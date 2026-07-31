Clip ghen tuông lúc 2h sáng chồng cũ Đan Thư Nguyễn tung lên mạng để phản đòn giữa ồn ào ly hôn

Cùng nói về một cuộc hôn nhân, nhưng cả hai lại đưa ra những quan điểm hoàn toàn trái ngược.

Sau khi Thư Đan Nguyễn đăng tải bài viết dài, phản hồi toàn bộ những thông tin tranh cãi liên quan đến cuộc hôn nhân mới đổ vỡ, B.A - chồng cũ của cô cũng lập tức có phản ứng.

Trong bài đăng gần nhất, anh cho biết việc đưa chuyện gia đình lên mạng là điều không nên nhưng cho rằng bản thân buộc phải lên tiếng sau những chia sẻ từ phía vợ cũ. Anh phủ nhận nhiều thông tin Thư Đan đưa ra.

Chồng cũ Đan Thư lên tiếng, đăng kèm clip và giao dịch chuyển khoản để phản bác các thông tin sau những phản hồi từ vợ cũ

Về hành vi bạo lực trong hôn nhân ,, B.A thừa nhận mình không phải một người chồng hoàn hảo, cho biết từng có thời gian công việc và tài chính gặp nhiều khó khăn khiến bản thân rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, B.A cho rằng thay vì cùng nhau vượt qua khó khăn, vợ cũ nhiều lần đề cập đến chuyện ly hôn mỗi khi kinh tế của anh sa sút.

Ngoài ra trong thời gian này, chồng cũ cho rằng Đan Thư liên tục đi đến 2 - 3h sáng mới về. Nhiều thứ dồn dập khiến B.A cho biết bản thân bị stress, sa đọa vào những thứ càng thêm stress.

Chồng cũ Đan Thư cũng thừa nhận từng có những lúc ghen tuông, cãi vã và mất kiểm soát vì áp lực kéo dài. Tuy nhiên, B.A cho rằng bước ngoặt khiến cuộc hôn nhân thực sự đổ vỡ là khi bắt gặp vợ nói chuyện thân mật với một người đàn ông khác vào đêm khuya ngay trong nhà.

“Sự dồn nén, uất ức khi bị đối xử bạc bẽo ngay lúc khó khăn nhất đã khiến tôi có những lúc ghen tuông, cãi vã và thiếu kiểm soát. Tôi luôn tự trách mình vì những thiếu sót đó. Nhưng sự gục ngã đó chưa là gì. Điều làm tôi thực sự vỡ vụn là khoảnh khắc tận mắt bắt gặp vợ mình lén lút gọi điện âu yếm với một người đàn ông khác lúc nửa đêm ngay trong chính ngôi nhà của chúng tôi. Niềm tin và mọi giới hạn chịu đựng trong tôi hoàn toàn sụp đổ”, B.A viết trên trang cá nhân.

B.A cho biết khi bắt gặp Đan Thư nói chuyện với người khác đã khiến anh bị sốc tâm lý và có “tác động vật lý” vợ. Anh cũng thừa nhận hành vi bạo lực, nóng giận mất khôn của mình là sai, đã thiếu bình tĩnh vì tâm lý không ổn định.

Cũng trong bài đăng, chồng cũ Đan Thư cho rằng bài phản hồi mới đây của nữ diễn viên là "một màn đánh tráo khái niệm" và lần lượt phản bác nhiều nội dung.

Về việc bị cho là "ăn bám" , B.A phủ nhận. Người này cho biết trong suốt khoảng 5 năm qua vẫn là người tự đứng ra gánh khoản vay ngân hàng với cả gốc lẫn lãi hơn 100 triệu đồng mỗi tháng của mình và khẳng định chưa từng ngừng làm việc dù gặp khó khăn.

Ngoài ra, B.A vẫn khẳng định bản thân không vô trách nhiệm khi toàn bộ trang thiết bị quay dựng hay cửa tiệm để cho Đan Thư làm nghề đều do anh tự bỏ tiền túi sắm sửa.

“Đúng là tôi không xách cặp ra đường mỗi sáng, nhưng ngay cả lúc bế tắc nhất, khi liên tục bị vợ hắt hủi đòi ly hôn vì kinh tế đi xuống, chưa có tháng nào tôi ngừng cày cuốc. Suốt 5 năm ròng rã qua, tôi tự gồng gánh khoản gốc và lãi ngân hàng hơn 100 triệu mỗi tháng (ảnh sao kê đính kèm). Cô ấy nói tôi vô trách nhiệm, nhưng từ cái cửa tiệm cho đến toàn bộ trang thiết bị quay dựng để cô ấy làm nghề, đều là tiền túi tôi bỏ ra sắm sửa. Vậy mà từ khi cô ấy bắt đầu có sự nghiệp, kiếm được tiền, cô ấy chưa từng phụ giúp tôi lấy một đồng tiền lãi hay gốc”, B.A viết.

Song, B.A cũng thừa nhận bản thân từng có "tác động vật lý" trong thời điểm nóng giận và cho rằng đó là điều mình sai. Tuy nhiên, anh vẫn lý giải hành động này xuất phát từ việc chịu áp lực kinh tế kéo dài, mâu thuẫn hôn nhân và cú sốc khi nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác.

Đối với những thông tin bao gồm nghi vấn có người khác , câu chuyện liên quan đến hai bên gia đình hay những đoạn tin nhắn gây tranh cãi mà Đan Thư đề cập, B.A cho rằng đây đều là các cáo buộc chưa có bằng chứng. Anh công khai yêu cầu vợ cũ đưa ra chứng cứ để chứng minh những gì đã nói.

Về mối quan hệ của Thư Đan và đồng nghiệp, chồng cũ tiếp tục đưa ra phản bác. B.A cho rằng chính bài viết của Đan Thư đã thừa nhận việc "tìm hiểu" người này từ giữa năm 2025, trong khi đến tháng 7/2026 hai người mới hoàn tất thủ tục ly hôn.

B.A tung clip tranh cãi với vợ vào 2h sáng sau khi bắt gặp vợ gọi điện cho "đồng nghiệp"

Kèm theo bài đăng, anh chia sẻ một đoạn clip quay vào lúc 2h sáng khi bắt gặp vợ nói chuyện với “đồng nghiệp” mà anh cho là bằng chứng để bảo vệ quan điểm của mình.

“Về người thứ ba và đoạn clip bắt tại trận: Chính cô ấy tự khai nhận 'tìm hiểu' người đàn ông đó từ giữa năm 2025, trong khi đến tháng 7/2026 chúng tôi mới chính thức ly hôn. Cô ấy chống chế đó chỉ là 'bạn bè đồng nghiệp'. Tôi từng định giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cô ấy, nhưng sự lừa dối này đã đi quá giới hạn. Đã muốn bằng chứng thì đây là bằng chứng. Mọi người cứ tự xem đoạn clip dưới đây xem có thứ 'tình bạn' nào lén lút dặn nhau 'đi ngủ sớm mai đi quay' lúc 2-3h sáng không?”, B.A viết trên trang cá nhân.

Cuối cùng, chồng cũ Đan Thư cho biết bản thân đã quá mệt mỏi sau chuỗi ngày tranh cãi công khai và cho rằng: "Ai đúng ai sai, tự dư luận có câu trả lời".

Trước đó, trong bài phản hồi đăng tải vào tối 30/7, Thư Đan Nguyễn phủ nhận nhiều cáo buộc từ phía chồng cũ.

Nữ diễn viên cho biết bản thân đã phải chịu đựng tình trạng bị lăng mạ, kiểm soát và bạo lực trong thời gian dài của cuộc hôn nhân. Cô cũng xác nhận có tìm hiểu một người mới sau khi tình cảm vợ chồng đã rạn nứt nhưng khẳng định không ngoại tình trong thời gian còn chung sống.

Tối 30/7, Thư Đan Nguyễn phản hồi tất cả ồn ào: Chồng lăng mạ, bạo lực suốt 3 năm, thừa nhận tình cảm với N.H

Đồng thời, Đan Thư cho biết sẽ không tiếp tục tranh cãi trên mạng xã hội. Thay vào đó, Đan Thư thẳng thắn bày tỏ cô sẽ có biện pháp pháp lý đối với các thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, quyền lợi của bản thân và doanh nghiệp.

Những thông tin trái chiều mà Thư Đan Nguyễn và chồng cũ liên tục đưa ra khiến dân mạng đặt nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng mỗi người đều có góc nhìn riêng về cuộc hôn nhân của mình, vì vậy không nên vội phán xét hay công kích bất kỳ ai khi những thông tin được chia sẻ vẫn chưa được kiểm chứng.