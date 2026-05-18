Cô gái 23 tuổi ở TP.HCM bật khóc khi có phản ứng với giang mai: "Người yêu em là PT mà..."

Một nữ nhân viên văn phòng (23 tuổi, tại TP.HCM) mới đây chủ động tìm đến anh Ngô Tấn Huỳnh (thường gọi là Huỳnh Sachi, Chuyên viên hỗ trợ cộng đồng tại TP.HCM). Cô mong muốn được tư vấn xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục sau thời gian dài lo lắng vì bản thân xuất hiện một số dấu hiệu bất thường.

Theo chia sẻ, cô gái quen và có quan hệ tình cảm với một nam thanh niên làm nghề PT gym, có ngoại hình khỏe mạnh, thường xuyên tập luyện thể thao. Điều này khiến cô gái trẻ khá chủ quan về nguy cơ bệnh lý. Tuy nhiên, sau đó, cô bắt đầu có tâm lý bất an và liên tục tìm kiếm thông tin liên quan đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục trên mạng xã hội.

Quen người yêu làm PT, cô gái không ngờ mình nhiễm giang mai.

Sau khi xem nhiều video truyền thông sức khỏe cộng đồng của anh Huỳnh Sachi trên TikTok, cô quyết định chủ động đi tư vấn và xét nghiệm, thay vì tiếp tục lo lắng trong im lặng.

Trong quá trình hỗ trợ, cô gái được khai thác yếu tố nguy cơ, tư vấn tâm lý, giải thích về đường lây truyền, khả năng điều trị cũng như tầm quan trọng của việc xét nghiệm sớm đối với các bệnh xã hội như giang mai và HIV.

"Kết quả test nhanh sàng lọc ban đầu ghi nhận, bệnh nhân có phản ứng với giang mai. Thời điểm nhận kết quả, nữ nhân viên văn phòng rơi vào trạng thái hoang mang vì lo sợ bản thân có thể đồng nhiễm HIV", anh Huỳnh nhớ lại. Cô không tin vào sự thật bởi "người yêu em là PT mà...".

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ xét nghiệm, anh Huỳnh Sachi tiếp tục trấn an tâm lý, giải thích các bước cần thực hiện tiếp theo, đồng thời hướng dẫn cô đến Bệnh viện Da Liễu TP.HCM để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị tiêm thuốc theo đúng phác đồ y tế.

May mắn, kết quả xét nghiệm HIV của cô gái cho kết quả âm tính ở thời điểm kiểm tra.

Dấu hiệu nhận biết bệnh giang mai.

Theo giới chuyên gia, hiện nay nhiều người trẻ vẫn còn tâm lý đánh giá nguy cơ bệnh qua vẻ bề ngoài của đối phương. Tuy nhiên trên thực tế, các bệnh lây truyền qua đường tình dục như giang mai, chlamydia hay HIV hoàn toàn không thể đánh giá thông qua ngoại hình, thể trạng hay việc thường xuyên tập luyện thể thao.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, nếu từng có quan hệ tình dục không an toàn hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nổi hạch, vết loét kín đáo, phát ban lạ, tiết dịch bất thường… người dân nên chủ động đi xét nghiệm sớm để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Bên cạnh điều trị y khoa, vai trò hỗ trợ tâm lý, kết nối xét nghiệm và hướng dẫn tiếp cận cơ sở điều trị của đội ngũ hỗ trợ cộng đồng đang trở thành một phần quan trọng trong việc giúp nhiều người trẻ vượt qua tâm lý sợ hãi, mặc cảm và chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân.