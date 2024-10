Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy phải rửa tay sau khi đi vệ sinh, và trong khi hầu hết chúng ta đều tuân thủ quy tắc vệ sinh này, nhiều người vẫn phớt lờ nó.



Trên thực tế, nghiên cứu gần đây về thói quen đi vệ sinh của người Anh do Faith In Nature thực hiện đã tiết lộ rằng đàn ông Anh có khả năng bỏ qua việc rửa tay sau khi đại tiện cao gần gấp đôi so với phụ nữ (18% so với 10%).

Theo báo Anh Mirror, nếu không rửa tay sau khi đi vệ sinh, bạn có nguy cơ lây lan vi khuẩn cho mọi thứ bạn chạm vào sau đó.

Sau khi rửa tay, nhiều người có thói quen sử dụng máy sấy tay trong phòng vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, sau khi xem clip dưới đây, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại thói quen này của mình.

Sau khi rửa tay, nhiều người có thói quen sử dụng máy sấy tay trong phòng vệ sinh công cộng.

Vì sao không nên dùng máy sấy tay trong phòng vệ sinh công cộng?

Liên quan đến thói quen này, một nhà khoa học Anh đã thực hiện một thí nghiệm và đăng clip kết quả lên TikTok.

Đoạn clip 24s khiến nhiều người sửng sốt, thề không dùng máy sấy tay nữa

Trong clip dài 24 giây, nhà khoa học Ruth, người đứng đầu công ty giáo dục Devon Science (Vương quốc Anh), sử dụng một đĩa thạch (agar plate) đặt dưới máy sấy tay trong nhà vệ sinh công cộng để xem loại vi khuẩn nào sẽ phát triển sau đó.

Ruth đặt một đĩa thạch dưới máy sấy tay trong nhà vệ sinh công cộng.

Khi trở về phòng làm việc của mình, Ruth lấy một đĩa thạch khác và lắc nó trong không khí để so sánh lượng vi khuẩn có trong không khí phòng làm việc với lượng vi khuẩn thoát ra từ máy sấy tay.

Khi trở về phòng làm việc của mình, Ruth lấy một đĩa thạch khác và lắc nó trong không khí.

Cuối video, Ruth so sánh hai đĩa thạch. Đĩa thạch từ máy sấy tay có đầy vi khuẩn trong khi đĩa thạch trong phòng làm việc không có vi khuẩn nào.

Đĩa thạch từ máy sấy tay (trái) có đầy vi khuẩn trong khi đĩa thạch trong phòng làm việc (phải) không có vi khuẩn nào.

Thí nghiệm đĩa thạch của Ruth khiến người dùng trên mạng xã hội vô cùng kinh ngạc. Video của cô đạt tới 3,2 triệu lượt xem.

Giải thích kỹ hơn, Ruth nói: "Đĩa thạch máy sấy tay cho thấy rất nhiều loại vi khuẩn khác nhau và cả nấm nữa. Đĩa thạch từ không khí không phát triển gì cả, không có vi khuẩn nào cả. Và đây là lý do tại sao tôi không sử dụng máy sấy tay".

Những người xem sửng sốt đã bày tỏ sự lo lắng của họ.

Một người viết: "Tôi thực sự lau tay vào áo vì tôi không thích tiếng ồn của máy sấy tay".

Một người khác hoang mang: "Chuyện quái gì thế này? Không hề có tiếp xúc với máy sấy tay. Những vi khuẩn đó đến từ đâu? Tôi cũng nghĩ rằng nhiệt độ sẽ giết chết vi khuẩn. Tôi không sử dụng máy sấy tay nữa".

Người thứ ba viết: "Đây là lý do tại sao chúng tôi không dùng máy sấy tay trong thực thành y tế; xà phòng, nước và giấy dùng một lần là tốt nhất".

Tuy nhiên, cũng có người nhận ra nhược điểm của thí nghiệm này. Người này bình luận: "Không phải một thí nghiệm công bằng. Bạn nên lắc đĩa thạch đối chứng trong không khí phòng vệ sinh, không phải phòng làm việc".

Trước bình luận này, nhà khoa học Ruth trả lời: "Bạn để ý rất kỹ đấy, những người khác cũng đã góp ý cho tôi như vậy".

Người khác kêu gọi Ruth thực hiện thí nghiệm tương tự với giấy lau tay trong nhà vệ sinh. Nhà khoa học Ruth đồng tình: "Được, tôi nghĩ tôi cũng sẽ kiểm tra điều đó".