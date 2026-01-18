Cô gái 29 tuổi chạy thận 2 năm mới bàng hoàng nhận ra: 10 dấu hiệu này thực chất là tiếng “kêu cứu” của thận

Chia sẻ của một cô gái 29 tuổi về hành trình sống chung với chạy thận nhân tạo gần 2 năm qua đã khiến nhiều người không khỏi ám ảnh. Câu chuyện cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh: urê huyết không phải là căn bệnh “chỉ dành cho người già”. Ngay cả người trẻ, nếu chủ quan với sức khỏe, vẫn có thể đối mặt với cái kết nghiệt ngã.

Những dấu hiệu đã xuất hiện, nhưng bị bỏ qua

Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi phát bệnh, cơ thể cô gái thực chất đã liên tục gửi tín hiệu cảnh báo. Cô từng bị thiếu máu nặng, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc. Khoảng nửa tháng trước khi nhập viện, cô bắt đầu thấy khó thở, đi vài bước đã mệt, ăn không ngon, ngủ không yên và sụt cân nhanh chỉ trong vài ngày. Khi đi kiểm tra, kết quả khiến cô sững sờ: urê huyết, giai đoạn cuối của bệnh thận mạn.

“Đừng nghĩ mình còn trẻ là an toàn. Đừng đợi đến khi cơ thể kêu cứu rồi mới hối hận”. Lời nhắn nhủ của cô gái phản ánh thực tế đáng lo ngại: ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh thận nặng, phần lớn vì phớt lờ các dấu hiệu bất thường và duy trì lối sống thiếu lành mạnh. Từ chính trải nghiệm của mình, cô khuyên mọi người cần khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, đường huyết, hạn chế đồ uống ngọt, ăn ít đồ ăn sẵn, không thức khuya và tuyệt đối không nhịn tiểu.

10 “báo động đỏ” của thận, đặc biệt 4 dấu hiệu đầu không được chậm trễ

Bệnh thận thường được ví là “kẻ giết người thầm lặng” vì giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng rõ ràng. Khi tổn thương nặng, cơ hội cứu vãn đã rất hạn chế. Các bác sĩ cho biết, khi thận gặp vấn đề, cơ thể thường phát ra 10 tín hiệu sau:

Giai đoạn sớm, chức năng thận còn tương đối bảo toàn

Thường dễ bị bỏ qua, nhưng nếu xuất hiện, cần cảnh giác:

1. Nước tiểu nhiều bọt nhỏ và lâu tan sau khi đi vệ sinh.

2. Phù nề kéo dài ở tay chân, mí mắt, mặt; ấn vào da lõm lâu hồi phục.

3. Màu nước tiểu bất thường như đỏ, nâu sẫm, màu nước trà hay đục trắng.

4. Tiểu đêm tăng rõ rệt, từ 0-1 lần lên nhiều lần, thậm chí ban đêm tiểu nhiều hơn ban ngày.

Giai đoạn thận đã bị tổn thương

Cơ thể bắt đầu biểu hiện rõ hơn:

5. Thiếu máu không rõ nguyên nhân, da xanh xao, mệt mỏi, uể oải kéo dài.

6. Rối loạn điện giải như tăng kali máu, giảm canxi, tăng phospho, toan chuyển hóa.

7. Huyết áp tăng bất thường, đặc biệt ở người trẻ không có tiền sử tăng huyết áp.

Giai đoạn suy thận nặng, cận kề giai đoạn cuối

Lúc này, nguy cơ biến chứng rất cao:

8. Lượng nước tiểu giảm mạnh, dưới 400ml mỗi ngày, thậm chí vô niệu.

9. Hồi hộp, khó thở do ứ dịch làm tim quá tải.

10. Xương yếu, dễ gãy, đau nhức do bệnh xương thận ở người urê huyết.

Muốn phát hiện sớm bệnh thận, đừng bỏ qua 3 kiểm tra quan trọng

Bác sĩ Cao Hồng Chí, Khoa Thận nội, Bệnh viện Long Hoa trực thuộc Đại học Y Dược Thượng Hải (Trung Quốc), khuyến cáo người dân nên chú ý ba xét nghiệm cơ bản.

- Xét nghiệm nước tiểu là bước đơn giản nhưng rất giá trị, giúp phát hiện protein niệu, hồng cầu, bạch cầu và nhiều chỉ số gợi ý bệnh thận.

- Xét nghiệm chức năng thận tuy không luôn phát hiện sớm, nhưng khi đã bất thường thì thường báo hiệu bệnh đã bước vào giai đoạn nguy hiểm, cần can thiệp kịp thời.

- Siêu âm thận giúp quan sát cấu trúc, phát hiện các tổn thương lớn và loại trừ bệnh lý đường tiết niệu khác.

6 thói quen âm thầm “bào mòn” thận mỗi ngày

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Trùng Khánh (Trung Quốc), nhiều thói quen phổ biến đang khiến thận phải gánh áp lực nặng nề.

- Uống không đủ nước làm nước tiểu cô đặc, độc chất tích tụ, tăng nguy cơ tổn thương ống thận.

- Ăn mặn kéo dài khiến thận phải đào thải lượng natri lớn, dễ dẫn đến xơ hóa cầu thận.

- Nhịn tiểu thường xuyên làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, lâu dần gây tổn thương thận mạn.

- Lạm dụng thuốc, đặc biệt là thuốc có độc tính với thận như một số kháng sinh hoặc thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Hút thuốc, uống nhiều rượu bia làm tổn thương mạch máu thận, gián tiếp đẩy nhanh suy thận.

- Thức khuya kéo dài phá vỡ nhịp sinh học của thận, cản trở cơ chế tự sửa chữa, khiến protein niệu và suy thận tiến triển nhanh hơn.

Nguồn và ảnh: Sina