô "đã trưởng thành" và có công ty riêng làm về quan hệ công chúng và tiếp thị. Anh cũng nói rằng cô đã ly hôn với người chồng đầu tiên. Johannes tiếp tục nói anh là bạn đời của cô và cô là một người bạn gái "tuyệt vời".

Sau đó, Johannes tiếp tục nói hai người đã có con với nhau. Những bức ảnh Nesh mang thai và ảnh cô con gái nhỏ được phát trên clip. Nesh hỏi cô bé có ổn không và liệu cô có thể chăm sóc cho con không. Johannes giải thích rằng không phải ngay bây giờ nhưng có thể sẽ là "ngày mai".

Loạt ảnh được trình chiếu để giúp Nesh nhớ lại.

Nguyên nhân khiến người phụ nữ mất trí nhớ ở độ tuổi 30

Các chuyên gia cho rằng chấn thương đầu từ thời thơ ấu và một chấn thương gần đây hơn, mà Nesh không thể nhớ, đã gây ra chứng mất trí nhớ. Một bác sĩ thần kinh xác nhận rằng Nesh bị chấn động não và có thể đã trải qua nhiều cơn động kinh, dẫn đến mất trí nhớ.

Johannes nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến người phụ nữ anh yêu trở thành một người khác: "Tôi thực sự sợ hãi", anh nói. "Cô ấy bỗng trở thành người xa lạ, và sau đó cô ấy rất buồn". Mặc dù vậy, cặp đôi vẫn ở bên nhau và Nesh biết mình có thể tin tưởng Johannes.

Cặp đôi Nesh và Johannes trong một phim tài liệu mới của Amazon Prime Video.

Nesh đã yêu Johannes một lần nữa nhờ sự tận tụy của anh dành cho cô - anh thậm chí còn học cách tết tóc cho cô. "Dù thế nào đi nữa, tôi luôn biết mình sẽ được chăm sóc khi ở bên anh ấy. Anh ấy vẫn là người tôi chọn để đi khám bệnh cùng hoặc giúp tôi tắm rửa", cô nói. "Vì vậy, một cách tự nhiên, tôi vẫn muốn kết hôn với anh ấy".

Cuối cùng, Johannes đã cầu hôn. Cặp đôi đã chào đón một cô con gái vào tháng 3 năm 2024.

Sau khi Nesh chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng đã so sánh chuyện tình của họ với bộ phim 50 First Dates. "Rất nhiều người gọi câu chuyện của chúng tôi là 50 First Dates hoặc The Vow và tôi thấy chúng có điểm tương đồng - sau cùng, tôi đã yêu anh ấy lần thứ hai và có thể sẽ yêu anh ấy trong suốt quãng đời còn lại", Nesh tiết lộ.

Nesh biết ơn Johannes vì đã luôn ở bên cô trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Mặc dù đã phục hồi được nhiều ký ức hơn, Nesh vẫn bị đau đầu, buồn nôn và run. Cô hy vọng tìm ra phương pháp điều trị giúp cuộc sống của mình dễ dàng hơn.

Bằng cách kể câu chuyện của mình trong một bộ phim tài liệu của Amazon Prime Video, cô hy vọng sẽ cho mọi người thấy rằng cuộc sống của cô không giống như một câu chuyện của Hollywood.

"Cuộc sống thực không phải là một bộ phim - nó lộn xộn, không chắc chắn và không hoàn hảo, và điều đó không sao cả", cô nhấn mạnh.