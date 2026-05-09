Có 3 thói quen mà đột quỵ "rất thích" - chuyên gia nói thẳng: "Tôi đã tận mắt chứng kiến..."

Một bác sĩ thần kinh đã chia sẻ ba thói quen tưởng như rất bình thường nhưng ông tránh tuyệt đối vì chúng có thể dẫn đến đột quỵ. Đột quỵ là một tình trạng cấp cứu y tế đe dọa tính mạng, xảy ra khi lưu lượng máu đến một phần não bị gián đoạn, dẫn đến việc các tế bào não chết đi.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết: “Đột quỵ có thể ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện và vận động, đồng thời quá trình hồi phục có thể kéo dài. Đột quỵ cần được cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện vì có thể đe dọa tính mạng.” NHS cũng cảnh báo rằng các triệu chứng chính của đột quỵ có thể xuất hiện “đột ngột”.

Những triệu chứng này bao gồm méo mặt, yếu tay và nói khó. NHS cho biết thêm: “Cách dễ nhất để ghi nhớ các triệu chứng này là từ FAST, viết tắt của: Face (mặt), Arms (tay), Speech (lời nói) và Time (thời gian cần gọi cấp cứu).”

Tiến sĩ Baibing Chen (tại Mỹ) là bác sĩ thần kinh được chứng nhận chuyên môn kép, đồng thời là nhà khoa học y sinh và chuyên gia thống kê sinh học. Ông sử dụng mạng xã hội để nâng cao nhận thức về “sức khỏe não bộ”.

Trong một video gần đây được đăng tải trên TikTok, hiện đã đạt hơn 5 triệu lượt xem, ông đã chia sẻ ba thói quen phổ biến mà bản thân không làm để giữ cho não bộ khỏe mạnh.

Nói trực tiếp trước camera, ông mở đầu: “Đây là ba điều tôi không làm với tư cách là một bác sĩ thần kinh, bởi tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều ca đột quỵ xảy ra theo cách này.”

1. Nước tăng lực

Vị bác sĩ tiếp tục: “Điều đầu tiên là tôi không uống nước tăng lực. Cá nhân tôi chỉ uống cà phê đơn giản vào buổi sáng vì nhiều loại nước tăng lực chứa hàm lượng caffeine rất cao, đôi khi chạm hoặc vượt mức khuyến nghị hằng ngày đối với phần lớn người trưởng thành.”

Quá nhiều chất kích thích như caffeine có thể làm rối loạn khả năng điều hòa của mạch máu và làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Nhịp tim bất thường có thể hình thành cục máu đông, và những cục máu đông này có thể di chuyển lên não và gây đột quỵ.

“Ngoài đột quỵ, tôi cũng từng chứng kiến việc dư thừa vitamin B trong các loại đồ uống này dẫn đến tổn thương thần kinh theo thời gian.”

2. Một sai lầm khi tập thể dục

Vấn đề thứ hai trong danh sách của ông liên quan đến một sai lầm phổ biến mà nhiều người có thể vô tình mắc phải khi tập luyện.

Bác sĩ giải thích: “Tôi không thực hiện bài nâng tạ tối đa sức chịu đựng trong khi nín thở. Đây là điều chúng tôi gọi là ‘đột quỵ do nâng tạ nặng’, xảy ra khi mọi người nâng tạ nặng đồng thời nín thở và thực hiện nghiệm pháp Valsalva.”

“Điều này có thể khiến huyết áp tâm thu tăng vọt lên mức cực kỳ cao, đôi khi vượt quá 400, tạo ra áp lực khổng lồ lên các mạch máu trong não — và tôi đã chứng kiến điều này kích hoạt xuất huyết não.”

Dù vậy, cả những người yêu thích gym lẫn người mới tập vẫn có thể nâng tạ, miễn là thực hiện an toàn.

Ông nói thêm: “Có nhiều cách an toàn hơn để tăng sức mạnh như kiểm soát hơi thở, thở ra khi dùng sức và sử dụng mức tạ vừa phải với số lần lặp cao hơn; những cách này vẫn giúp bạn khỏe hơn mà không tạo ra cú tăng áp lực cực đoan như vậy.”

3. Một số tư thế yoga nhất định

Cuối cùng, tiến sĩ Baibing Chen — người đăng bài trực tuyến với tên gọi Dr Bing — nói về những nguy cơ tiềm ẩn từ một số tư thế yoga.

Dr Bing giải thích: “Nhìn chung, yoga rất tốt cho sức khỏe, nhưng một số tư thế buộc cổ phải ngửa quá mức hoặc gập quá mức có thể tiềm ẩn rủi ro.”

“Trong một số trường hợp hiếm gặp mà chúng tôi từng chứng kiến, điều này có thể dẫn đến bóc tách động mạch — tức là thành mạch máu bị rách — và từ đó gây đột quỵ. Vì vậy, chú ý đến tư thế cổ và tránh gây căng quá mức là điều rất quan trọng khi tập yoga.”