Chuyển khoản 25 lần tổng cộng 110 triệu đồng trong đêm, sáng hôm sau cô gái vội báo cảnh sát: “Tôi như vừa bị thôi miên”

Ngày 25/2, cô gái A Mai (tên đã được thay đổi) trải qua một “cơn ác mộng” chỉ vì mong muốn mua được vé xem buổi biểu diễn của một nam ca sĩ dự kiến tổ chức tại Hàng Châu vào tháng 4 sắp tới.

“Tôi chỉ muốn đi xem concert cùng bạn bè thôi” , A Mai kể lại.

Trước đó, khi vé chính thức được mở bán, A Mai và nhóm bạn đã cố gắng đặt mua nhưng không thành công. Trong lúc tìm kiếm thêm cơ hội trên mạng xã hội, cô nhìn thấy một bài đăng rao bán lại hai vé với giá 780 NDT (gần 3 triệu đồng) mỗi vé.

A Mai để lại bình luận hỏi mua và đề nghị trả thêm tiền cho mỗi vé. Không lâu sau, một người liên hệ qua tin nhắn riêng, tự nhận là thành viên của “nhóm bán vé uy tín” với nguồn cung vé ổn định.

Người này trấn an rằng dù vé yêu cầu đăng ký bằng tên thật, họ vẫn có “kênh nội bộ” để đưa khách vào xem. Theo lời người bán, A Mai sẽ không cần đi qua cổng tự động mà có thể đi qua một lối kiểm soát riêng, nơi đã có người bên trong đón và đảm bảo cô được vào xem buổi biểu diễn.

Để tạo lòng tin, đối phương thậm chí còn gửi cho A Mai một dãy số được cho là tài khoản và mật khẩu trên một nền tảng bán vé, nói rằng cô có thể đăng nhập để kiểm tra vé trước khi thanh toán.

“Lúc đó tôi nghĩ họ đã đưa cả tài khoản cho mình, chắc chắn không thể là lừa đảo. Vì vậy tôi chưa kịp đăng nhập kiểm tra mà chuyển luôn tiền” , A Mai nói.

Ngay sau đó, cô chuyển 1.720 NDT (6,5 triệu đồng) để thanh toán cho 2 tấm vé.

Sau khi nhận tiền, người này bất ngờ yêu cầu A Mai không đăng nhập vào tài khoản mua vé với lý do trong đó còn vé của nhiều khách khác. Họ cho rằng nếu cô đăng nhập có thể làm ảnh hưởng đến đơn hàng của những người khác. Để “đảm bảo an toàn”, đối phương yêu cầu A Mai chuyển thêm 5.000 NDT (gần 19 triệu đồng) tiền đặt cọc, hứa sẽ hoàn lại sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

Dù do dự vài giây, A Mai vẫn làm theo. Hơn 11 giờ đêm, cô thực hiện giao dịch chuyển khoản thứ 2.

Tuy nhiên, kẻ lừa đảo tiếp tục dựng lên những lý do phức tạp hơn. Họ nói rằng khoản tiền đặt cọc trước đó không ghi rõ nội dung “tiền đặt cọc” trong phần ghi chú nên bộ phận tài chính không thể xử lý và hệ thống đã tạm giữ giao dịch. Muốn mở khóa, A Mai phải chuyển thêm tiền kèm ghi chú chính xác để hệ thống nhận diện.

Lo sợ mất tiền, cô tiếp tục làm theo. Trong khoảng thời gian rạng sáng, 3 khoản thanh toán nhỏ liên tiếp được thực hiện. Những giao dịch nối tiếp nhau trong đêm khiến cô ngày càng rơi sâu vào bẫy tâm lý của kẻ lừa đảo.

“Mỗi lần tôi muốn dừng lại, anh ta lại nói ‘chỉ còn một bước nữa là lấy lại được tiền’. Tôi càng chuyển tiền thì càng hoảng loạn, mà càng hoảng loạn lại càng muốn tin thêm một lần nữa”, A Mai kể.

Chưa dừng lại ở đó, kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu A Mai tham gia hai nhóm chat với lý do cần kích hoạt hệ thống để giải phóng khoản tiền đang bị giữ. Sau khi vào nhóm, cô được yêu cầu gửi 200 NDT để “đẩy nhanh quá trình xử lý”.

Trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng, A Mai đã liên tiếp chuyển khoản 20 lần, tổng cộng 4.000 NDT (15 triệu đồng).

Sáng hôm sau, đối phương lại viện cớ hệ thống vẫn đang xử lý giao dịch và yêu cầu cô tiếp tục thanh toán qua nhiều kênh khác nhau. Khi thì họ yêu cầu A Mai quét mã để mua điểm trò chơi, khi thì gửi mã thanh toán của một cửa hàng thực phẩm tươi sống để cô chuyển tiền. Những hình thức thanh toán rời rạc này khiến dòng tiền bị chia nhỏ, càng khó kiểm soát.

Trong suốt gần 17 giờ, A Mai đã thực hiện 25 lần chuyển tiền theo các hướng dẫn khác nhau của đối phương. Tổng số tiền bị lừa cuối cùng vượt quá 30.000 NDT (113 triệu đồng).

Chỉ đến khi kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền, A Mai mới bắt đầu nghi ngờ. Không lâu sau, người này xóa tài khoản mạng xã hội và chặn toàn bộ liên lạc.

“Tôi như tỉnh lại sau cơn mê, giống như vừa bị thôi miên. Đến lúc đó mới nhận ra mình đã bị lừa” , A Mai nói và lập tức đến đồn cảnh sát để trình báo.

Sau vụ việc, cảnh sát Trung Quốc cho biết các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý nóng lòng muốn mua vé của người hâm mộ để tiếp cận nạn nhân. Chúng tạo dựng lòng tin bằng cách đưa ra những lời giải thích kỹ thuật phức tạp, sau đó liên tục yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do như “tiền đặt cọc”, “mở khóa hệ thống” hoặc “xác nhận giao dịch”.

Cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người chỉ nên mua vé thông qua các nền tảng chính thức, tuyệt đối không tin vào các lời quảng cáo về “kênh nội bộ” hay “vé chuyển nhượng”.

Đồng thời, cần tránh mọi giao dịch riêng tư qua các ứng dụng nhắn tin và đặc biệt cảnh giác khi có người yêu cầu chuyển thêm các khoản tiền đặt cọc hoặc tiền bảo đảm, bởi các nền tảng bán vé hợp pháp sẽ không bao giờ yêu cầu những khoản phí như vậy.

