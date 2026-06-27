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Clip người đi xe máy vác nhiều thanh vật liệu xuyên thủng kính ô tô bên ghế lái: Đã rõ hậu quả

Lam Giang (Tổng hợp)
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Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 25/6 tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

Đoạn clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên chở nhiều thanh vật liệu dài, va chạm với ô tô con khiến những thanh vật liệu xuyên thủng kính cửa sổ của tài xế đã khiến dư luận bất bình, kinh hãi, đồng thời dành sự quan tâm đến tình hình sức khỏe của những người liên quan, nhất là tài xế ô tô con. 

Báo Tuổi Trẻ Online thông tin, theo Cục Cảnh sát giao thông, vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 27 phút ngày 25/6 tại giao lộ ĐH 27B -27C thuộc ấp Điền Mỹ, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm trên, ô tô mang BKS 63H-066.XX đi trên huyện lộ 27C hướng từ phường Mỹ Tho đi xã An Thạnh Thủy. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe gắn máy biển số 63AD-040.XX, trên xe máy có 2 người, người ngồi sau mang theo những thanh vật liệu dài. 

Theo hình ảnh từ camera, cú va chạm đã khiến những thanh vật liệu xuyên thủng kính cửa sổ ô tô khu vực ghế lái. 2 thanh niên đi xe máy ngã nhào xuống đường. 

Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Vụ tai nạn làm người lái xe máy bị chấn thương phần mềm trái. 2 phương tiện hư hỏng nhẹ, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Cục Cảnh sát giao thông phân tích, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do người điều khiển xe gắn máy chở theo người mang vác vật cồng kềnh.

Căn cứ hậu quả xảy ra, xác định người chạy xe máy biển số 63AD-040.XX bị xử phạt tiền 10 - 14 triệu đồng. Đồng thời, theo quy định của pháp luật về dân sự, người đi xe máy phải chịu trách nhiệm bồi thường hậu quả thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra.

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