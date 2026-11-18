Chỉ nhập viện vì cơn sốt tưởng chừng giống cảm cúm thông thường, nữ sinh 18 tuổi chết lặng khi nhận chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn cuối với khối u khổng lồ đã di căn.

Nhiều người vẫn mặc định ung thư phổi chỉ tấn công người trung niên, cao tuổi hoặc những người hút thuốc lá lâu năm. Thế nhưng, trường hợp của một nữ sinh 18 tuổi tại Hà Nam (Trung Quốc) vừa được bác sĩ Liu Jie, Phó trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Ung thư Hà Nam (Trung Quốc) chia sẻ đã khiến nhiều gia đình giật mình xót xa.

Ban đầu, cô gái trẻ chỉ xuất hiện triệu chứng ho dai dẳng và sốt nhẹ kéo dài. Khi đi khám, xét nghiệm cho thấy em dương tính với cúm A nên được điều trị theo phác đồ thông thường. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe không hề thuyên giảm. Nghi ngờ có bất thường sâu bên trong, các bác sĩ chỉ định chụp CT ngực và bàng hoàng phát hiện một khối u phổi kích thước lớn đã xâm lấn mạch máu và di căn xa. Kết quả sinh thiết xác nhận nữ sinh mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn cuối.

Nữ sinh 18 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối sau khi điều trị cúm A (Ảnh minh họa)

"Khoảnh khắc nhận kết quả chẩn đoán, người mẹ gần như suy sụp hoàn toàn, cả gia đình chỉ biết ôm nhau khóc. Giá như người bố đừng làm thế" bác sĩ Liu Jie xót xa kể lại.

Điều khiến đội ngũ điều trị trăn trở nhất là cô gái hoàn toàn không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, bản thân em cũng không hút thuốc lá hay uống rượu bia. Lần ngược lại thói quen sinh hoạt hằng ngày, bác sĩ Liu Jie mới phát hiện ra chuỗi nguyên nhân chí mạng bủa vây nữ sinh suốt thời gian dài.

Bên cạnh việc chịu áp lực học hành căng thẳng, thiếu ngủ và thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, cô gái còn phải hít khói thuốc thụ động đậm đặc mỗi ngày. Cụ thể, người bố lái ô tô đưa con gái đi học với quãng đường kéo dài 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày và có thói quen hút thuốc liên tục ngay trong không gian kín của xe.

Các chuyên gia hô hấp cảnh báo, khoang ô tô vốn chật hẹp và bí khí khiến nồng độ độc tố từ khói thuốc tích tụ cao gấp nhiều lần so với môi trường thông thường. Việc cô gái trẻ phải hít thở bầu không khí nhiễm độc này suốt 1 tiếng mỗi ngày, cộng hưởng cùng sức đề kháng suy giảm do căng thẳng thi cử và chế độ ăn thiếu lành mạnh, đã âm thầm thúc đẩy tế bào phổi biến đổi ác tính.

Khói thuốc thụ động và khói thuốc tồn dư độc hại thế nào?

Theo bác sĩ Cai Cunliang, Phó trưởng khoa Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh - Changgeng (Trung Quốc), khói thuốc thụ động nguy hiểm không kém gì việc hút thuốc trực tiếp. Trong làn khói này chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có ít nhất 69 chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm tác nhân gây ung thư ở người.

Nhiều người không biết rằng người hít khói thuốc thụ động cũng độc hại chẳng kém gì, thậm chí nhiều hơn người hsut trong một số trường hợp (Ảnh minh hạo)

Đáng sợ hơn, ngoài khói thuốc hít phải trực tiếp, giới y khoa còn đặc biệt cảnh báo về mối họa từ "khói thuốc tồn dư". Các nghiên cứu chỉ ra rằng có tới 60 - 80% chất gây ung thư trong khói thuốc không tan biến vào không khí mà bám chặt lên ghế nỉ ô tô, rèm cửa, quần áo và tường nhà.

Lớp cặn độc hại này hoạt động như một nguồn ô nhiễm âm thầm, tiếp tục phát tán chất độc suốt nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng sau khi điếu thuốc đã tắt. Với người trẻ tuổi và trẻ em, việc tiếp xúc lâu dài khiến chức năng phổi suy giảm nghiêm trọng, dễ viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng vọt nguy cơ ung thư phổi ngay từ khi còn rất trẻ.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư phổi!

Bác sĩ Liu Jie nhấn mạnh, triệu chứng giai đoạn đầu của ung thư phổi thường rất mờ nhạt, dễ bị nhầm lẫn với cảm lạnh, cúm mùa hoặc viêm phế quản thông thường. Tuy nhiên, nếu cơ thể xuất hiện những biểu hiện bất thường sau, người bệnh cần đến cơ sở y tế kiểm tra chuyên sâu ngay lập tức:

- Ho kéo dài không dứt: Cơn ho dai dẳng trên 2 tuần, uống thuốc cảm ho thông thường không đỡ hoặc ngày càng nặng hơn.

- Đau tức ngực, khàn giọng: Cảm giác nặng ngực, khó thở khi vận động nhẹ, giọng nói đột nhiên khàn đặc không rõ nguyên nhân.

Ngoài khám sức khỏe định kỳ, không bao giờ được bỏ qua những cơn ho dai dẳng hoawck ho kèm tức ngực (Ảnh minh họa)

- Ho ra máu hoặc đờm lẫn tia máu: Dù chỉ xuất hiện một lần với lượng rất ít cũng là tín hiệu báo động đỏ.

- Mệt mỏi, sụt cân nhanh kèm sốt nhẹ: Cơ thể suy nhược, sốt nhẹ về chiều kéo dài đi kèm giảm cân không chủ ý.

Để tầm soát hiệu quả, chụp CT xoắn ốc liều thấp vùng ngực được xem là tiêu chuẩn vàng giúp phát hiện các nốt tổn thương nhỏ chỉ vài milimet. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm và phẫu thuật kịp thời, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân ung thư phổi có thể đạt trên 80%. Quan trọng hơn hết, việc loại bỏ hoàn toàn khói thuốc lá khỏi không gian sống và giữ lối sống khoa học chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ lá phổi của cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu, Xinmin Evening News