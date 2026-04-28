Chuyên gia ung bướu nói thẳng: Làm điều này còn hại hơn hút thuốc, tiếc là nhiều người hiểu sai

Hình ảnh mọi người hút thuốc lá trên đường phố hay trong các quán rượu giờ đây không còn quá nhiều như trước. Ngược lại, bạn sẽ thường xuyên thấy mọi người mang theo hoặc sử dụng thuốc lá điện tử (e-cigarette) hay vape.

Theo số liệu từ Vương quốc Anh, khoảng 5,3 triệu người từ 18 tuổi trở lên (10,6%) hút thuốc lá vào năm 2024 — mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 2011. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, khoảng 5,4 triệu người trưởng thành từ 16 tuổi trở lên (10%) sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày hoặc không thường xuyên.

Nhiều người sử dụng vape vì tin rằng nó ít gây hại hơn so với thuốc lá truyền thống. Nhưng một bác sĩ và nhà nghiên cứu ung thư hàng đầu lại không đồng tình với quan điểm này.

William Li, một bác sĩ và nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới chuyên về ung thư và mối liên hệ giữa thực phẩm với sức khỏe, chia sẻ trên podcast Zoe rằng ông tin vape còn gây hại cho sức khỏe hơn cả thuốc lá. Ông nói: “Vape chắc chắn là một nguy cơ gây ung thư và điều này đã được xác lập rõ ràng trong phòng thí nghiệm. Nó cũng đang được ghi nhận trong thực tế lâm sàng, và có thể nói rằng các hóa chất trong dung dịch vape thậm chí còn gây kích ứng mạnh hơn, độc hại hơn so với thuốc lá truyền thống. Chúng khác nhau, nhưng chúng tôi cho rằng chúng thậm chí có thể gây đột biến DNA nhiều hơn."

"Vì vậy, với những người nghĩ rằng ‘vape là lựa chọn an toàn hơn, ít nhất tôi không hút thuốc lá’, thì thực tế bạn có thể đang làm điều còn tệ hơn cho chính mình.”

Chuyên gia cho rằng hút thuốc lá điện tử còn gây hại nhiều hơn thuốc lá truyền thống. (Ảnh minh họa)

Ông nói thêm: “Dù bạn đang nói về vape hay thuốc lá, tẩu hay xì gà, bạn đều đang đưa các chất độc vào phổi của mình.”

"Hậu quả bi thảm ở người trẻ”

Jeremy London, một bác sĩ nổi tiếng khác, cũng tin rằng vape gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Ông là bác sĩ được chứng nhận chuyên môn về phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật mạch máu và phẫu thuật lồng ngực, đồng thời thường xuyên chia sẻ kiến thức trên mạng xã hội và trong các cuộc phỏng vấn.

Khi được hỏi mức độ nguy hại của một số thói quen theo thang điểm từ 1 đến 10, ông cho biết vape ở mức 10. Ông nói: “Mặc dù chúng ta chưa có dữ liệu dài hạn như đối với thuốc lá trong nhiều năm, nhưng cá nhân tôi đã chứng kiến một số hậu quả bi thảm ở những người trẻ tuổi sử dụng vape.”

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Today, bác sĩ London cho biết hút thuốc là “điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm với bản thân”, nhưng ông cũng bày tỏ lo ngại về vape.

Nghiên cứu cho thấy những người trưởng thành thường xuyên sử dụng các thiết bị cung cấp nicotine điện tử (tức thuốc lá điện tử) có những thay đổi đáng lo ngại trong chức năng tim và mạch máu, đồng thời có kết quả kém hơn rõ rệt trong các bài kiểm tra gắng sức so với những người không sử dụng bất kỳ sản phẩm chứa nicotine nào.



