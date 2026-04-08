Cô gái 27 tuổi bị từ hôn vì mắc bệnh lạ, bác sĩ nhắc: Rất dễ chẩn đoán sai ở giai đoạn đầu

Theo trang QQ, cô Trương, 27 tuổi ở Trung Quốc, cao 168cm và sở hữu gương mặt xinh xắn, thu hút mọi ánh nhìn trên đường phố, nhưng hiện tại cô ấy vẫn độc thân và không dám nhận lời mời hẹn hò từ bất kỳ người đàn ông nào.

Thực tế, cô suýt nữa đã kết hôn, nhưng lại bị từ hôn vì căn bệnh này - mỗi khi đi mua sắm hơn một tiếng đồng hồ, một lớp phát ban đỏ dày đặc sẽ xuất hiện từ mắt cá chân đến đầu gối. Cô phải nằm trên giường ít nhất ba ngày thì các vết đỏ mới dần dần biến mất.

Có lần, bố mẹ của bạn trai cũ của cô lặn lội từ xa đến thăm, cô Trương đã đặc biệt mặc một chiếc váy đẹp cho dịp này. Nhưng khi đang đi bộ, một vết phát ban xuất hiện. Không lâu sau, bạn trai cũ chia tay với cô Trương. Mặc dù anh ta không nói rõ, nhưng cô Trương biết trong lòng rằng anh ta sợ cô mắc một "căn bệnh lạ".

Thực tế, cô không mắc bất kỳ "bệnh lạ" nào, mà là mắc hội chứng Sjögren, một bệnh tự miễn mãn tính. Bệnh có thể gây ra các triệu chứng khô da lan rộng, chẳng hạn như ở miệng, mắt, mũi và da. Đáng báo động hơn, nó cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều hệ thống trong cơ thể, như hệ thống tuần hoàn máu, hô hấp, xương khớp và thận, dẫn đến các biến chứng phức tạp.

Hội chứng Sjögren là một bệnh thấp khớp chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ trẻ. Bệnh tự miễn mãn tính này, chủ yếu ảnh hưởng đến các tuyến ngoại tiết như tuyến lệ và tuyến nước bọt, rất khó phát hiện. Vì các vùng bị ảnh hưởng khác nhau nên các triệu chứng có thể rất khác biệt, khiến việc chẩn đoán rất khó khăn. Một đặc điểm phổ biến, dễ bị bỏ qua ở những bệnh nhân này là họ cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi vận động nhẹ, cảm giác này không thuyên giảm dù đã ngủ đủ giấc.

Cũng tại phòng khám chuyên khoa thấp khớp và miễn dịch học, Nhã Lan, một nhân viên văn phòng 37 tuổi ở Trung Quốc, trước đó đã đến khám ở nhiều khoa khác nhau, bao gồm da liễu, phẫu thuật vú, huyết học và ung bướu, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân gây sưng hạch bạch huyết vùng nách thường xuyên.

Dịch mủ thỉnh thoảng chảy ra từ vết thương loét đã hủy hoại lòng tự trọng của người phụ nữ thành đạt này: ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C, Nhã Lan cũng chỉ có thể mặc áo dài tay dày; nếu phòng ban phải họp, cô ấy sẽ giữ chặt hai tay vào hai bên hông, sợ để lộ vết sẹo xấu xí này.

Ngoài ra, bất cứ khi nào khối lượng công việc nặng, sẽ xuất hiện sốt nhẹ, và các hạch bạch huyết ở nách vốn đã giảm sưng sẽ lại sưng to bằng quả trứng.

Các bác sĩ cảnh báo rằng một số bệnh nhân nhầm lẫn các triệu chứng ban đầu như mệt mỏi và phát ban với dấu hiệu của nhiệt độ bên trong cơ thể hoặc căng thẳng, bỏ qua những cảnh báo về sức khỏe tiềm ẩn này. Những người khác, như Nhã Lan, lại đi khám nhầm chuyên gia. Họ không hề biết rằng hội chứng Sjögren sẽ dần trở nên trầm trọng hơn nếu cứ trì hoãn việc điều trị.

Giới trẻ cần cảnh giác

Nói về các bệnh thấp khớp và bệnh tự miễn dịch, điều đầu tiên mà người ta nghĩ đến là viêm khớp dạng thấp. Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ mắc các bệnh thấp khớp và miễn dịch hàng năm ở người trẻ tuổi tại nước ta đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua, điều này có thể liên quan đến các yếu tố như chế độ ăn uống không điều độ, lối sống ít vận động và thức khuya. Trước đây, các bệnh thấp khớp và miễn dịch được coi là "căn bệnh ung thư không gây tử vong", nhưng với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ y tế, hiện nay đã có ngày càng nhiều phương pháp điều trị chính xác hơn.

Bác sĩ cho biết bệnh thấp khớp và bệnh miễn dịch là thuật ngữ chung dùng để chỉ một nhóm lớn các bệnh. Các triệu chứng rất đa dạng và thường khó nhận biết. Bệnh này dễ bị chẩn đoán sai hoặc trì hoãn điều trị. Khi những triệu chứng này xuất hiện trên cơ thể, bạn cần phải cảnh giác, đến gặp bác sĩ chuyên khoa thấp khớp càng sớm càng tốt.