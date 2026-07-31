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Clip gã đàn ông bịt mặt có hành động lạ với bé gái 10 tuổi: Công an vào cuộc xác minh

Hương Trà (T/H)
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Do hoảng loạn sau sự việc, cháu bé mới chỉ nhận diện sơ bộ được người đàn ông.

Nội dung đoạn camera an ninh cho thấy, khoảng 15h chiều ngày 30/7, một người đàn ông mặc áo màu xanh, quần đùi, đội mũ, bịt kín mặt, đeo một chiếc giỏ màu đen từ từ đi vào nhà dân. Người này tiến đến chỗ bé gái, kéo tay nói: " Đi ra đây với chú" . Sau đó, người này còn ôm bé gái từ phía sau. Vì quá hoảng sợ trước hành động của người đàn ông, bé gái đã la hét, cầu cứu. Thấy vậy, người này liền bỏ đi, cháu bé bỏ chạy vào nhà an toàn.

Khu vực xảy ra vụ việc thuộc tổ dân phố Cao Thắng, phường Ea Kao, gần ranh giới với xã Ea Tiêu và xã Dray Sáp. Đây là khu vực dân cư thưa, khoảng cách giữa các nhà khá xa.

Hình ảnh người đàn ông từ từ tiến lại gần bé gái. (Ảnh cắt từ clip)

Hôm nay (31/7), Tuổi Trẻ dẫn một nguồn tin cho hay, Công an phường Ea Kao (Đắk Lắk) đang xác minh vụ một người đàn ông bịt mặt có hành vi lôi kéo, tấn công bé gái 10 tuổi trước nhà. Theo nguồn tin, công an đã làm việc với gia đình và bé gái. Do hoảng loạn sau sự việc, cháu bé mới chỉ nhận diện sơ bộ được người đàn ông.

Bên cạnh đó, Dân Trí dẫn thông tin từ Công an phường Ea Kao cho biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình bé gái chưa trực tiếp đến cơ quan công an trình báo, nhưng đã đăng tải clip ghi lại vụ việc lên mạng. Nội dung bài đăng nghi ngờ người đàn ông có ý định bắt cóc trẻ em, tuy nhiên, cơ quan chức năng không loại trừ khả năng người đàn ông có hành vi sàm sỡ hoặc ý đồ xấu đối với bé gái.

Đối tượng kéo tay, rồi ôm bé gái từ phía sau. (Ảnh cắt từ clip)

Hiện Công an phường Ea Kao đang cho bé gái và gia đình nhận diện nghi can, đồng thời phối hợp công an các địa phương giáp ranh rà soát, truy tìm người liên quan. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tăng cường trông coi trẻ nhỏ, nhất là khi các em ở một mình trước nhà.

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