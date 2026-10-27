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Clip 16 giây ghi lại chiếc bụng bầu của người mẹ mang tam thai: Chỉ nhìn thôi đã thấy nặng nề và xót xa

Mộc Thanh
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Hai tay nâng đỡ chiếc bụng lớn, người mẹ khó khăn khi đổi tư thế trước máy quay. Nhưng cảnh cuối clip khiến người xem chợt thất cảm giác xót xa ban đầu bỗng nhường chỗ cho niềm xúc động.

- Ảnh 1.

Chỉ dài khoảng 16 giây, đoạn clip ghi lại hình ảnh trước và sau sinh của một người mẹ mang tam thai khiến người xem khó rời mắt. Không có lời kể dài, hành trình ấy được gói gọn trong hai khoảnh khắc: khi ba em bé còn nằm trong bụng và khi các con đã được mẹ ôm vào lòng.

Chiếc bụng bầu của 1 mẹ mang tam thai

Ở phần đầu video, người mẹ mặc bộ đồ họa tiết xanh, đứng trước máy quay với chiếc bụng bầu lớn nhô hẳn về phía trước. Chị lần lượt đứng nghiêng rồi quay chính diện, hai tay đặt dưới bụng để nâng đỡ. Gương mặt vẫn bình thản, nhưng nhìn chiếc bụng căng tròn so với vóc dáng của chị, thật khó để không thấy thương.

Dòng chữ trên clip ghi “2 tháng trước khi sinh”. Như vậy, ở thời điểm lưu lại những hình ảnh này, người mẹ vẫn còn một chặng đường phía trước mới đến ngày gặp con.

Mang trong mình ba em bé là niềm mong đợi đặc biệt. Nhưng đi cùng niềm vui ấy là một cơ thể đang thay đổi từng ngày. Nhìn cách chị ôm đỡ bụng, người xem dễ nghĩ đến những việc vốn rất đơn giản như đứng lên, ngồi xuống, trở mình hay tìm một tư thế nằm dễ chịu.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Clip không kể chị đã trải qua những ngày tháng ấy ra sao. Không có thông tin về cân nặng của bụng bầu, những khó khăn cụ thể hay quá trình sinh nở. Chỉ riêng hình ảnh trước mắt cũng đủ gợi lên sự nặng nề mà người mẹ đang mang theo.

Điều khiến khoảnh khắc này gần gũi là chị không cố thể hiện sự vất vả. Người mẹ chỉ nhẹ nhàng đổi góc đứng, nhìn vào máy quay, lưu lại dáng vẻ của mình trong một giai đoạn đáng nhớ. Thế nhưng, đôi tay luôn đỡ lấy bụng lại là chi tiết đọng lại lâu nhất.

Rồi khung hình chuyển cảnh.

Vẫn góc phòng ấy, vẫn bộ đồ quen thuộc, người mẹ xuất hiện với ba em bé nằm sát nhau trong vòng tay. Dòng chữ lúc này là “Và 2 tháng sau khi sinh”.

Chị vòng tay đỡ các con, khẽ điều chỉnh tư thế rồi nhìn về phía máy quay với nụ cười nhẹ. Ba em bé mặc những bộ quần áo khác nhau, nép trước ngực mẹ, lấp đầy vòng ôm.

Đến đây, những hình ảnh đầu clip bỗng mang một cảm xúc khác. Chiếc bụng lớn mà người mẹ phải dùng cả hai tay nâng đỡ chính là nơi ba em bé ấy từng cùng nhau lớn lên. Trước kia, chị ôm các con qua làn da bụng. Giờ đây, chị đã có thể chạm vào từng em bé, nhìn ngắm và giữ các con sát bên mình.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Cách đặt hai khoảnh khắc cạnh nhau khiến đoạn video không cần thêm nhiều lời. Từ đôi tay đỡ bụng đến vòng tay ôm con là cả một hành trình mà chỉ người mẹ mới biết mình đã đi qua như thế nào.

Niềm vui ở đoạn cuối cũng không làm sự vất vả trong những giây đầu trở nên nhỏ bé. Ngược lại, nhìn ba em bé nằm trong lòng mẹ, càng thấy trân trọng cơ thể đã từng mang các con suốt thai kỳ.

Có lẽ vì vậy, điều đáng chú ý nhất sau khi xem clip không phải người mẹ đã thay đổi vóc dáng ra sao. Đó là cảm giác muốn dành cho chị thêm một chút dịu dàng, bớt những lời nhận xét về ngoại hình và thêm sự quan tâm đến việc chị có mệt không, có cần ai giúp một tay không.

Bởi khi các con chào đời, người mẹ vẫn cần được chăm sóc, được nghỉ ngơi và có người san sẻ. Đằng sau khung hình ôm ba em bé đáng yêu ấy còn là cuộc sống hằng ngày với rất nhiều việc đang chờ.

Đoạn clip khép lại bằng nụ cười của mẹ và ba con trong vòng tay. Một hình ảnh thật ấm áp, đủ để người xem mỉm cười theo. Nhưng nếu nhìn lại những giây đầu, vẫn chỉ muốn nói một câu: Nhìn chiếc bụng nặng nề ấy mà thương mẹ vô cùng.

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Tags

người mẹ

tam thai

bụng bầu

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