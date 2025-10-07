Lại có thêm chuyện không tưởng ở thành phố “một tầng xây ba ngày” ở Trung Quốc: Chỉ có ở trên phim

Vào những năm 1980, Trung tâm Thương mại thế giới Thâm Quyến (Trung Quốc) đã lập kỷ lục kiến trúc mới khi xây dựng một tầng chỉ trong ba ngày. Kể từ đó, khẩu hiệu "một tầng trong ba ngày" đã trở nên nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Công trình này đồng thời cũng trở thành điểm khởi đầu của "tốc độ Thâm Quyến".

Vào thời điểm đó, đội ngũ thi công trung tâm thương mại đã áp dụng công nghệ xây dựng ván khuôn trượt một cách sáng tạo, tạo ra tốc độ xây dựng một lớp kết cấu trong ba ngày. Tòa nhà cao 160 mét, là công trình siêu cao tầng đầu tiên của Trung Quốc và chiếm giữ vị trí "tòa nhà cao nhất cả nước" trong 10 năm.

Thành phố này không chỉ nổi tiếng với tốc độ xây dựng thần tốc "ba ngày một tầng" mà còn có 25.000 doanh nghiệp công nghệ cao và các chỉ số kinh tế liên tục tăng trưởng. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, thành phố còn ưu tiên kết hợp đổi mới công nghệ để phục vụ con người.

Những cảnh tượng tưởng chỉ có trong phim…

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025, một ca cấp cứu khẩn cấp đang diễn ra tại phòng phẫu thuật của Bệnh viện Đông Tây Y Thâm Quyến. Người phụ nữ bị mất nhiều máu, trong khi xe giao máu của ngân hàng máu đã bị tắc nghẽn do giao thông ban đêm.

Vào thời điểm đó, bốn máy bay không người lái y tế đã cất cánh thành ba đợt từ trạm máu trung tâm cách đó 39km. Chưa đầy 1 tiếng sau, chúng đã được chuyển thành công đến phòng phẫu thuật, đảm bảo quá trình cứu hộ diễn ra suôn sẻ.

Máy bay không người lái hỗ trợ y tế

Giao hàng y tế bằng máy bay không người lái đã trở thành một hoạt động thường xuyên tại Thâm Quyến. Kể từ tháng 3/2023, một mạng lưới gồm 543 máy bay không người lái đã hoạt động. Không bị ảnh hưởng bởi vận tải đường bộ, những máy bay không người lái này có thể rút ngắn hơn một nửa thời gian giao hàng. Đến năm 2025, mạng lưới đã giao thành công hơn 10.000 sản phẩm máu, giúp bệnh nhân cấp cứu có thêm thời gian.

Việc thành lập hệ thống này xuất phát từ kế hoạch ban đầu của Thâm Quyến. Vào tháng 2/2024, Thâm Quyến đã ban hành quy định tích hợp vận chuyển y tế bằng máy bay không người lái vào hệ thống ứng phó khẩn cấp của thành phố. Hệ thống nà mất hai năm để chuẩn bị, được chính quyền và các doanh nghiệp cùng phát triển.

Hiện tại, việc giao hàng bằng máy bay không người lái vẫn còn gặp phải những hạn chế như tải trọng và thời tiết xấu. Theo kế hoạch, đến năm 2026, Thâm Quyến sẽ xây dựng 1.200 điểm cất cánh và hạ cánh thông minh, hình thành mạng lưới hậu cần ba chiều, có thể hỗ trợ nhiều nhu cầu giao hàng y tế hơn trong tương lai, chẳng hạn như sản phẩm máu và nội tạng cấy ghép.

Cả thành phố chính là căn phòng thí nghiệm khổng lồ

Không chỉ có những chiếc máy bay không người lái cứu sinh, công nghệ Thâm Quyến còn đang âm thầm len lỏi đến nhiều ngóc ngách khác. Tại một công ty công nghệ ở quận Long Cương, một đôi "bàn tay sắt" phi thường đã ra đời.

Nó có vẻ ngoài là kim loại lạnh, nhưng giống như bàn tay con người, nó có thể cảm nhận chính xác nhiệt độ, áp suất, và thậm chí phân biệt độ mềm hay độ cứng của một vật thể. Đằng sau những bàn tay này là hàng ngàn cảm biến có độ chính xác cao, có khả năng thu thập thông tin ở 15 chiều.

Công ty có tên Pasini Perception Technologies, mới được thành lập cách đây bốn năm, nhưng gần như đã chạm tới việc dẫn đầu ngành.

Những "bàn tay ma thuật" này không chỉ để trưng bày trong phòng thí nghiệm, chúng đã trở thành một phần cuộc sống của người dân. Đôi "bàn tay" này cho phép robot điều dưỡng nâng đỡ người già nhẹ nhàng hơn. Nó cũng có thể kiểm tra dây chuyền sản xuất, phát hiện ngay cả những khuyết điểm nhỏ nhất trên bề mặt chỉ bằng cách chạm, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đây chính là điều mà Thâm Quyến đang làm. Toàn bộ thành phố giống như một phòng thí nghiệm đổi mới khổng lồ, cung cấp nguồn hỗ trợ trí tuệ ổn định cho những đột phá về khoa học và công nghệ.

Cánh tay robot trong quá trình nghiên cứu

Giải mã sự thành công vượt bậc

Tại sao những đổi mới công nghệ ấm lòng này lại phát triển mạnh mẽ ở Thâm Quyến? Điều này liên quan mật thiết đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo độc đáo của Thâm Quyến.

Thứ nhất, có sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ. Thâm Quyến đã thành lập các quỹ lớn với mục đích thúc đẩy việc nghiên cứu, sáng tạo. Những quỹ này giống như mảnh đất màu mỡ, đảm bảo vô số ý tưởng hay không bị chết yểu vì thiếu vốn. Thứ hai, có sự tập trung nhân tài cao. Hiện tại, Thâm Quyến có hơn 26.000 chuyên gia trình độ cao, với trung bình 12 doanh nghiệp công nghệ cao trên mỗi km vuông.

Ở Thâm Quyến, công nghệ không chỉ là theo đuổi hiệu quả cao hơn; mà còn là giải quyết các vấn đề thường nhật. Những công nghệ này thực sự đã trở thành một phần của cuộc sống của người dân. Trong suốt quá trình phát triển, thành phố này luôn đặt nhu cầu của con người lên hàng đầu.



