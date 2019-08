Có con xong hết muốn gần chồng, phải làm sao?

Bạn đọc nữ giấu tên (29 tuổi, ngụ TP HCM), hỏi: Tôi đọc phần tư vấn về quan hệ tình dục sau sinh nói rằng 6 tuần là có thể sinh hoạt vợ chồng trở lại. Chúng tôi có thử nhưng nó hoàn toàn khác xưa. Vấn đề là ở tôi, gần như không có cảm giác gì, chỉ cố chiều chồng… Ông xã tôi dường như cũng có cảm giác tương tự.

Tôi rất lo việc này ảnh hưởng đến hôn nhân. Xin bác sĩ tư vấn có vấn đề gì phụ nữ sau sinh có thể gặp mà gây mất cảm giác không? Có khi nào vùng kín của tôi đã bị suy yếu, giãn rộng vì trót dại sinh thường nên "chuyện ấy" bị ảnh hưởng?

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản TP HCM, trả lời:

Trước hết, tôi khẳng định không phải vì sinh thường mà bạn gặp rắc rối trong quan hệ vợ chồng vì đó là một xu hướng tự nhiên, an toàn cho cả mẹ và bé.

Sau thời kỳ hậu sản, cơ thể người phụ nữ sẽ hồi phục kể cả sự co hồi các mô, cơ vùng hội âm, sinh dục. Cho dù có giãn rộng hơn so với lúc chưa sinh thì cũng không thể gây "mất cảm giác" ở vợ và chồng.

Chỉ một số ít trường hợp, âm đạo, âm hộ bị giãn rộng, biến dạng là do cuộc sinh không thuận lợi, sinh khó, các sang chấn, vết rách không được khâu tốt, do cơ địa mô cơ - dây chằng yếu dễ giãn… có thể ảnh hưởng đến chất lượng tình dục cho cả 2 vợ chồng.

Nếu bạn lo rằng điều đó đã xảy ra thì nên đến bệnh viện chuyên về sản phụ khoa để được tư vấn, thăm khám. Các thủ thuật giúp phục hồi sàn hội âm không khó.

Một số yếu tố khác gây giảm hoặc rối loạn hứng thú tình dục sau sinh đẻ ở các cặp vợ chồng có thể kể đến:

- Kiêng cữ tình dục kéo dài trong thai kỳ (do lo sợ không an toàn hoặc do bị từ chối) hoặc lạm dụng biện pháp tự thủ dâm để thay thế.

- Sự căng thẳng, lo lắng sau lần sinh đẻ của vợ ảnh hưởng đến tâm lý người chồng.

- Bệnh lý trầm cảm sau sinh với nhiều mức độ ở người vợ.

- Sự so sánh về sắc diện, hình thể của người phụ nữ trước khi mang thai với lúc sau sinh, tâm lý tự ti hoặc tâm lý không còn quá quan tâm đến việc chăm sóc hình thức bên ngoài ở người phụ nữ do mệt mỏi sau sinh hoặc do bận bịu chăm con nhỏ...

- Tâm lý sợ hãi tình dục vì cho rằng có thể đưa đến việc sinh đẻ khó khăn, thường gặp ở người vừa mới trải qua một cuộc đẻ khó, không được trang bị kiến thức ngừa thai phù hợp và an toàn trong thời gian sau sinh hoặc đang cho con bú mẹ.

Với những vấn đề tâm lý như trên, bạn và chồng cần được chuyên gia tâm lý và sản phụ khoa phân tích, giải tỏa thì mới nhanh chóng tìm lại nhịp sống tình dục như xưa.

Tuy nhiên, bạn cũng không cần lo lắng quá vì kinh nghiệm cho thấy những rối loạn cảm xúc sẽ nhanh chóng qua đi nếu có sự trao đổi, thông cảm chia sẻ của người chồng và sự hướng dẫn, hỗ trợ của nhân viên y tế .