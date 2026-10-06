Cô gái ăn buffet 2 tiếng liền, dạ dày phình gấp 5 lần, phải mổ 'tháo' thức ăn

Cô gái 24 tuổi ăn buffet suốt 2 tiếng khiến dạ dày phình to gấp 5- 10 lần kích thước thường,các bác sĩ phải phẫu thuật để lấy ra 1,5 kg thức ăn chưa tiêu hóa hết.

Theo Metropolis Daily, khoa Cấp cứu của Bệnh viện trực thuộc số 2 thuộc Trường Y khoa Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) mới đây chia sẻ thông tin về một trường hợp đặc biệt. Đó là nữ bệnh nhân 24 tuổi đang trong giai đoạn chững cân khi ăn kiêng. Cô coi các bữa buffet là dịp để “xả hơi” và thường ăn lượng thực phẩm khổng lồ.

Trước lần đi cấp cứu, cô gái đã ăn uống thỏa thích suốt hai giờ đồng hồ tại một nhà hàng buffet khiến dạ dày căng phồng như quả bóng, dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng như không thể nôn hay đại tiện.

Khi cô đi khám, các bác sĩ phát hiện dạ dày của bệnh nhân đã giãn nở gấp 5 đến 10 lần kích thước bình thường, khiến việc hút dịch qua ống thông dạ dày trở nên bất khả thi. Cuối cùng, họ buộc phải phẫu thuật vùng bụng để loại bỏ tới 1,5kg thức ăn chưa tiêu hóa.

Các bác sĩ cấp cứu cảnh báo nữ bệnh nhân rằng việc nạp một lượng lớn thức ăn trong thời gian ngắn có thể dẫn đến các tình trạng nguy hiểm đến tính mạng như giãn dạ dày cấp tính và viêm tụy cấp nghiêm trọng.

Nhiều người ăn uống vô tội vạ khi đi ăn buffet.

Ngoài ra, mặc dù dạ dày có độ đàn hồi, nó vẫn có giới hạn sinh lý nhất định. Khi một lượng lớn thức ăn tích tụ mà axit dạ dày không kịp phân giải, áp lực cao bên trong cơ quan này có thể gây ra hiện tượng chuyển vị vi khuẩn, dẫn đến nhiễm trùng huyết và suy đa tạng.

Bệnh viện trực thuộc số 2 cũng từng tiếp nhận một phụ nữ 20 tuổi mắc chứng rối loạn ăn uống, bị ứ đọng dạ dày cấp tính do ăn uống vô độ, gây tổn thương nhiều cơ quan nội tạng. Cô đã phải điều trị trong nhiều tuần để có thể tiêu hóa dần lượng thức ăn trong dạ dày.

Bên cạnh tình trạng giãn dạ dày cấp tính do ăn quá nhiều, tỷ lệ mắc viêm tụy cấp do tăng lipid máu cũng gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Các bác sĩ cho biết việc tiêu thụ quá nhiều món ăn nhiều dầu mỡ hoặc uống nhiều rượu bia trong các dịp lễ tết rất dễ dẫn đến viêm tụy. Nếu bệnh tiến triển thành viêm tụy thể nặng mà không được điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40% - 50%.

Trên thực tế lâm sàng, đã có những bệnh nhân viêm tụy mãn tính tái phát nhiều lần và phải nhập viện do không cưỡng lại được sự hấp dẫn của các món ăn nhiều chất béo. Điều này cho thấy những người bị tăng lipid máu và có tiền sử bệnh lý liên quan cần kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của mình.

Để đính chính quan niệm sai lầm phổ biến ở Trung Quốc rằng “ăn quá nhiều thì chỉ cần ngủ một giấc ngon là sẽ khỏi”, các bác sĩ nhấn mạnh, nếu tình trạng đau bụng hoặc đầy hơi kéo dài nhiều giờ không thuyên giảm, tuyệt đối không nên cố gắng chịu đựng.

Người bệnh cần cảnh giác với các tình trạng cấp tính như viêm túi mật, viêm tụy, viêm ruột thừa hoặc tắc ruột,; phải đến phòng cấp cứu ngay lập tức để được thăm khám và điều trị chuyên môn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thưởng thức các món ăn ngon một cách chừng mực, phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Người cao tuổi và những người có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, mỡ máu cao hoặc các bệnh về túi mật nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ và đường. Ngay cả những người trẻ khỏe mạnh cũng nên tránh ăn quá nhiều thịt và thực phẩm béo hàng ngày.

Ngoài ra, các món ngon theo mùa như gạch cua và bánh trung thu thường chứa nhiều chất béo và đường, việc tiêu thụ quá mức có thể gây gánh nặng lớn cho hệ tiêu hóa; cần thưởng thức chúng một cách có chừng mực.

Cuối cùng, các bác sĩ nhắc lại rằng việc hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và duy trì chế độ ăn uống hợp lý là yếu tố then chốt để vừa có thể thưởng thức món ngon, vừa bảo vệ được sức khỏe.