Cô gái 26 tuổi tử vong sau 5 tháng phát hiện ung thư từng nói: "Tôi chỉ nghĩ mình bụng yếu"

Thường xuyên đau bụng sau khi ăn, cô gái trẻ tự mua thuốc uống nhưng không đỡ, để rồi sụp đổ khi phát hiện căn bệnh ung thư ruột đã ở giai đoạn cuối.

Ở tuổi 26, Tiểu Lưu (quê Hà Nam, Trung Quốc) là niềm tự hào của gia đình khi có công việc trong ngành công nghệ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với mức thu nhập vượt trội so với bạn bè đồng lứa. Thế nhưng, giá đắt phải trả cho sự thành công ấy là những ngày tháng tăng ca triên miên, ngồi lì nhiều giờ liền trước máy tính và những bữa ăn thất thường, sức khỏe bị bỏ bê.

Khoảng 1 năm trước, cô bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng sau khi ăn đi kèm cảm giác đầy hơi, khó chịu. Cơ thể liên tục phát tín hiệu nhưng Tiểu Lưu chỉ tặc lưỡi cho rằng do công việc quá áp lực, ăn uống không đúng bữa nên thế. Cô tự ra tiệm mua vài liều thuốc tiêu hóa thông thường về uống, thấy uống thuốc vào là đỡ, ăn uống xong lại đau cô bắt đầu tin rằng do cơ địa mình "bụng yếu", không quá để tâm nữa.

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Trong một buổi tối hiếm hoi sắp xếp được thời gian tụ tập cùng bạn bè thân thiết, bi kịch ập đến cô gái trẻ. Vừa dùng xong bữa, Tiểu Lưu bất ngờ lên cơn đau bụng dữ dội, quằn quại trên bàn ăn. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, người bạn thân vô cùng hoảng sợ, vội vàng gọi điện báo cho bố mẹ cô rồi tức tốc đưa cô vào viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, kết quả chẩn đoán từ bác sĩ như một sét đánh ngang tai: Tiểu Lưu đã mắc ung thư ruột giai đoạn cuối. Tế bào ung thư đã di căn sang nhiều cơ quan xung quanh, khiến ngay cả phương pháp phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ruột cũng không còn tác dụng. Cô gái 26 tuổi với tương lai đang rộng mở hoàn toàn suy sụp trước "án tử" đến quá đột ngột. Cô vừa khóc vừa lắp bắp: "Bác sĩ ơi, em chỉ bị bụng yếu, tiêu hóa kém thôi mà".

Dù được gia đình hết lòng động viên "còn nước còn tát", tập thể y bác sĩ cũng dốc sức cứu chữa nhưng mọi nỗ lực chỉ có thể kéo dài sự sống thêm một thời gian ngắn. Tiểu Lưu trút hơi thở cuối cùng sau 5 tháng phát hiện bệnh ung thư ruột, để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho người thân. Đồng thời, sự ra đi của cô cũng khiến những bạn bè, đồng nghiệp trẻ tuổi phải giật mình xem lại lối sống, bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân.

Cảnh báo: 3 dấu hiệu ung thư ruột rất dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường

Theo bác sĩ Zhu Xishan, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), ung thư ruột (bao gồm ung thư đại tràng và trực tràng) là bệnh lý có tỷ lệ tử vong rất cao nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện ở giai đoạn đầu. Việc nhận biết sớm các tín hiệu cảnh báo từ cơ thể chính là chìa khóa vàng để cứu sống bệnh nhân.

Thực tế, có 3 triệu chứng cảnh báo ung thư rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa thông thường:

- Đau bụng sau khi ăn: Cảm giác đau âm ỉ, đầy chướng bụng ngay sau bữa ăn khiến nhiều người ngộ nhận là do "bụng yếu" hay đau dạ dày. Nếu tình trạng đau bụng sau khi ăn kéo dài, tự dùng thuốc tiêu hóa không bớt thì tuyệt đối không được coi thường.

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- Táo bón xen kẽ tiêu chảy thất thường: Rối loạn nhu động ruột khiến thói quen đi ngoài bị xáo trộn liên tục. Rất nhiều bệnh nhân lầm tưởng mình chỉ bị loạn khuẩn đường ruột hay trúng thực do ăn uống thất thường mà bỏ qua.

- Cảm giác đại tiện không hết: Khối u mới hình thành gây kích thích niêm mạc ruột làm xuất hiện cảm giác tức nặng, mót rặn dai dẳng. Người bệnh thường nghĩ do đầy hơi hay rối loạn tiêu hóa nhẹ nên không đi khám sớm.

Bên cạnh các tín hiệu dễ nhầm lẫn trên, ung thư ruột khi tiến triển sâu hơn còn âm thầm bộc lộ qua nhiều biểu hiện lâm sàng đặc trưng khác. Khối u lớn trong lòng ruột sẽ chèn ép khiến phân bị dẹt mỏng bất thường như chiếc đũa, kèm tình trạng phân lẫn máu tươi hay dịch nhầy. Tình trạng xuất huyết rỉ rả kéo dài từ vết loét ung thư cũng khiến bệnh nhân rơi vào cảnh thiếu máu mạn tính, da dẻ xanh xao, sụt cân nhanh chóng, làn da vùng bụng ngả vàng do di căn hay thậm chí tự sờ thấy khối cứng nổi lên ở bụng.

Làm gì để phòng ngừa ung thư ruột?

Bác sĩ Zhu cho biết, ngoài các yếu tố không thể thay đổi như di truyền hay tuổi tác, thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống kém lành mạnh chính là ngọn nguồn đẩy nhiều người trẻ đến gần hơn với căn bệnh ung thư quái ác này.

Để bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa, ông khuyến cáo mỗi người cần nhanh chóng điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt hàng ngày. Việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, ăn đúng giờ và hạn chế các loại thực phẩm chiên rán, cay nóng hay nêm nếm quá đậm đà sẽ giúp giảm thiểu đáng kể gánh nặng cho ruột. Tránh xa rượu bia, thuốc lá, chất kích thích cũng giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư cạnh ung thư ruột.

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Song song với chế độ ăn, thói quen vận động cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dân văn phòng nên tránh việc ngồi lì một chỗ quá lâu, hãy tranh thủ đi lại hoặc giãn cơ sau mỗi giờ làm việc. Đồng thời, duy trì giấc ngủ đủ từ 6 - 8 tiếng mỗi ngày, học cách giải tỏa căng thẳng và duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp chúng ta tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Stheadline, ETtoday