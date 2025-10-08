Việt Nam sở hữu đường hầm hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, có thể duy trì chất lượng trong 100 năm

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Kỹ thuật thi công tiên tiến lần đầu áp dụng tại Việt Nam để tạo phần chìm dưới sông Sài Gòn cho Hầm Thủ Thiêm là gì? A. Sử dụng máy khoan ngầm tự động sai B. Nạo vét bùn đáy sông và đặt đốt hầm prefabricated đúng C. Xây dựng trực tiếp bằng bê tông đổ tại chỗ sai D. Áp dụng công nghệ ép cọc bê tông dưới nước sai Đáp án đúng là: B. Nạo vét bùn đáy sông và đặt đốt hầm prefabricated Giải thích: Để tạo phần chìm dài 370m dưới lòng sông Sài Gòn, nhà thầu đã nạo vét 450.000m³ bùn đáy sông để tạo khoảng trống đủ cho 4 đốt hầm (mỗi đốt nặng 27.000 tấn), sử dụng kỹ thuật prefabricated (lắp ráp sẵn) lần đầu tiên tại Việt Nam; quá trình này cô lập hoàn toàn giao thông đường thủy khu vực thi công, đảm bảo độ chính xác cao và an toàn, kết hợp với công nghệ tiên tiến để chống thấm nước và chịu áp lực sông, góp phần làm nên hầm vượt sông hiện đại nhất Đông Nam Á với tuổi thọ 100 năm.





Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Vật liệu chính và khả năng chịu lực công nghệ của Hầm Thủ Thiêm được thiết kế để chống chịu mức nào? A. Động đất 4 độ Richter, tuổi thọ 50 năm sai B. Động đất 6 độ Richter, tuổi thọ 100 năm đúng C. Động đất 8 độ Richter, tuổi thọ 150 năm sai D. Động đất 5 độ Richter, tuổi thọ 75 năm sai Đáp án đúng là: B. Động đất 6 độ Richter, tuổi thọ 100 năm Giải thích: Hầm được xây dựng chủ yếu bằng bê tông cốt thép cao cấp, với độ dày nắp và đáy hầm 1.5m, vách hầm 1m, được thiết kế công nghệ để chịu đựng động đất lên đến 6 độ Richter và duy trì chất lượng trong 100 năm; sự kết hợp này không chỉ đảm bảo độ bền cấu trúc dưới áp lực nước sông Sài Gòn mà còn tích hợp lớp chống thấm tiên tiến, giúp hầm hoạt động ổn định lâu dài mà không cần bảo trì lớn, thể hiện bước tiến công nghệ xây dựng hầm ngầm tại Việt Nam.

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Hệ thống an toàn công nghệ bên trong Hầm Thủ Thiêm bao gồm những thiết bị nào để ứng phó rủi ro? A. Cảm biến nhiệt độ và hệ thống phun sương tự động sai B. Camera theo dõi và chuông báo động khẩn cấp đúng C. Radar phát hiện xe và đèn LED điều chỉnh sáng sai D. Hệ thống thông gió và máy bơm thoát nước thủ công sai Đáp án đúng là: B. Camera theo dõi và chuông báo động khẩn cấp Giải thích: Bên trong hầm được lắp đặt hệ thống camera giám sát liên tục toàn tuyến (tích hợp AI phát hiện bất thường như tai nạn hoặc hỏng hóc) kết hợp chuông báo động tự động để kịp thời ứng phó rủi ro, đảm bảo an toàn cho 6 làn xe lưu thông hai chiều tách biệt; công nghệ này được kết nối với trung tâm điều khiển trung ương, cho phép phản ứng nhanh chóng trong vòng vài giây, giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ cứu hộ hiệu quả, góp phần vào tiêu chuẩn an toàn cao của hầm vượt sông hiện đại này.

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Độ dốc tối đa và cấu trúc phân làn công nghệ của Hầm Thủ Thiêm được thiết kế như thế nào để đảm bảo lưu thông an toàn? A. Độ dốc 6%, 4 làn xe rộng 4m mỗi làn sai B. Độ dốc 4%, 6 làn xe với kích thước 2m, 3m, 3.5m đúng C. Độ dốc 2%, 8 làn xe rộng 2.5m mỗi làn sai D. Độ dốc 5%, 5 làn xe với kích thước 1.5m, 4m sai Đáp án đúng là: B. Độ dốc 4%, 6 làn xe với kích thước 2m, 3m, 3.5m Giải thích: Hầm có độ dốc tối đa chỉ 4% để tránh trượt bánh xe và đảm bảo ổn định, được chia thành 6 làn xe hai chiều tách biệt hoàn toàn với kích thước linh hoạt (2m cho làn dừng khẩn cấp, 3m và 3.5m cho làn chính), sử dụng công nghệ phân cách bê tông và bề mặt chống trượt cao su; thiết kế này không chỉ tối ưu hóa dòng chảy giao thông với tốc độ tối đa 60 km/h cho ô tô và 40 km/h cho xe máy mà còn giảm tiếng ồn và rung động, tạo cảm giác thoải mái khi nghe âm thanh nước xung quanh, khẳng định sự tinh tế trong công nghệ xây dựng hầm đô thị.