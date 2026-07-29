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Cô dâu Tây bay nửa vòng trái đất về Việt Nam may váy cưới, lãi luôn chuyến du lịch và bộ ảnh để đời

Huyền Trang
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Việt Nam đang trở thành điểm đến được nhiều cô dâu phương Tây lựa chọn để tìm chiếc váy cưới trong mơ.

Những năm gần đây, ngày càng nhiều cô dâu phương Tây chọn Việt Nam làm điểm đến để đặt may váy cưới. Nghe qua có vẻ khó tin khi phải bay nửa vòng trái đất chỉ để may một chiếc váy, nhưng với nhiều người, đây lại là lựa chọn vừa tiết kiệm, vừa đáng nhớ hơn rất nhiều so với việc đặt may ngay tại quê nhà.

Ngày càng nhiều cô dâu Tây chọn tìm chiếc váy cưới trong mơ tại Việt Nam.

Ở nhiều nước châu Âu hay Bắc Mỹ, một chiếc váy cưới may đo từ các thương hiệu hoặc studio có tiếng thường có giá từ vài nghìn đến cả chục nghìn USD. Trong khi đó, tại Việt Nam, mức chi phí để sở hữu một chiếc váy cưới thiết kế riêng chỉ bằng một phần nhỏ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hoàn thiện. Thậm chí, khi cộng cả tiền vé máy bay khứ hồi, chi phí lưu trú vài ngày để thử váy và du lịch, tổng số tiền nhiều cô dâu bỏ ra vẫn "dễ thở" hơn đáng kể so với việc may tại quê nhà. Không ít người còn đùa rằng mình "lời" thêm một kỳ nghỉ. Thay vì chỉ nhận về một chiếc váy cưới, họ còn có cơ hội khám phá văn hóa, ẩm thực và những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam, đồng thời thực hiện luôn một bộ ảnh kỷ niệm trong chuyến đi.

Điều khiến các cô dâu quốc tế sẵn sàng bay đến Việt Nam không chỉ nằm ở yếu tố chi phí. Tay nghề của các thợ may Việt Nam từ lâu đã được đánh giá cao nhờ sự tỉ mỉ trong từng đường cắt, mũi khâu và kỹ thuật đính kết thủ công. Từ voan, ren cho đến những chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút kỹ lưỡng, giúp chiếc váy vừa vặn gần như hoàn hảo với số đo của từng khách hàng.

Tay nghề của thợ may Việt Nam được đánh giá cao.

Tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ.

Bên cạnh đó, các xưởng và studio váy cưới tại Việt Nam cũng mang đến rất nhiều lựa chọn về kiểu dáng. Từ váy công chúa bồng bềnh, đầm đuôi cá quyến rũ, thiết kế cổ chữ V thanh lịch cho tới những mẫu tối giản mang hơi hướng hiện đại, cô dâu đều có thể tùy chỉnh theo sở thích. Khách hàng còn được lựa chọn chất liệu, màu sắc, kiểu ren, phụ kiện hay các chi tiết đính kết để tạo nên một thiết kế mang dấu ấn cá nhân. Quy trình may đo cũng được nhiều người nước ngoài đánh giá cao. Sau khi trao đổi ý tưởng và lựa chọn mẫu, thợ may sẽ lấy số đo chi tiết, dựng phom rồi liên tục chỉnh sửa trong các buổi thử váy để đảm bảo thành phẩm ôm vừa cơ thể. Chính sự linh hoạt này giúp nhiều cô dâu cảm thấy yên tâm hơn so với việc đặt mua một mẫu váy may sẵn.

Việc được tùy chỉnh từng chi tiết nhỏ theo ý thích cũng khiến các cô dâu hài lòng,

Để có trải nghiệm thuận lợi, nhiều studio cũng khuyến khích khách chuẩn bị trước hình ảnh mẫu váy yêu thích, trao đổi kỹ về chất liệu, thời gian hoàn thiện và sắp xếp lịch thử váy phù hợp. Việc giữ liên lạc xuyên suốt với đơn vị may giúp mọi điều chỉnh được thực hiện kịp thời trước ngày cưới.

Có thể thấy, việc các cô dâu phương Tây tìm đến Việt Nam không đơn thuần vì mức giá hấp dẫn. Chính sự kết hợp giữa tay nghề khéo léo, khả năng hiện thực hóa mọi ý tưởng thiết kế cùng trải nghiệm du lịch độc đáo đã biến hành trình may váy cưới trở thành một kỷ niệm khó quên. Một chuyến đi nhưng mang về cả chiếc váy trong mơ, những bức ảnh đẹp và thêm vô vàn trải nghiệm đáng nhớ - đó có lẽ là lý do ngày càng nhiều cô dâu sẵn sàng bay nửa vòng trái đất để đến Việt Nam.

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