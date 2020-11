Chuyên gia Nga: Chỉ cần 3 ngày, Moscow có thể "xử xong" chiến sự Azerbaijan và Armenia

Trong bài viết mang tựa đề "Военный эксперт: Россия может прекратить войну в Нагорном Карабахе за 3 дня - Chuyên gia quân sự: Nga có thể chấm dứt cuộc chiến tranh tại Nagorny -Karabakh trong vòng 3 ngày", chuyên gia quân sự Nga, Constantin Sivkov cho rằng điều đó hoàn toàn có thể thành hiện thực nếu Moscow ra tay.

Theo chuyên gia quân sự Nga này, Armenia có đủ lý do để nhờ sự giúp đỡ của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể nhằm kiềm chế các cuộc tấn công của Azerbaijan, ông Sivkov chia sẻ trên chương trình với đề tài "Chiến sự tại Nagorny - Karabakh cho thấy điều gì? Các cuộc chiến quy mô vùng hiện đại sẽ thay đổi ra sao?".

"Hiện nay các chiến sự đã chuyển tới những vùng đồi núi, và bước tiến của Quân đội Azerbaijan đã bị chậm lại. Điều này chứng tỏ rằng điều kiện tác chiến ngày một khó khăn hơn địa hình hiểm trở các bên khó có thể sử dụng ồ ạt khí tài hạng nặng, và phe phòng thủ sẽ có ưu thế. Nhưng quân đội Azerbaijan có lợi thế về sức mạnh hoả lực.



Ngoài ra, hiện nay hướng tiến công của Azerbaijan tập trung vào phía Nam, nơi quân đội của họ có ưu thế gấp tới 12 lần".

Theo ông, Azerbaijan đã có thể tiếp tục đẩy quân đội nước cộng hoà Nagorny - Karabakh ra khỏi những khu vực đang chiếm giữ, nhưng vấn đề ở chỗ họ đang pháo kích sang cả lãnh thổ của Armenia, và bản thân sự việc này mang tới cho Armenia lý do để yêu cầu Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể can thiệp.

Chiến sự Azerbaijan và Armenia vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt.

"Theo Điều 4 của Hiệp ước, Armenia sẽ phải nhận được sự hỗ trợ từ các thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể và trước tiên từ phía Nga.

Ở đây, cần phải hiểu rõ rằng Các lực lượng vũ trang Nga, thậm chí không cần có sự tham gia của bộ binh, chỉ sử dụng không quân, phối hợp với quân đội Nagorny - Karabakh, có khả năng đập tan quân đội Azerbaijan trong vòng 2-3 ngày", ông Constantin Sivkov tuyên bố.

"Armenia đã được đưa vào hệ thống phòng thủ thống nhất trên không. Điều này có nghĩa rằng Armenia có thể tiếp nhận thông tin trinh sát về vị trí các đơn vị của Azerbaijan và trên cơ sở đó đáp trả thành công những cuộc tấn công của các đơn vị này", chuyên gia Nga giải thích.

Ngoài ra, theo ông Constantin Sivkov, lý do để Armenia yêu cầu hỗ trợ từ các quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể có thể là khả năng bị các quốc gia láng giềng bao vây toàn bộ.

"Bao vây toàn bộ quốc gia là hành động xâm lược. Trên cơ sở này, trong trường hợp Armenia yêu cầu, Nga sẽ phải thực hiện nhiệm vụ giải vây cho Armenia.

Điều này có thể được thực hiện bằng chuyến bay của những máy bay vận tải dưới sự yểm trợ của các tiêm kích và những máy bay áp chế phòng không trên lãnh thổ Gruzia.

Nếu cần thiết, có thể áp dụng biện pháp cứng rắn hơn, thậm chí cả việc xuyên phá thành một hành lang đi qua Gruzia thẳng tới Armenia bằng các lực lượng lục quân Nga", chuyên gia Nga giải thích.