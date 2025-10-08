Việt Nam sở hữu đường hầm hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, có thể duy trì chất lượng trong 100 năm

Đáp án đúng là: B. Nạo vét bùn đáy sông và đặt đốt hầm prefabricated
Giải thích: Để tạo phần chìm dài 370m dưới lòng sông Sài Gòn, nhà thầu đã nạo vét 450.000m³ bùn đáy sông để tạo khoảng trống đủ cho 4 đốt hầm (mỗi đốt nặng 27.000 tấn), sử dụng kỹ thuật prefabricated (lắp ráp sẵn) lần đầu tiên tại Việt Nam; quá trình này cô lập hoàn toàn giao thông đường thủy khu vực thi công, đảm bảo độ chính xác cao và an toàn, kết hợp với công nghệ tiên tiến để chống thấm nước và chịu áp lực sông, góp phần làm nên hầm vượt sông hiện đại nhất Đông Nam Á với tuổi thọ 100 năm.
Đáp án đúng là: B. Động đất 6 độ Richter, tuổi thọ 100 năm
Giải thích: Hầm được xây dựng chủ yếu bằng bê tông cốt thép cao cấp, với độ dày nắp và đáy hầm 1.5m, vách hầm 1m, được thiết kế công nghệ để chịu đựng động đất lên đến 6 độ Richter và duy trì chất lượng trong 100 năm; sự kết hợp này không chỉ đảm bảo độ bền cấu trúc dưới áp lực nước sông Sài Gòn mà còn tích hợp lớp chống thấm tiên tiến, giúp hầm hoạt động ổn định lâu dài mà không cần bảo trì lớn, thể hiện bước tiến công nghệ xây dựng hầm ngầm tại Việt Nam.
Đáp án đúng là: B. Camera theo dõi và chuông báo động khẩn cấp
Giải thích: Bên trong hầm được lắp đặt hệ thống camera giám sát liên tục toàn tuyến (tích hợp AI phát hiện bất thường như tai nạn hoặc hỏng hóc) kết hợp chuông báo động tự động để kịp thời ứng phó rủi ro, đảm bảo an toàn cho 6 làn xe lưu thông hai chiều tách biệt; công nghệ này được kết nối với trung tâm điều khiển trung ương, cho phép phản ứng nhanh chóng trong vòng vài giây, giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ cứu hộ hiệu quả, góp phần vào tiêu chuẩn an toàn cao của hầm vượt sông hiện đại này.
Đáp án đúng là: B. Độ dốc 4%, 6 làn xe với kích thước 2m, 3m, 3.5m
Giải thích: Hầm có độ dốc tối đa chỉ 4% để tránh trượt bánh xe và đảm bảo ổn định, được chia thành 6 làn xe hai chiều tách biệt hoàn toàn với kích thước linh hoạt (2m cho làn dừng khẩn cấp, 3m và 3.5m cho làn chính), sử dụng công nghệ phân cách bê tông và bề mặt chống trượt cao su; thiết kế này không chỉ tối ưu hóa dòng chảy giao thông với tốc độ tối đa 60 km/h cho ô tô và 40 km/h cho xe máy mà còn giảm tiếng ồn và rung động, tạo cảm giác thoải mái khi nghe âm thanh nước xung quanh, khẳng định sự tinh tế trong công nghệ xây dựng hầm đô thị.
Đáp án đúng là: B. 1490m, với 5 phần: 2 lối vào (400m), 2 nhánh/miệng hầm (700m), phần chìm 370m
Giải thích: Hầm có tổng chiều dài 1490m, độ cao 9m, được chia thành 5 phần chính theo công nghệ thiết kế hình chữ U từ trên cao: 2 lối vào (tổng 400m) với ramp dốc nhẹ, 2 nhánh và miệng hầm (700m) để phân lưu hai chiều tách biệt, và phần chìm 24m dưới lòng sông dài 370m gồm 4 đốt prefabricated; cấu trúc này sử dụng bê tông cốt thép chịu lực cao, tích hợp hệ thống thoát nước và thông gió tự động, đảm bảo lưu thông mượt mà và an toàn dưới sông Sài Gòn, đánh dấu bước ngoặt công nghệ hầm giao thông tại Đông Nam Á.