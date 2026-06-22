Clip cụ ông U90 đưa vợ đi ăn gà rán, mỳ Ý khiến giới trẻ xuýt xoa

Clip ghi lại cảnh cặp vợ chồng U90 "hẹn hò" ở nhà hàng gà rán, Mỳ Ý thu hút 4 triệu lượt xem trên TikTok, làm tan chảy trái tim dân mạng trẻ.

Clip cụ ông đưa cụ bà đi ăn gà rán, mỳ Ý. (Nguồn: @_hoaitthu)

Cộng đồng mạng không khỏi "ghen tị" và cảm thấy tan chảy khi xem clip dễ thương ghi lại cảnh đôi vợ chồng tóc bạc trắng đưa nhau đi ăn ở nhà hàng gà rán ưa thích của giới trẻ. Hình ảnh cụ ông và cụ bà U90, lưng đã còng nhưng vẫn cùng nhau ngồi trong không gian hiện đại, thưởng thức món gà rán, Mỳ Ý khiến nhiều người "tan chảy".

Đoạn clip còn gây chú ý bởi dòng chú thích đong đầy yêu thương của người đăng tải: " Tóc đã bạc, lưng đã còng, nhưng vẫn chăm sóc một 'em bé' thích ăn Jollibee".

Khoảnh khắc hai ông bà chầm chậm chuẩn bị thưởng thức các món ăn xu hướng của các bạn trẻ, thi thoảng lại dành cho nhau những ánh nhìn trìu mến nhanh chóng thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận.

Nhiều bạn trẻ không giấu nổi sự ghen tị và bày tỏ ước ao rằng, họ cũng chỉ mong tìm được người bạn đời lý tưởng để cùng nắm tay nhau đi qua thăng trầm, mai này khi về già vẫn dắt nhau đi ăn những món mình thích như hai cụ.

"Thời nay người ta cứ bảo yêu nhanh sống vội, dăm bữa nửa tháng lại giận hờn, chia tay, nhìn lại hai cụ mà thấy định nghĩa về một tình yêu đích thực nó giản dị đến thế là cùng"; "Tóc đã bạc trắng, cái lưng cũng chẳng còn thẳng nữa, vậy mà tình cảm ông dành cho bà vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu"; "Đời này chẳng mong giàu sang phú quý gì, chỉ ước ao sau này khi về già, qua bao thăng trầm bão giông, mình vẫn có một người bạn đời sẵn sàng chiều chuộng đưa nhau đi ăn như thế này thôi"...

Dân mạng cảm thán rằng tình già thật đẹp đẽ biết bao. (Ảnh chụp màn hình)

Đào Hạnh bình luận: "Giữa một quán ăn nhanh ồn ào náo nhiệt của tụi trẻ, hai cụ xuất hiện như một nốt lặng vô cùng đẹp đẽ. Nhìn cách hai cụ chầm chậm tận hưởng bữa ăn bên nhau, chẳng cần điện thoại, chẳng cần check-in sống ảo, chỉ có đối phương trong mắt mình, tự dưng thấy ngưỡng mộ vô cùng. Tình yêu của thế hệ trước cứ bền bỉ, mộc mạc mà thấm đượm như thế đấy".

Việt Phương cảm thán rằng hình ảnh của 2 cụ giúp người trẻ hiểu hơn về tình yêu: "Thú thật là dạo gần đây lướt mạng xã hội toàn thấy mấy vụ ly hôn, ngoại tình làm mình mất niềm tin vào tình yêu ghê gớm, cứ nghĩ trên đời này làm gì có cái gọi là mãi mãi. Nhưng hôm nay xem được clip của hai cụ, tự dưng suy nghĩ của mình thay đổi hẳn. Hóa ra tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại, chỉ là nó không ồn ào, phô trương mà ẩn hiện trong những điều bình dị nhất".

Nhận định cái nắm tay khi tình già thật đáng quý, Hữu Quang viết: "Ông cụ dù chân yếu tay run nhưng vẫn đưa bà đi ăn món bà thích, ánh mắt hai người chạm nhau sao mà trìu mến, ấm áp đến lạ. Cái nắm tay lúc trẻ có thể là sự nồng nhiệt, nhưng cái nắm tay, cái đi cùng nhau ở tuổi xế chiều như thế này mới là sự tử tế và nghĩa tình sâu nặng nhất. Chúc hai cụ thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đưa nhau đi ăn khắp thế gian".

Mỹ Anh chiêm nghiệm về hạnh phúc tuổi già: "Hạnh phúc tuổi già suy cho cùng cũng chỉ cần có thế. Con cái trưởng thành, bản thân có sức khỏe, và quan trọng nhất là vẫn còn một người tri kỷ ở bên cạnh để bầu bạn. Mong rằng hai cụ sẽ luôn mạnh khỏe, bình an".