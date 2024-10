Có dấu hiệu cảnh báo ung thư suốt 2 năm không nhận ra, bác sĩ khẳng định: Tất cả là tại chiếc bồn cầu!

Wang Weidi, bác sĩ chuyên khoa gan mật và tiêu hóa (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ trong chương trình "The doctor is so spicy" rằng một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi cảm thấy chóng mặt ngay khi đứng dậy, toát mồ hôi lạnh và cảm thấy muốn nôn mửa kể từ khi mãn kinh. Cô đã loại trừ các vấn đề về phụ khoa và không mắc bệnh thalassemia (tan máu bẩm sinh). Bác sĩ điều trị cho cô lúc đó đã hỏi cô: "Màu nước tiểu và phân của cô có bình thường không?" và nhận được câu trả lời là hoàn toàn bình thường. Sau đó, xét nghiệm máu cho thấy huyết sắc tố của cô chỉ bằng một nửa giá trị bình thường, cô bị thiếu máu do thiếu sắt nên được kê thuốc bổ sung sắt.

bác sĩ Wang cho biết, trong suốt 9 tháng dùng thuốc bổ sung sắt, cứ ba tháng 'kinh nguyệt' của người phụ nữ lại xuất hiện [dù cô đã mãn kinh], ngay khi thức dậy, cô sẽ cảm thấy chóng mặt và gần như ngã xuống, đồng thời huyết sắc tố của cô cũng không có dấu hiệu cải thiện. Cô nhiều lần khẳng định cô có kinh nguyệt trở lại và màu sắc phân cũng bình thường, cho rằng mình ổn nên từ chối đề nghị nội soi dạ dày của bác sĩ.

Gần đây, cô lại bị ngất xỉu ngay trước mặt gia đình, sau khi được bác sĩ thuyết phục, cô cuối cùng cũng chấp nhận việc nội soi dạ dày.

Ảnh minh họa

2-3 ngày trước khi tiến hành nội soi đường tiêu hóa, mỗi lần người phụ nữ đến phòng bệnh đều được hỏi: “Thật sự là phân có màu gì, có thấy màu đỏ hay không” thì bệnh nhân nữ này đều trả lời là bình thường suốt 2 năm qua. Sau khi đi vệ sinh tại bệnh viện, người ta thấy rằng phân của người phụ nữ rõ ràng có lẫn máu. Lúc này cô mới nhận ra vì toilet ở nhà màu đỏ, ánh sáng kém, thị lực kém nên nhìn không rõ. Nhà vệ sinh ở bệnh viện trắng sáng, có thể nhìn thấy rõ phân có máu.

Cuối cùng, khi ống nội soi dạ dày được đưa vào, bác sĩ Wang Weidi phát hiện ra rằng bệnh ung thư đại trực tràng của người phụ nữ đã chặn hoàn toàn ruột, chỉ để lại một khoảng trống to bằng ngón tay cái, đồng thời đã di căn đến gan, cho thấy đó là giai đoạn cuối của bệnh.

Bác sĩ Wang Weidi cho biết ung thư đại trực tràng có thể gây ra các triệu chứng thiếu máu, hầu hết đều ở giai đoạn thứ ba. Triệu chứng thiếu máu là do bề mặt khối u chảy máu. “Nếu bồn cầu của cô ấy có màu trắng thì có thể có cơ hội phát hiện ra". Ông cũng nhắc nhở mọi người rằng bệnh có thể được phát hiện sớm nếu mọi người chú ý hơn đến màu sắc của phân và nước tiểu. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng nếu bỏ qua thực sự có thể trì hoãn việc phát hiện bệnh sớm.

Nguồn và ảnh: ETToday