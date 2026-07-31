HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Clip: Động đất xảy ra ở Cao Bằng, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn kèm rung lắc

Hương Trà (T/H)
|

Tối 30/7, một vụ rung chấn mạnh xảy ra trên địa bàn xã Bảo Lạc khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Tối ngày 30/7, người dân xã Bảo Lạc (Cao Bằng) hoảng hốt khi cảm nhận rõ sự rung lắc, nhiều đoạn camera an ninh ghi lại sự việc đã được chia sẻ và nhận được nhiều sự chú ý.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất cho biết, vào lúc 19h45 ngày 30/7, tại khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xảy ra một trận động đất mạnh 3,6 độ (độ lớn M).

Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10km, vị trí gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc, cách Hà Nội khoảng 210km, đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất.

Khoảnh khắc xảy ra vụ động đất 3,6 độ (độ lớn M) ở xã Bảo Lạc. (Nguồn clip: Hoài Thương)

Thông tin trên báo Lao Động, đại diện UBND xã Bảo Lạc cho biết, thời điểm xảy ra hiện tượng, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó xuất hiện rung lắc rõ rệt. Những ngôi nhà từ 2 tầng trở lên đều cảm nhận được rõ độ rung lắc.

Đại diện địa phương cũng cho biết, những ngày gần đây khu vực xã Bảo Lạc hầu như không xuất hiện mưa lớn. Vì vậy, hiện tượng rung chấn xảy ra khiến nhiều người dân bất ngờ.

Cũng chia sẻ trên Lao Động, anh Triệu Văn Chiến (xã Bảo Lạc) cho biết khi gia đình đang ăn cơm thì cả ngôi nhà bất ngờ rung lắc. Theo anh Chiến, hiện tại mọi thứ đã ổn định nhưng mọi người vẫn còn khá lo lắng.

Bên cạnh đó, chia sẻ trên Dân Trí, một số người dân tại xã Bảo Lạc chia sẻ, thời điểm xảy ra động đất, họ nghe thấy tiếng nổ kèm theo rung lắc. " Lúc đó, gia đình tôi tưởng sập nhà nên chạy ra ngoài", anh Phong (trú tại xã Bảo Lạc, Cao Bằng) nói trên Dân Trí.

Chàng trai gọi điện hỏi ý kiến bố khi được mai mối với cô gái Hưng Yên: Cái kết gây bất ngờ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại