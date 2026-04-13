Cô gái 23 tuổi đã mắc ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ cảnh báo: Làm 4 việc này chẳng khác nào “bào mòn” cơ thể mỗi ngày

Nhiều người vẫn cho rằng ung thư trực tràng là căn bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng trẻ hóa đang ngày càng rõ rệt, với không ít bệnh nhân ở độ tuổi đôi mươi được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Trường hợp của cô gái Tiêu Gia (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình. Ở tuổi 23, cô bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

Khoảng ba tháng trước đó, Tiêu Gia bắt đầu xuất hiện cơn đau âm ỉ vùng mông. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cô nhanh chóng đến bệnh viện để nội soi đại tràng. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ khi báo cáo bệnh lý xác nhận ung thư biểu mô tuyến trực tràng. Sau khi thăm khám chuyên sâu, bác sĩ kết luận bệnh đã tiến triển thành ung thư trực tràng di căn gan, đồng nghĩa với việc đã bước vào giai đoạn muộn.

Ảnh minh hoạ

Theo các bác sĩ, khối u của Tiêu Gia có kích thước lớn, nằm gần hậu môn, đã xâm lấn ra ngoài trực tràng và lan đến các hạch bạch huyết. Điều này khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đáng chú ý, bệnh nhân không có tiền sử gia đình mắc bệnh. Tuy nhiên, khi khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy nhiều yếu tố nguy cơ đến từ lối sống. Tiêu Gia có 4 thói quen không tốt cho sức khỏe, đó là thường xuyên bỏ bữa sáng, ưa chuộng các món nhiều dầu mỡ như lẩu, gà rán, tiêu thụ nhiều đồ uống có đường và ít ăn rau xanh, chất xơ. Những thói quen này kéo dài trong thời gian dài được cho là góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Vì sao người trẻ vẫn có thể mắc ung thư trực tràng?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ung thư đại trực tràng (bao gồm ung thư trực tràng) đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ, chủ yếu liên quan đến lối sống và môi trường sống hiện đại.

Ảnh minh hoạ

Trong đó, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh được xem là yếu tố nền tảng. Việc thường xuyên tiêu thụ thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán nhưng lại thiếu chất xơ từ rau xanh và trái cây có thể làm gia tăng tình trạng viêm mạn tính, đồng thời gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột - yếu tố có liên quan mật thiết đến nguy cơ hình thành ung thư.

Bên cạnh đó, thói quen ăn uống thất thường, đặc biệt là bỏ bữa sáng kéo dài, cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa. Khi không ăn sáng, cơ thể rơi vào trạng thái đói kéo dài, làm rối loạn nhịp sinh học của đường ruột, giảm nhu động ruột và kéo dài thời gian chất thải lưu lại trong đại tràng. Điều này làm tăng khả năng các chất có hại tiếp xúc với niêm mạc ruột. Đồng thời, việc bỏ bữa sáng còn dễ dẫn đến xu hướng ăn bù bằng các thực phẩm nhiều dầu mỡ và đường, góp phần thúc đẩy viêm mạn tính.

Ngoài ra, thói quen tiêu thụ nhiều đồ uống có đường cũng là một yếu tố nguy cơ đáng chú ý, khi có thể gây rối loạn insulin và thúc đẩy quá trình tăng sinh tế bào bất thường, từ đó làm tăng nguy cơ phát triển khối u.

Ảnh minh hoạ

Tình trạng thừa cân, béo phì cùng việc ít vận động cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Mỡ nội tạng tích tụ không chỉ thúc đẩy phản ứng viêm mà còn gây rối loạn chuyển hóa. Trong khi đó, việc ngồi lâu, ít vận động khiến nhu động ruột suy giảm, kéo dài thời gian các chất có hại tiếp xúc với niêm mạc ruột.

Không chỉ dừng lại ở đó, sự thay đổi của hệ vi khuẩn đường ruột - chịu tác động bởi chế độ ăn và môi trường sống cũng được cho là có liên quan đến nguy cơ ung thư. Trong khi yếu tố di truyền vẫn đóng vai trò nhất định, nhiều trường hợp ở người trẻ lại không có tiền sử gia đình, cho thấy bệnh có thể hình thành từ sự tích lũy các yếu tố nguy cơ trong lối sống qua thời gian.

Thực tế, khi rời khỏi gia đình và bắt đầu cuộc sống tự lập, không ít người trẻ dần hình thành thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu cân bằng trong thời gian dài. Đây chính là yếu tố âm thầm làm gia tăng nguy cơ bệnh tật mà nhiều người thường bỏ qua.

Theo Global Times