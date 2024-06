CLIP: CSGT dùng xe chuyên dụng đưa bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu

Clip tổ CSGT đưa nam thiếu niên vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Chiều 13/6, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An ) cho biết, tổ công tác của trạm này vừa dùng xe chuyên dụng vận chuyển một nam thiếu niên gặp nạn trên đường đi cấp cứu thành công. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào chiều 12/6, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu khi đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), phát hiện một chiếc xe con đỗ bên đường, xung quanh có nhiều người tập trung.

Tổ cảnh sát lập tức dừng lại để tìm hiểu sự việc. Lúc này, một người đàn ông chạy đến cầu cứu tổ công tác đưa con trai ông đi cấp cứu. “Nam thiếu niên khoảng 15-16 tuổi có biểu hiện co giật mạnh, người tím tái”, lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu nói.

Tổ CSGT Diễn Châu đưa nam thiếu niên vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu kịp thời.

Tổ công tác lập tức bế nam thiếu niên lên xe chuyên dụng của mình rồi bật cảnh báo, dùng còi, đèn tín hiệu vận chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu.

Được biết, người bố và nam thiếu niên nói trên trú tại thành phố Vinh. Chiều 12/6, 2 bố con đi từ quê về thành phố Vinh thì gặp nạn. May mắn, nam thiếu niên đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

Hành động của tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu đã nhận được nhiều lời khen của người đi đường và nhiều người trên mạng xã hội.

Giúp thanh niên trở về quê sau khi bị nhà xe bỏ lại dọc đường

Chiều 13/6, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế) vừa giúp đỡ một trường hợp nam thanh niên bị nhà xe bỏ lại dọc đường được trở về quê tại Nghệ An.

Quyết được lực lượng CSGT TT-Huế hỗ trợ thức ăn, nước uống.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, tổ công tác Trạm CSGT Phú Lộc do ông Hoàng Minh Tuấn làm tổ trưởng cùng 3 thành viên gồm là Nguyễn Minh Tiến, Trần Ngọc Lâm và Cao Bá Tuấn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại Km 859 Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Phú Lộc. Trong lúc làm nhiệm vụ tại đây, có một nam thanh niên đến hỏi xin nước uống.

CSGT TT-Huế hỗ trợ tiền cho em Quyết.

Qua tìm hiểu, lực lượng CSGT xác nhận người này tên Tạ Hữu Quyết (SN 2006, trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Qua lời kể của Quyết với lực lượng CSGT , tháng 4/2024, do cuộc sống ở quê khó khăn, Quyết vào TP.HCM xin việc làm nhưng bị lừa và không được trả lương nên trở về quê.

Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện Phú Lộc, do không còn tiền nên Quyết bị nhà xe đuổi xuống dọc đường. Quyết đành đi bộ men theo Quốc lộ 1 được khoảng 7km. Do đói và khát nước, Quyết ghé vào tổ công tác của lực lượng CSGT để xin nước uống.

Giúp Quyết đón xe về quê Nghệ An.

Qua liên hệ xác minh nhanh với Công an xã Viên Thành, tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc xác nhận thông tin về nhân thân của Quyết là đúng. Thanh niên này cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Tổ công tác sau đó bố trí cho Quyết ăn uống, hỗ trợ một ít tiền và giúp đón xe khách để em trở về quê ở Nghệ An.