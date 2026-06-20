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CLIP người phụ nữ nằm giữa đường chặn ô tô: Công an vào cuộc xử lý

Hoàng Phúc
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Người phụ nữ xuất hiện trong clip nằm giữa tỉnh lộ 9C chặn đầu ô tô ở Quảng Trị đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

Xử lý người phụ nữ nằm giữa tỉnh lộ chặn ô tô tại Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 1.

Chị N.T.K.A. nằm chắn giữa đường, cản trở giao thông

Ngày 20-6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với Công an xã Trường Phú làm việc với người phụ nữ có hành vi nằm giữa lòng đường, gây cản trở giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng bất ngờ chặn đầu một ô tô đang lưu thông, sau đó nằm xuống giữa đường khiến nhiều người bức xúc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17-6 trên tỉnh lộ 9C, đoạn qua xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.

Người phụ nữ trong video được xác định là chị N.T.K.A., trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Xử lý người phụ nữ nằm giữa tỉnh lộ chặn ô tô tại Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hành vi của chị A. vi phạm quy định về việc nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông, được quy định tại điểm a khoản 2 điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Căn cứ nội dung vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông có thể bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng.

Video ghi lại cảnh người phụ nữ nằm giữa đường chặn xe qua lại

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Phòng cảnh sát giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị

xã Trường Phú

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