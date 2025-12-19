Có 2 dấu hiệu đi lại này thì cảnh giác bệnh suy thận sắp "đến cửa"

Khi đèn đường dần bật lên, sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố dần lắng xuống, hình ảnh quen thuộc mà chúng ta bắt gặp ở nhiều con đường là những người đang vội vàng hoặc đi dạo nhàn nhã, tận hưởng khoảng thời gian giải trí hiếm có trong ngày. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống hàng ngày tưởng chừng như bình thường này, có những tín hiệu tinh tế mà cơ thể có thể gửi đi. Chúng có thể là cảnh báo sớm về một số bệnh chính.

Loạng choạng - có thể là dấu hiệu "SOS" từ thận

Khi nói về suy thận, chúng ta thường liên kết một tập hợp các thuật ngữ y tế phức tạp và một quá trình điều trị nặng nề. Tuy nhiên, trên thực tế, những dấu hiệu sớm của suy thận thường ẩn giấu trong thói quen hành vi hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là hoạt động cơ bản nhất là đi bộ.

Khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, chúng có thể không loại bỏ hiệu quả chất thải và nước dư thừa ra khỏi cơ thể, dẫn đến một loạt các phản ứng dây chuyền như mất cân bằng điện giải và dao động huyết áp. Những thay đổi này, mặc dù tinh tế, đủ để ảnh hưởng đến dáng đi và cảm giác đi bộ của chúng ta.

Dấu hiệu 1: Những bước nặng nề và bất lực

Thông thường, tốc độ của chúng ta phải nhẹ nhàng và nhịp nhàng. Tuy nhiên, khi có vấn đề về thận, cơ thể có thể cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt bất thường, dù đi bộ một quãng đường ngắn cũng có thể khiến mọi người cảm thấy bất lực và nặng nề. Cảm giác mệt mỏi này không đến từ đau nhức cơ bắp, mà từ trong ra ngoài, như thể mọi tế bào của cơ thể đều nói về sự mệt mỏi.

Sự thay đổi này thường đi kèm với sự suy giảm trạng thái tinh thần, chẳng hạn như khó tập trung, mất trí nhớ... Đây cũng là những biểu hiện gián tiếp của rối loạn chức năng thận.

Lý giải nguyên nhân: Thận đóng vai trò là "bộ lọc" của cơ thể con người, có nhiệm vụ loại bỏ chất thải trao đổi chất và lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể, đồng thời điều hòa cân bằng điện giải và duy trì huyết áp ổn định. Khi chức năng thận bị suy giảm, các chức năng này sẽ bị ảnh hưởng, khiến chất thải và nước tích tụ trong cơ thể, mất cân bằng điện giải, huyết áp dao động.

Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất bình thường của cơ thể mà còn làm tăng gánh nặng cho tim, dẫn đến lưu thông máu kém. Là một bài tập toàn thân, đi bộ đòi hỏi tim phải cung cấp đủ máu và oxy hỗ trợ. Khi gánh nặng cho tim tăng lên và lưu thông máu bị tắc nghẽn, tự nhiên sẽ có đi bộ nặng và không đầy đủ.

Dấu hiệu 2: Sưng chân, khó chịu khi đi lại

Ngoài việc đi bộ nặng, một dấu hiệu sớm khác của suy thận là sưng ở chân. Khi thận không thể loại bỏ nước dư thừa ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả, nước này có thể bị mắc kẹt ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, đặc biệt là các chi dưới. Điều này có thể gây sưng chân, khó chịu khi đi lại và thậm chí đau. Tình trạng sưng tấy này thường trở nên tồi tệ hơn vào buổi tối hoặc sau khi đứng trong một thời gian dài và giảm bớt khi nghỉ ngơi, nhưng theo thời gian, các triệu chứng có thể dần trở nên tồi tệ hơn cho đến khi nó ảnh hưởng đến việc đi bộ hàng ngày.

Lý giải nguyên nhân: Sưng chân, được gọi là phù nề, là một trong những triệu chứng phổ biến ở những người bị suy thận. Khi chức năng thận bị suy giảm và không thể điều chỉnh hiệu quả sự cân bằng nước trong cơ thể, lượng nước dư thừa có thể tích tụ trong cơ thể, tạo thành phù nề. Do trọng lực, phù nề có xu hướng xuất hiện đầu tiên ở chi dưới, đặc biệt là ở vùng mắt cá chân và bắp chân.

Ngoài ra, bệnh thận cũng có thể dẫn đến mất protein, làm trầm trọng thêm sự xuất hiện của phù nề. Protein là một thành phần quan trọng để duy trì độ thẩm thấu huyết tương, khi mất quá nhiều protein, độ thẩm thấu huyết tương giảm và nước có nhiều khả năng rò rỉ ra khỏi mạch máu và xâm nhập vào không gian mô, tạo thành phù nề.

Cảnh giác với suy thận và bắt đầu với việc đi bộ hàng ngày

Đối mặt với suy thận, một mối đe dọa sức khỏe tiềm ẩn, chúng ta nên nắm bắt những tín hiệu không thể phát hiện được từ những chuyến đi bộ hàng ngày của mình. Khi bạn phát hiện các triệu chứng bất thường như đi bộ nặng và sưng chân, bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời để kiểm tra thận chi tiết.

Đồng thời, duy trì lối sống lành mạnh, chẳng hạn như chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục vừa phải, bỏ hút thuốc và hạn chế rượu bia, khám sức khỏe định kỳ... cũng là những biện pháp quan trọng để ngăn ngừa suy thận.

Chăm sóc sức khỏe thận hàng ngày

Điều chỉnh chế độ ăn uống: Giảm lượng muối để tránh tăng huyết áp và phù nề do chế độ ăn nhiều muối. Hấp thụ vừa phải protein chất lượng cao, chẳng hạn như thịt nạc, cá, các sản phẩm từ đậu nành... để duy trì độ thẩm thấu huyết tương và sức khỏe cơ bắp. Tăng lượng chất xơ để thúc đẩy nhu động ruột và giảm gánh nặng táo bón cho thận.

Tập thể dục vừa phải: Chọn phương pháp tập thể dục phù hợp với thể trạng cá nhân như đi bộ, chạy bộ, yoga,... Tập thể dục không chỉ thúc đẩy lưu thông máu mà còn tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và góp phần vào sức khỏe của thận.

Theo dõi thường xuyên: Thực hiện các xét nghiệm chức năng thận thường xuyên, chẳng hạn như thói quen đi tiểu, xét nghiệm chức năng thận... để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề về thận.

Tránh lạm dụng thuốc: Nhiều loại thuốc có thể gây tổn thương thận, vì vậy bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc để tránh tổn thương thận do lạm dụng thuốc.

Nói tóm lại, là một cơ quan quan trọng của cơ thể con người, sức khỏe của thận liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nắm bắt những tín hiệu không thể nhận thấy từ việc đi bộ hàng ngày, phát hiện và xử lý các vấn đề về thận một cách kịp thời là một bước quan trọng trong việc duy trì sức khỏe thận và ngăn ngừa suy thận. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, chăm sóc thận của chúng ta và trân trọng sức khỏe của chúng ta.