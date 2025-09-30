Clip trái tim đang đập trong hộp chờ cấy ghép thu hút 24 triệu lượt thích

Clip: Trái tim đang đập trong hộp, sẵn sàng để cấy ghép.

Clip được đăng tải trên TikTok cho thấy một quả tim đang co bóp nhịp nhàng trong chiếc “Heart in a Box" - chiếc hộp đặc biệt được thiết kế để giữ cho trái tim hoạt động bình thường bên ngoài cơ thể trước khi cấy ghép . Cảnh tượng này khiến nhiều người choáng váng, vừa tò mò, vừa kinh ngạc trước sự kỳ diệu của y học hiện đại.

Người chia sẻ clip 12 giây này là Julio, nhân viên ngành hàng không Mỹ. Anh quay lại hình ảnh chiếc máy bay riêng đang chuẩn bị cất cánh, sau đó lia máy sang chiếc hộp trong suốt có quả tim đang đập. Bên cạnh là chiếc xe cứu thương dường như vừa hoàn thành việc đưa hộp đựng trái tim tới đường băng.

Julio nói trong video: “Ngay trước máy bay của tôi…, đây là thứ chúng tôi đang mang theo”.

Trái tim được vận chuyển bằng máy bay riêng và để trong “Heart in a Box". (Ảnh: TikTok/@julio.24g)

Anh chú thích thêm: “Tôi được chứng kiến một số điều kỳ lạ trong quá trình vận chuyển y tế – một trái tim đang đập”, kèm các hashtag #medical #aviation #transplant. Clip nhanh chóng gây bão, thu hút tới 24 triệu lượt thích và gần 21 nghìn bình luận chỉ sau thời gian ngắn.

Nhiều người bình luận đầy kinh ngạc: “Thật sự rất đáng sợ khi nhìn thấy một trái tim đang đập”; “Trái tim trong hộp; thật đặc biệt khi được chứng kiến ngoài đời thực”; "C ả một cuộc đời trong chiếc hộp đó”; “Thật kỳ diệu khi nó vẫn hoạt động mà không cần ở bên trong cơ thể con người”.

Điều đáng chú ý là rất nhiều người bất ngờ trước kích thước thật của quả tim. Một cư dân mạng bình luận: “Nó to hơn tôi tưởng tượng nhiều”. Người khác cùng nhận xét: “Thật to! Tôi không biết trái tim lại lớn đến thế”. Có người hỏi đầy bối rối: “Tôi cứ tưởng tim chỉ to bằng nắm tay thôi chứ? Sao nó lại to vậy?”.

Một bình luận khác khiến nhiều người xúc động: “Anh đang mang cuộc sống cũ của một người đến cho cuộc sống mới của một người khác. Thật vinh dự” . Nhiều khán giả còn liên tưởng tới các bộ phim y khoa nổi tiếng: “Trái tim trong hộp ngoài đời thực! Tôi cứ tưởng nó chỉ có trong Grey’s Anatomy thôi”.

Trái tim đang đập trong thiết bị ý tế. (Ảnh: TikTok/@julio.24g)

Theo thông tin từ NHS Blood and Transplant (Dịch vụ máu và cấy ghép quốc gia Anh), việc vận chuyển nội tạng từ bệnh viện này sang bệnh viện khác để kịp thời thực hiện các ca ghép tạng là hoạt động thường xuyên. Các cơ quan nội tạng có thể được vận chuyển bằng nhiều phương tiện, tùy vào khoảng cách như máy bay thương mại, máy bay phản lực tư nhân, trực thăng hoặc xe cứu thương. Đặc biệt với ghép tim, thiết bị “Heart in a Box" cho phép quả tim tiếp tục đập bên ngoài cơ thể, duy trì sự sống cho tới khi được cấy vào người nhận.

Nhu cầu cấy ghép tạng ngày càng lớn. Số liệu mới nhất của NHS Blood and Transplant cho thấy, tính đến ngày 31/3/2025, có 8.096 bệnh nhân, bao gồm 276 trẻ em, đang trong danh sách chờ ghép tạng, con số cao nhất từng được ghi nhận tại Anh. Điều này càng làm nổi bật tầm quan trọng của những thiết bị vận chuyển tối tân như “Heart in a Box".



