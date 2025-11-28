Chuyên gia Nhật giảm 6kg sau 4 tháng nhờ uống nước ép "nhân sâm trắng", Việt Nam bán giá siêu rẻ

Thay vì xào, hầm hay nấu canh, nhiều phụ nữ Nhật chọn cách… uống củ cải sống dưới dạng nước ép rau củ và khẳng định có thể giảm cân ngay cả khi không tập luyện. Một chuyên gia thậm chí báo cáo giảm 6kg sau 4 tháng bằng phương pháp này.

Vậy chuyện gì đứng sau loại thức uống tưởng như rất đơn giản?

Trong ẩm thực Việt Nam, củ cải trắng thường được nấu chín. Nhưng ở Nhật Bản, việc ăn củ cải sống, nhất là dạng mài nhuyễn, đã rất phổ biến. Người Nhật có câu: “Ăn củ cải trắng mài, bác sĩ tránh xa tôi”.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng ở Nhật, củ cải khi được mài hoặc xay nhuyễn sẽ sinh ra một hợp chất quan trọng là isothiocyanate, chất có mùi hăng đặc trưng, đồng thời có khả năng tăng tốc độ chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ đốt mỡ, giảm viêm và kháng khuẩn.

Cố vấn giảm cân lâu năm Aoki Kumiko cho biết: “Isothiocyanate chính là chìa khóa khiến nước ép củ cải giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả hơn”. Ngoài ra, củ cải chứa kali giúp đào thải bớt natri, giảm giữ nước và hỗ trợ cơ thể “nhẹ” hơn.

Thực nghiệm giảm cân: 4 tháng giảm 6kg, cơ thể trẻ hơn 15 tuổi

Aoki Kumiko là người đưa “nước ép củ cải - rau củ” trở nên nổi tiếng. Cách đây khoảng 10 năm, bà tự áp dụng phương pháp này và giảm từ 51kg xuống 45kg sau 4 tháng dù không tập thể dục nặng và cũng không tăng cân trở lại sau đó. Chỉ số “tuổi sinh học” của bà giảm hơn 15 tuổi theo thiết bị đo ở Nhật. Một thay đổi bất ngờ khác là triệu chứng dị ứng phấn hoa của bà biến mất, điều mà chính Aoki cũng không ngờ tới.

Nhiều người thử theo sau đó chia sẻ táo bón cải thiện, da sáng hơn và cân nặng giảm dần dù không thay đổi quá nhiều thói quen.

Ngoài giảm cân, củ cải còn đem lại ba lợi ích đáng chú ý:

- Cải thiện tiêu hóa: Enzyme tiêu hóa tự nhiên trong củ cải giúp giảm đầy bụng, hỗ trợ hoạt động đường ruột và ngừa táo bón. Lượng chất xơ còn có vai trò bảo vệ sức khỏe đại tràng.

- Tăng cường miễn dịch: Củ cải sống chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm gốc tự do và tăng sức đề kháng.

- Hỗ trợ làm đẹp da: Vitamin C góp phần ức chế melanin và kích thích tổng hợp collagen.

Aoki khuyên nên giữ tỷ lệ 1:1 giữa trái cây và củ cải, ưu tiên giữ nguyên vỏ vì lớp vỏ chứa nhiều chất phytochemical có lợi. Có thể phối hợp với trà xanh matcha, sữa đậu nành, sữa chua hoặc sữa tươi tùy khẩu vị.

Gợi ý nguyên liệu kết hợp:

- Trái cây gọt vỏ: cam, chanh, kiwi, dứa, chuối.

- Trái cây để nguyên vỏ: táo, dâu tây, nho.

- Khác: matcha, cacao, mè xay, sữa chua, sữa đậu nành.

4 lưu ý để nước ép củ cải phát huy tối đa tác dụng

- Chọn trái cây giàu vitamin C như dâu, táo, chuối để hương vị dễ uống hơn và tăng hiệu quả chuyển hóa.

- Uống tốt nhất lúc bụng đói vào buổi sáng để cơ thể hấp thu tối ưu và tạo cảm giác no.

- Nên uống ngay sau khi xay, vì isothiocyanate giảm tác dụng theo thời gian.

- Không kết hợp quá nhiều loại củ rễ cùng lúc để tránh đầy bụng.

Nguồn và ảnh: HK01