Có đúng là trứng lòng đào nhiều dinh dưỡng hơn trứng chín kỹ?

Trong mâm cơm hàng ngày của mọi gia đình, trứng luôn là món ăn quen thuộc, bình dân và giàu dinh dưỡng với nhiều cách chế biến. Thế nhưng, xung quanh quả trứng nhỏ bé này lại có vô vàn cuộc tranh luận nảy lửa. Trường phái thích ăn trứng lòng đào thì cho rằng lòng đỏ tan chảy vừa béo ngậy vừa giữ trọn vẹn chất bổ. Ngược lại, hội ăn chín uống sôi lại khẳng định trứng phải chín kỹ mới tốt. Vậy sự thật là gì?

Trứng lòng đào bổ hơn trứng chín kỹ: Cú lừa về dinh dưỡng và nguy cơ nhiễm khuẩn rình rập

Nhiều người tin rằng việc đun nóng ở nhiệt độ cao sẽ phá hủy hoàn toàn hoặc làm gỉm rất nhiều chất dinh dưỡng, biến trứng luộc chín kỹ thành một món ăn "rỗng ruột". Tuy nhiên,Yun Wuxin - hạc sĩ Sinh học Hóa học tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh và Tiến sĩ Kỹ thuật Thực phẩm tại Đại học Purdue ở Hoa Kỳ khẳng định đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm.

Xét về mặt dinh dưỡng, nhiệt độ cao không hề làm mất đi protein. Ngược lại, việc nấu chín hoàn toàn còn làm giãn nở cấu trúc phân tử protein, giúp các men tiêu hóa trong cơ thể hoạt động dễ dàng hơn, từ đó tăng tỷ lệ hấp thụ đạm vào cơ thể.

Các khoáng chất trong trứng cũng không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Riêng đối với vitamin, dù chúng khá nhạy cảm với nhiệt nhưng các nghiên cứu đã chứng minh lượng vitamin bị hao hụt trong quá trình luộc chín kỹ là vô cùng nhỏ, không đáng để bận tâm.

Tóm lại, trứng chín kỹ giúp cơ thể hấp thụ protein tốt hơn, còn trứng lòng đào giữ lại nhiều vitamin hơn một chút nhưng sự khác biệt này là không đáng kể.

Tuy nhiên, nếu xét về độ an toàn, trứng chín kỹ chắc chắn giành chiến thắng tuyệt đối. Trứng là loại thực phẩm cực kỳ dễ nhiễm khuẩn Salmonella từ cơ thể gà mái hoặc qua lớp vỏ xốp trong quá trình bảo quản.

Loại vi khuẩn gây ngộ độc, tiêu chảy này chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi các sản phẩm từ trứng đạt mức nhiệt tối thiểu 71 độ C. Trong khi đó, lòng đỏ trứng lòng đào chưa đông đồng nghĩa với việc nó chưa đạt đến nhiệt độ khử trùng an toàn. Nếu ăn phải quả trứng nhiễm khuẩn chưa chín, nguy cơ rước họa vào thân là rất cao.

Mẹo luộc trứng "chín tới" hoàn hảo của chuyên gia: Nếu vừa muốn an toàn, vừa muốn lòng đỏ mềm ẩm không bị khô nghẹn, bạn hãy cho trứng vào nồi nước lạnh, đun sôi lên rồi tắt bếp ngay. Sau đó, đậy vung lại và ngâm trứng trong nồi khoảng 10 phút. Cuối cùng, vớt trứng ra thả vào bát nước đá. Bạn sẽ có ngay những quả trứng chín vừa vặn, mềm ngon và sạch khuẩn.

4 sai lầm khi ăn trứng khiến cơ thể tự tàn phá sức khỏe

Bên cạnh việc cuồng ăn trứng lòng đào bất chấp nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiều người hiện nay vẫn đang duy trì những thói quen ăn uống tai hại sau:

1. Ăn quá nhiều trứng trong thời gian dài

Dù trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhưng việc ăn quá nhiều, ăn vô tội vạ mỗi ngày lại là một sai lầm lớn. Lòng đỏ trứng chứa hàm lượng cholesterol khá cao. Việc tiêu thụ quá mức cho phép sẽ khiến gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa, đồng thời làm tăng lượng mỡ trong máu, gây áp lực trực tiếp lên hệ tim mạch và làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch.

2. Ăn trứng sống để bồi bổ cơ thể

Nhiều người rỉ tai nhau nuốt trứng sống vào buổi sáng vì nghĩ rằng đây là cách hấp thụ dưỡng chất trực tiếp nhất. Đây là hành động cực kỳ nguy hại. Trứng sống không chỉ ẩn chứa hàng tá vi khuẩn gây ngộ độc cấp tính mà còn chứa một loại protein cản trở cơ thể hấp thụ vitamin B7. Ăn trứng sống lâu ngày sẽ khiến cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng, rụng tóc và mệt mỏi kéo dài.

3. Luộc trứng quá lâu đến mức lòng đỏ chuyển màu xanh xám

Trái ngược với hội ăn trứng sống, nhiều người lại kỹ tính đến mức luộc trứng mười lăm đến hai mươi phút. Khi bị nấu quá chín, lưu huỳnh trong lòng trắng sẽ phản ứng với sắt trong lòng đỏ, tạo thành một lớp hợp chất màu xanh xám bao quanh lòng đỏ. Lớp chất này không chỉ khiến trứng có mùi hôi, khó ăn mà còn làm giảm mạnh giá trị dinh dưỡng và khiến hệ tiêu hóa bị đầy bụng, khó tiêu.

4. Tích trữ trứng đã luộc chín, ăn trứng để qua đêm

Nhiều gia đình có thói quen luộc một lúc rất nhiều trứng rồi cất tủ lạnh ăn dần cho tiện. Trứng sau khi luộc sẽ bị mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên trên vỏ. Đặc biệt là với trứng lòng đào để qua đêm, cấu trúc lỏng của lòng đỏ tạo điều kiện cực kỳ lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Kể cả với trứng chín kỹ, môi trường ẩm ướt trong tủ lạnh vẫn khiến vi khuẩn xâm nhập dễ dàng. Việc ăn trứng luộc tích trữ lâu ngày hoặc để qua đêm rất dễ gây đau bụng, viêm ruột và ngộ độc cấp tính.