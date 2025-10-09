Chuyên gia Mỹ chỉ rõ ưu nhược điểm của tiêm kích tàng hình Su-57

Máy bay chiến đấu Su-57 tự hào có khả năng cơ động vượt trội và có thể chiến thắng F-35 Lightning II ở tầm gần, theo một chuyên gia phân tích của tờ National Interest (NI).

Việc so sánh hai tiêm kích này cho thấy sự khác biệt về nền tảng công nghiệp, học thuyết và năng lực kỹ thuật của Nga - Hoa Kỳ, đồng thời cũng cho thấy tiềm năng đáng kể của Moskva trong việc phát triển các chương trình tương lai.

Trên lý thuyết, Su-57 trông rất ấn tượng, tiêm kích đa năng hai động cơ này được thiết kế cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công, nó có tiết diện phản xạ radar (RCS) nhỏ, động cơ vector lực đẩy cho khả năng cơ động tuyệt vời và khoang vũ khí bên trong.

Máy bay có thể mang nhiều loại vũ khí phục vụ chiến đấu. Thoạt nhìn, điều này đặt Su-57 ngang hàng với các đối thủ Mỹ. Trên lý thuyết, Su-57 kết hợp khả năng tàng hình của F-22 và tính linh hoạt của F-35, đồng thời vẫn giữ được khả năng cơ động tuyệt vời của dòng máy bay Su-27/35.

Trong các tài liệu quảng bá, người Nga tự hào về sự nhanh nhẹn, tốc độ cao và hệ thống điện tử hàng không hiện đại của Su-57, cho rằng đây là tiêm kích hàng đầu thế giới.

Su-57 có cả ưu và nhược điểm so với tiêm kích tàng hình thế hệ năm của Mỹ.

Nhưng trên thực tế, bức tranh phức tạp hơn nhiều. Theo những gì đã biết, khả năng tàng hình của Su-57 yếu hơn khá nhiều so với các máy bay chiến đấu thế hệ năm của Mỹ.

Phân tích mặt cắt radar cho thấy tỷ lệ khung hình phía trước của Su-57 bị thu hẹp, nhưng các khe hở trên tấm ốp, cảm biến bên ngoài và ống xả động cơ khiến nó dễ bị phát hiện hơn so với F-22 và F-35.

Các kỹ sư Nga đã cố gắng khắc phục những thiếu sót về tàng hình bằng cách cải tiến hệ thống tác chiến điện tử và tăng khả năng cơ động, lập luận rằng chỉ số RCS không phải là tất cả.

Tuy nhiên trong chiến đấu với các tiêm kích thế hệ thứ năm của phương Tây ở ngoài tầm nhìn, máy bay đối phương có thể sẽ phát hiện ra Su-57 trước khi bị nhận diện.

Su-57 cũng kém hơn đôi chút về mặt điện tử hàng không. Các máy bay như F-35 được tích hợp radar, cảm biến hồng ngoại, đường truyền dữ liệu và hệ thống tác chiến điện tử, tất cả đều hoạt động liền mạch như một khối thống nhất. Điều này giúp giảm khối lượng công việc của phi công và tăng cường khả năng nhận thức tình huống.

Mặt khác, Su-57 được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) hiện đại và hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại, nhưng chúng không tích hợp thông tin hiệu quả như máy bay chiến đấu phương Tây.

Ngành công nghiệp Nga đang gặp phải các vấn đề về phần mềm, mạng lưới và hợp nhất cảm biến, vốn đã trở thành đặc điểm nổi bật của thiết kế tiêm kích thế hệ thứ năm của phương Tây. Do đó, phi công Su-57 ít được trang bị và hiểu biết hơn so với các đối thủ phương Tây.

Những thiếu sót trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga khiến nước này không thể đưa Su-57 ra tiền tuyến với số lượng lớn. Do sự chậm trễ, chi phí vượt mức và tốc độ sản xuất thấp, hiện chỉ có một số ít Su-57 đang hoạt động.

Nga còn lâu mới có thể sản xuất được hàng trăm máy bay như kế hoạch. Và với các lệnh trừng phạt đang diễn ra, vấn đề cung ứng cùng những khó khăn kinh tế mà họ đang phải đối mặt, việc tăng cường sản xuất Su-57 khó lòng diễn ra trong thời gian tới.

Ngược lại, Hoa Kỳ đã bàn giao hơn 1.000 chiếc F-35 cho quân đội. Do vậy, họ có lợi thế rất lớn về số lượng, khiến việc so sánh về chất lượng trở nên gần như vô nghĩa.

Theo National Interest



