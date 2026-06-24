Cô gái 26 tuổi vỡ hoàng thể, chảy máu nội tạng vì làm 1 việc khi dùng điện thoại, bác sĩ nhắc: Rất nhiều người cũng làm

Chỉ một hành động tưởng chừng vô hại khi sử dụng điện thoại di động cũng có thể khiến bạn rơi vào tình huống nguy hiểm như cô gái này.

Mới đây, một phụ nữ 26 tuổi tên Tiểu Mỹ ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đã nhịn tiểu ba tiếng đồng hồ vì mải mê dùng điện thoại. Sau khi đi tiểu, cô bị đau dữ dội ở vùng bụng dưới bên phải, kèm theo đổ mồ hôi lạnh, chóng mặt, buồn nôn và các triệu chứng khó chịu khác, cô được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Các bác sĩ chẩn đoán rằng thể vàng của Tiểu Mỹ đã bị vỡ do nhịn tiểu, dẫn đến chảy máu nội tạng. May mắn thay, cô đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và đã được xuất viện an toàn.

Các bác sĩ nhắc nhở phụ nữ rằng vỡ thể vàng không phải là dấu hiệu của sức khỏe kém hay xui xẻo, mà là một nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn trong một chu kỳ kinh nguyệt cụ thể đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Không cần phải quá hoảng sợ hay lo lắng. Phụ nữ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa một tuần trước kỳ kinh nguyệt: tránh nhịn tiểu quá lâu, tránh đứng dậy đột ngột, tránh tập thể dục gắng sức và tránh quan hệ tình dục quá mạnh bạo. Nếu bị đau bụng, đừng cố chịu đựng; hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Dù vậy, hành động nhịn tiểu trong thời gian dài cũng gây hại nhất định cho sức khỏe, nên tránh. Nhìn chung, dung tích bàng quang của người lớn là 300-500cc, trẻ em dưới hai tuổi là khoảng 130cc, và trẻ tám tuổi là khoảng 300cc. Khi lượng nước tiểu trong bàng quang đạt đến một dung tích nhất định, bàng quang sẽ gửi tín hiệu đến não, và não sẽ báo cho cơ thể biết đã đến lúc đi vệ sinh. Đồng thời, cơ vòng niệu đạo sẽ co thắt, và nước tiểu sẽ được đẩy ra ngoài khi đến lúc đi tiểu.

Khi một người cần nhịn tiểu, các cơ vòng của bàng quang và niệu đạo sẽ đóng chặt lại, ngăn không cho nước tiểu chảy ra khỏi niệu đạo. Thỉnh thoảng nhịn tiểu trong thời gian ngắn thường không gây hại đáng kể; tuy nhiên, nhịn tiểu quá lâu hoặc thường xuyên có thể gây ra những tác động xấu đến cơ thể.

- Đau đớn: Những người thường xuyên nhịn tiểu có thể bị đau bàng quang và thận; việc đi tiểu cũng có thể gây đau, và một số cơ có thể bị căng do nhịn tiểu, dẫn đến chuột rút ở các cơ sàn chậu.

- Giãn bàng quang: Việc nhịn tiểu sẽ làm giãn bàng quang, và theo thời gian, các cơ bàng quang sẽ mất đi tính đàn hồi, khiến nó không thể co bóp và tiểu tiện bình thường.

- Nhiễm trùng đường tiết niệu: Nhịn tiểu quá lâu tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi trong niệu đạo, dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu vi khuẩn xâm nhập vào niệu đạo, chúng có thể gây viêm bàng quang hoặc viêm thận bể thận. Các triệu chứng của nhiễm trùng đường tiết niệu bao gồm: Đi tiểu thường xuyên; Cảm giác nóng rát hoặc châm chích khi đi tiểu; Đau vùng chậu hoặc đau bụng dưới; Nước tiểu có mùi nồng hoặc hôi thối; Nước tiểu đục, màu bất thường, màu sẫm, tiểu ra máu.

Ngoài ra, những người không uống đủ nước dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) hơn. Bởi vì nếu bạn không uống đủ nước, bàng quang sẽ không đủ đầy để kích hoạt tín hiệu đi tiểu, và vi khuẩn đã có sẵn trong niệu đạo có thể sinh sôi nảy nở, dẫn đến UTI.

- Sỏi thận: Nhịn tiểu có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận và các loại sỏi đường tiết niệu khác. Những người có nồng độ khoáng chất cao trong nước tiểu (axit uric, canxi oxalat) cần đặc biệt cẩn thận.

- Chấn thương cơ sàn chậu: Nhịn tiểu quá thường xuyên có thể làm tổn thương các cơ ở đáy chậu, trong đó có cơ thắt niệu đạo. Cơ thắt niệu đạo điều chỉnh dòng chảy của nước tiểu, và tổn thương nghiêm trọng có thể dẫn đến tiểu không tự chủ.

Những người mắc các bệnh này nên tránh nhịn tiểu

Những người mắc chứng phì đại tuyến tiền liệt lành tính (BPH), bàng quang thần kinh hoặc các vấn đề về thận nên tránh nhịn tiểu thường xuyên, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc gây ra các bệnh liên quan đến thận. Ngoài ra, các tình trạng như BPH, bàng quang thần kinh, tổn thương dây thần kinh tiết niệu và giãn cơ bàng quang cũng có thể gây ra tình trạng ứ đọng nước tiểu, dẫn đến tiểu không hết.

Nguồn và ảnh: Sohu, Helloyishi