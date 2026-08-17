Cô gái 23 tuổi 3 lần nhận "án tử" mắc ung thư, có 1 điểm chung ở người trẻ nào cũng thấy

Nhiều người trẻ vẫn đinh ninh ung thư là căn bệnh của tuổi già, cho đến khi chứng kiến những trường hợp gục ngã vì mắc nhồi nhiều khối u khi còn quá trẻ mới bắt đầu sợ hãi.

Vào năm 17 tuổi, một cô gái họ Triệu (Đài Loan, Trung Quốc) bàng hoàng phát hiện một khối u bất thường ở ngực. Lúc đầu, cô chẳng để ý vì không đau, không ngứa. Phải đến khi hai bên ngực kích thước chêch lệch thấy rõ, thiếu nữ mới nói với mẹ và đi bệnh viện thăm khám.

Kết quả xét nghiệm như một tiếng sét giữa trời quang khi bác sĩ kết luận cô gái 17 tuổi này mắc ung thư vú giai đoạn 1. Trải qua đợt hóa trị dai dẳng với những lần rụng tóc, nôn mửa và kiệt sức, căn bệnh tạm thời được khống chế thành công. Thế nhưng, cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó.

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Hai năm sau, cô Triệu bắt đầu nhận thấy dấu hiệu đi ngoài ra máu. Cậy mình còn trẻ lại có tâm lý e ngại, cô tự tra cứu thông tin trên mạng rồi đinh ninh bản thân chỉ bị bệnh trĩ. Sự chủ quan một lần nữa khiến cô cắn răng chịu đựng, tự điều trị suốt 3 tháng ròng. Đến khi cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng, cô bước chân vào bệnh viện và gục ngã khi bác sĩ thông báo khối u ung thư đại tràng sigma đã tiến triển sang giai đoạn 2. Tiếp tục với những tháng ngày điều trị đau đớn trong bệnh viện, nhưng chẳng ai ngờ cô gái vẫn "chứng nào tật nấy".

Năm 23 tuổi, một khối u cứng bất thường tiếp tục nhô lên ở vùng bụng. Lần này, cô vẫn chủ quan nhưng ít nhất đã đi khám ngay khi gia đình nhắc nhở. Kết quả chụp CT một lần nữa bày ra trước mắt cô như "án tử". Cô Triệu lại mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 4. Thay vì hối hận vì sự chủ quan của mình, cô gái trẻ òa khóc nức nở vì cảm thấy mình rất... oan ức.

Bác sĩ phẫu thuật Giang Côn Quân (Chiang Kun-Chun, Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, việc một thiếu nữ trong vòng chưa đầy 6 năm phải hứng chịu liền 3 căn bệnh ung thư khác nhau thường xuất phát từ các khiếm khuyết di truyền hiếm gặp. Tuy nhiên, vấn đề còn xuất phát từ lối sống sinh hoạt không lành mạnh, nó giống như mồi lửa khiến các khối u bùng phát. Cô Triệu từ khi học cấp hai đã thích thức khuya, mê trà sữa, ăn đồ chiên rán và lẩu cay, ít khi ăn uống đúng bữa, rất lười vận động. Đặc biệt, ở cô còn có một điểm chúng thường thấy ở rất nhiều người trẻ tuổi: Sự chủ quan.

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Không chỉ là sự chủ quan trước những dấu hiệu bệnh tật, mà còn chủ quan với chăm sóc sức khỏe. Ỷ lại mình còn trẻ mà ăn uống, sinh hoạt theo sở thích, không có thói quen chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ. Chia sẻ câu chuyện đau lòng của cô Triệu, bác sĩ Giang vừa thương vừa giận. Ông hy vọng đây sẽ là bài học đắt giá cho tất cả mọi người, nhất là những người trẻ tuổi đang cậy trẻ mà bàng quan với sức khỏe, xem nhẹ những dấu hiệu bất thường. "Tuổi trẻ không phải lá chắn bất tử cho sức khỏe. Chưa kể tuổi trẻ không phải là mãi mãi và tỷ lệ tử vong do nhiều bệnh tật ở người trẻ đang không ngừng tăng lên, bác sĩ Giang nói.

10 thay đổi của cơ thể cảnh báo ung thư đang "nhen nhóm"

Dù là bất kỳ loại ung thư nào, ở giai đoạn đầu cơ thể cũng đều sẽ phát ra những tín hiệu cầu cứu âm thầm. Việc nhận biết sớm 10 dấu hiệu bất thường dưới đây là chìa khóa vàng giúp bạn bảo vệ tính mạng kịp thời dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa:

- Xuất hiện khối u hoặc nốt cứng bất thường: Các hạch hoặc khối u không đau xuất hiện ở ngực, cổ, nách, bẹn hoặc vùng bụng.

- hảy máu bất thường không rõ nguyên nhân: Đi ngoài ra máu, ho ra máu, chảy máu âm đạo ngoài kỳ kinh hoặc đi tiểu ra máu.

- Thay đổi thói quen đi tiêu, đi tiểu: Tình trạng tiêu chảy, táo bón kéo dài hoặc tiểu rắt, tiểu khó thất thường.

- Sụt cân nhanh chóng: Cân nặng giảm đột ngột trong thời gian ngắn mà không do ăn kiêng hay tập luyện.

- Cơ thể mệt mỏi mạn tính: Cảm giác kiệt sức, suy nhược kéo dài dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

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- Các cơn đau dai dẳng: Những cơn đau bứt rứt không rõ nguyên nhân ở vùng bụng, ngực, lưng hoặc đầu kéo dài nhiều tuần.

- Chướng bụng, đầy hơi liên tục: Cảm giác ấm ách, nhanh no, chướng bụng thường xuyên diễn ra.

- Ho kéo dài hoặc khàn tiếng: Cơn ho dai dẳng không giảm sau nhiều tuần hoặc giọng nói biến đổi bất thường.

- Khó nuốt, nuốt vướng: Cảm giác thức ăn bị mắc kẹt ở cổ họng hoặc nghẹn khi ăn uống.

- Bất thường trên da và nốt ruồi: Nốt ruồi thay đổi kích thước, màu sắc, mép không đều hoặc các vết loét trên da mãi không lành.

Nguồn và ảnh: ETtoday Health, Aboluowang