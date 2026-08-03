Cô bé Mexico từng bị bắt nạt vì tự kỷ, 14 tuổi nuôi giấc mơ NASA và chinh phục những cột mốc học thuật hiếm có

Từng bị bạn bè bắt nạt, phải chuyển trường vì không được thấu hiểu, Adhara Pérez Sánchez giờ đã 14 tuổi và sở hữu hai bằng kỹ sư cùng một bằng thạc sĩ. Cô bé Mexico vẫn đang hướng tới mục tiêu trở thành phi hành gia, làm việc với NASA và góp phần đưa con người tới Sao Hỏa.

Từ cô bé bị bắt nạt đến thần đồng khoa học

Adhara Pérez Sánchez sinh năm 2011 tại Mexico. Khi mới 3 tuổi, cô được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Những năm đầu đi học không hề dễ dàng khi cô gặp khó khăn trong môi trường giáo dục thông thường và từng bị bạn bè chế giễu, bắt nạt.

Mẹ của Adhara từng kể rằng con gái trở nên buồn bã, không còn muốn đến trường và phải chuyển trường nhiều lần. Thay vì để những trải nghiệm đó cản bước con, gia đình tìm cách xây dựng một môi trường học tập phù hợp hơn với năng lực của cô bé.

Cô bé có chỉ số IQ 162. Ảnh: Times of India

Khả năng tiếp thu đặc biệt nhanh giúp Adhara liên tục vượt qua các cấp học với tốc độ khác thường. Cô hoàn thành bậc tiểu học khi mới khoảng 5 tuổi và nhanh chóng tiếp tục chương trình học ở những cấp độ cao hơn.

Tên tuổi Adhara bắt đầu được truyền thông quốc tế chú ý khi những thông tin về chỉ số IQ 162 của cô được lan truyền rộng rãi. Một số bài viết thậm chí so sánh con số này với mức IQ ước tính thường được gán cho Albert Einstein và Stephen Hawking. Tuy nhiên, đây là chi tiết cần được hiểu thận trọng bởi điểm IQ của Einstein và Hawking chủ yếu là những con số được ước tính, không phải kết quả từ các bài kiểm tra IQ chính thức được công bố.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở những thành tích học tập đã được ghi nhận của Adhara.

Giấc mơ NASA và Sao Hỏa

Theo thông tin được các cơ quan và truyền thông Mexico công bố, Adhara từng theo học hai ngành kỹ thuật, gồm Kỹ thuật Hệ thống và Kỹ thuật Công nghiệp chuyên ngành Toán học.

Năm 2022, Cơ quan Vũ trụ Mexico (AEM) cho biết khi mới 10 tuổi, Adhara đã hoàn thành hai chương trình kỹ thuật và đặt mục tiêu tiếp tục học sau đại học về vật lý thiên văn.

Không gian là niềm đam mê Adhara theo đuổi từ khi còn nhỏ. Ảnh: Brightside.

Hành trình học tập của cô bé sau đó tiếp tục tiến xa. Đến năm 2026, Bộ Giáo dục Veracruz xác nhận Adhara, khi 14 tuổi, đã có hai bằng kỹ sư cùng một bằng thạc sĩ. Đây là một trong những cột mốc khiến câu chuyện về cô bé tiếp tục được chú ý tại Mexico.

Như vậy, thay vì chỉ được biết đến với danh xưng “thần đồng có IQ cao”, Adhara đang xây dựng một hồ sơ học thuật thực tế trong các lĩnh vực kỹ thuật, toán học và khoa học.

Không gian là niềm đam mê Adhara theo đuổi từ khi còn nhỏ.

Năm 2022, cô bé đã có cuộc gặp với Cơ quan Vũ trụ Mexico (AEM). Trong cuộc gặp, Adhara chia sẻ rõ ràng: trở thành phi hành gia là một trong những ước mơ của cô.

Không gian là niềm đam mê Adhara theo đuổi từ khi còn nhỏ. Ảnh: Marie Clarie

AEM cho biết Adhara muốn tiếp tục học tập trong lĩnh vực liên quan đến không gian trước khi bước vào quá trình đào tạo phi hành gia. Cô đặc biệt quan tâm tới việc một ngày nào đó có thể đặt chân lên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa.

Đến tháng 2/2026, mục tiêu ấy vẫn không thay đổi. Trong một sự kiện tại Viện Công nghệ Cao cấp Perote, Adhara chia sẻ về hành trình học tập của mình và khát vọng trở thành phi hành gia, đồng thời hợp tác với NASA. Bộ Giáo dục Veracruz mô tả cô là một gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, truyền cảm hứng cho học sinh quan tâm tới STEM.

Bộ Giáo dục Veracruz xác nhận Adhara, khi 14 tuổi, đã có hai bằng kỹ sư cùng một bằng thạc sĩ. Ảnh: Brightside.

Đây vẫn là một mục tiêu trong tương lai, chứ không đồng nghĩa Adhara đã được NASA tuyển chọn hay trở thành ứng viên phi hành gia của cơ quan này.

14 tuổi và một chặng đường còn rất dài

Điều khiến hành trình của Adhara đặc biệt không chỉ nằm ở tốc độ học tập.

Cô bé từng trải qua những năm tháng khó khăn vì bị bắt nạt, nhưng sau đó lại lựa chọn dùng câu chuyện của mình để khuyến khích những đứa trẻ khác không từ bỏ việc học.

AEM từng mời Adhara tham gia các hoạt động nhằm truyền cảm hứng cho trẻ em theo đuổi khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Cơ quan này cũng ghi nhận mong muốn của cô bé trong việc khuyến khích những người trẻ khác quan tâm tới lĩnh vực không gian.

Cô từng xuất hiện tại các sự kiện về khoa học, công nghệ và không gian ở Mexico. Ảnh: Brightside.

Adhara cũng là tác giả cuốn sách dành cho trẻ em có tên “No te rindas” (Đừng bỏ cuộc). Thông qua cuốn sách, cô muốn gửi thông điệp tới những trẻ em mắc chứng tự kỷ rằng các em không nên từ bỏ mục tiêu chỉ vì gặp phải những trở ngại trên đường đi.

Cô từng xuất hiện tại các sự kiện về khoa học, công nghệ và không gian ở Mexico, chia sẻ câu chuyện của bản thân với những học sinh có cùng niềm yêu thích.

Ở tuổi 14, Adhara đã sở hữu những thành tích học tập mà phần lớn người trưởng thành phải mất nhiều năm mới đạt được. Nhưng với cô bé, những tấm bằng dường như mới chỉ là điểm khởi đầu.

Từ một đứa trẻ từng cảm thấy lạc lõng trong lớp học, Adhara giờ đứng trước một mục tiêu lớn hơn nhiều: tiếp tục nghiên cứu khoa học, tiến gần hơn tới lĩnh vực hàng không vũ trụ và một ngày nào đó trở thành phi hành gia.

Không gian là niềm đam mê Adhara theo đuổi từ khi còn nhỏ. Ảnh: Brightside.

Con đường đến NASA chắc chắn vẫn còn rất dài. Adhara cần tiếp tục hoàn thiện kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và đáp ứng những yêu cầu khắt khe của ngành hàng không vũ trụ.

Nhưng câu chuyện của cô bé Mexico đã thay đổi theo cách đặc biệt: từ một đứa trẻ từng bị nhìn nhận qua những khác biệt của mình, Adhara giờ được biết đến bởi những điều cô muốn làm trong tương lai.

Và ở tuổi 14, giấc mơ ấy đã vượt khỏi những trang sách khoa học. Adhara đang hướng mắt lên bầu trời, với mục tiêu một ngày nào đó có thể góp phần đưa con người tiến xa hơn trong hành trình khám phá vũ trụ.