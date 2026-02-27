Chuyên gia tiêu hóa nói thẳng: Tôi luôn luôn tránh 5 món này và lý do có thể khiến bạn bất ngờ

Ngộ độc thực phẩm, đáng tiếc thay, là hiện tượng khá phổ biến và nếu bạn từng trải qua, hẳn bạn biết nó có thể khiến cơ thể mệt mỏi khủng khiếp đến mức nào. Các triệu chứng như nôn mửa và buồn nôn rất khó vượt qua, và theo các chuyên gia, tình trạng này cũng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tiêu hóa tổng thể của bạn.

Ngộ độc thực phẩm có thể bị kích hoạt bởi nhiều yếu tố khác nhau, từ thịt chưa được nấu chín kỹ đến đồ ăn thừa được hâm lại. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tránh bị ngộ độc thực phẩm trong tương lai, một nhà khoa học về sức khỏe tiêu hóa tại Anh đã nêu bật một số loại thực phẩm tốt nhất nên tránh hoàn toàn.

Jonathan Haworth, còn được biết đến với tên Mr Gut Health trên TikTok, thường xuyên chia sẻ lời khuyên thực tế và các công thức dành cho những ai muốn cải thiện hệ vi sinh đường ruột của mình.

Ông cho biết: “Tôi tránh những thực phẩm này vì chúng có khả năng gây ngộ độc thực phẩm cao nhất. Ngộ độc thực phẩm làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe đường ruột lâu dài như hội chứng ruột kích thích sau nhiễm trùng (post-infectious IBS).”

Hàu sống

Món đặc sản được yêu thích này có thể được xem là thực phẩm kích thích ham muốn, nhưng chuyên gia cảnh báo rằng không có gì “quyến rũ” ở những triệu chứng bạn có thể phải chịu sau khi ăn chúng. Ông nói: “Hàu là loài ăn lọc (filter feeders), vì vậy chúng hấp thụ mọi thứ trong nước, bao gồm cả vi khuẩn.”

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) thậm chí còn đưa ra cảnh báo cụ thể về hàu trên trang web của mình, giải thích: “Hầu hết các loại hải sản có vỏ mà chúng ta ăn đều được nấu chín trước, nhưng hàu thường được phục vụ sống. Hải sản có vỏ sống, đặc biệt là hàu, có thể chứa một lượng nhỏ một số loại virus nhất định, chẳng hạn như norovirus. Nếu bạn phục vụ hàu sống, hãy đặc biệt cẩn trọng khi mua và bảo quản chúng.”

Bánh burger bò tái

Chuyên gia cảnh báo: “Đừng gọi bánh burger bò ở mức tái, nó không giống như việc bạn ăn một miếng bít tết. Burger bò thường được làm từ thịt xay, vì vậy toàn bộ vi khuẩn ở bên ngoài sẽ bị trộn lẫn vào bên trong. Hãy đảm bảo ăn mức chín vừa đến chín kỹ.”

Sushi để qua ngày

Món ăn Nhật Bản được yêu thích này cũng đã trở thành thực phẩm quen thuộc tại khắp nơi trên thế giới, nhưng nếu sushi của bạn đã nằm trong tủ lạnh vài ngày, có lẽ tốt nhất nên bỏ đi.

Chuyên gia lưu ý: “Phần lớn cá dùng làm sushi thực ra được đông lạnh để tiêu diệt ký sinh trùng và vi khuẩn, nhưng sau khi chế biến xong thì chúng hỏng rất nhanh. Vì vậy hãy đảm bảo bạn ăn hết trong ngày.”

Cầm trên tay một hộp sushi siêu thị có dán nhãn giảm giá màu vàng, ông cảnh báo: “Và nếu bạn mua loại này thì thực sự là tự rước họa vào thân.”

Giá đỗ sống

Giá đỗ rất tuyệt để tạo độ giòn cho các món xào, nhưng theo chuyên gia, cách chúng được trồng có thể khiến chúng trở thành ổ chứa vi khuẩn.

Ông nói: “Giá đỗ được trồng trong điều kiện ấm và chúng ta thường không nấu chín chúng. Chúng chịu trách nhiệm cho ít nhất một đợt bùng phát ngộ độc thực phẩm mỗi năm.”

Salad đóng túi

Điều này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, vì salad đóng túi là mặt hàng quen thuộc trong danh sách mua sắm hàng tuần của vô số người. Chúng rất tiện để bổ sung dinh dưỡng cho bữa trưa và bữa tối, đặc biệt khi bạn không có nhiều thời gian chuẩn bị salad từ đầu.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo rằng chúng là nguyên nhân của một số lượng đáng kể các ca ngộ độc thực phẩm.

Ông nói: “Nghiêm trọng đến mức nào? 22% tổng số ca ngộ độc thực phẩm trong thập kỷ qua [ở Mỹ theo CDC] có liên quan đến salad. Để so sánh, hải sản chiếm khoảng 6% tổng số ca.”

Theo chuyên gia, lý do những loại salad đóng gói sẵn này tiềm ẩn rủi ro cao là do có quá nhiều điểm có thể xảy ra nhiễm chéo. Ông nói thêm: “Và bên trong các túi luôn ẩm ướt, đó là môi trường hoàn hảo để vi khuẩn sinh sôi.”