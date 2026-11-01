Chuyên gia: Giảm giá điện, giá xăng góp thêm phần kiềm chế lạm phát cuối năm

Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, trong khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, giúp giá năng lượng này bớt "nóng".

Chuyên gia nhận định, các chính sách này sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tạo thêm dư địa kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, cho rằng, việc giảm giá điện và đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% khiến giá xăng giảm ngay trong đêm 31/10 sẽ có ý nghĩa rất tích cực, tác động đến thị trường và nền kinh tế trong thời gian tới.

“ Việc giảm giá điện 2% sẽ có tác động lan tỏa rất sâu rộng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đến sản xuất, tiêu dùng, ổn định kinh tế vĩ mô ”, ông Thỏa nhấn mạnh.

Giá xăng giảm ngay đêm 31/10, sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Đầu tiên, giá điện giảm sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Ông Thỏa ước tính, việc giảm giá điện 2% sẽ làm cho CPI chung của nền kinh tế giảm 0,0662% ở vòng 1 trực tiếp và vòng 2 có thể giảm 0,1324%.

Với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, khi chi phí cho điện giảm, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để tiết giảm giá thành sản xuất, qua đó tạo dư địa điều chỉnh giá bán sản phẩm.

Tác động này sẽ đặc biệt rõ nét ở những ngành sử dụng nhiều điện như thép, xi măng, dệt may...Theo tính toán, giá thành ngành thép có thể giảm khoảng 0,12%, xi măng giảm 0,3% và dệt may giảm khoảng 0,23%. Theo ông Thỏa, đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí nguyên liệu, nhân công và vận chuyển còn nhiều áp lực.

Với người tiêu dùng, nếu sử dụng bình quân 400kWh thì sẽ giảm được gần 20.000 đồng/hộ/tháng. Việc giảm giá điện giúp người dân tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và chi tiêu dịp cuối năm thường tăng cao.

Còn ở góc độ nền kinh tế vĩ mô, giá điện giảm sẽ hỗ trợ mục tiêu ổn định, kiềm chế lạm phát trong những tháng cuối năm, giúp đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

“Trong 9 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,52%, cao hơn một chút so với mục tiêu đặt ra. Từ nay đến cuối năm, công tác điều hành giá đối mặt nhiều thách thức. Đặc biệt, diễn biến khó lường của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá có thể tác động đến chi phí nhập khẩu, từ đó gây sức ép lên giá hàng hóa, dịch vụ trong nước. Việc giá điện giảm góp phần kiềm chế những diễn biến này” , ông Thỏa nói.

Vì thế, ông Thỏa đánh giá, việc điều chỉnh giá điện thể hiện sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời góp phần hỗ trợ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Việc giảm giá điện 2% sẽ làm cho CPI chung của nền kinh tế giảm 0,0662% ở vòng 1 trực tiếp và vòng 2 có thể giảm 0,1324%. Với người dân, nếu sử dụng bình quân 400kWh thì sẽ giảm được gần 20.000 đồng/hộ/tháng.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam

Tương tự, theo ông Thỏa, các giải pháp điều hành của Chính phủ, trong đó có việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về mức 0% cũng sẽ góp phần tạo lực kéo giảm lạm phát. Bằng chứng là chính sách này giúp giá các loại xăng giảm gần 2.000 đồng/lít ngay đêm 31/10. Qua đó, chi phí vận tải, sản xuất và kinh doanh sẽ được tiết giảm, góp phần hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa, dịch vụ.

Ông Thỏa cũng kiến nghị, đối với các mặt hàng thuộc diện Nhà nước định giá, cần nỗ lực giữ ổn định trong những tháng cuối năm, dù chi phí đầu vào vẫn có thể gia tăng. “Trong bối cảnh còn nhiều yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá, nếu CPI cả năm được kiểm soát tốt thì có thể coi đây là kết quả tích cực, là thành công lớn của công tác điều hành giá và ổn định kinh tế vĩ mô”, ông Thỏa nói thêm.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng việc giảm giá điện, giá xăng là những giải pháp có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh nền kinh tế phải đồng thời thực hiện hai mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng cao và kiểm soát lạm phát.

Theo ông Phong, dư địa kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm đối diện với nhiều thách thức. Vì vậy, việc điều hành tốt giá các mặt hàng năng lượng sẽ góp phần giảm sức ép lên mặt bằng giá chung, tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô.

Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%. (Ảnh minh họa: EVN)

“Điện và xăng dầu là những chi phí đầu vào quan trọng, ảnh hưởng đến hầu hết lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống người dân. Do đó, việc giảm giá hai mặt hàng này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp mà còn tạo tác động lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế.

Đối với người dân, họ sẽ tiết kiệm chi phí sinh hoạt, đi lại và tiêu dùng. Khoản chi phí được tiết giảm có thể dành cho những nhu cầu khác, qua đó góp phần cải thiện sức mua và hỗ trợ thị trường tiêu dùng trong nước .

Đối với doanh nghiệp, việc giảm giá điện và xăng dầu góp phần hạ chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh. Tác động này đặc biệt có ý nghĩa với những doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng hoặc phụ thuộc lớn vào hoạt động vận tải, logistics .

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, việc tiết giảm chi phí năng lượng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường ” ông Phong nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Phong hiệu quả kiểm soát lạm phát còn phụ thuộc đáng kể vào mức độ truyền dẫn của việc giảm chi phí năng lượng vào giá thành sản phẩm và giá hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần kết hợp chặt chẽ với giải pháp kiểm soát cung cầu, tăng cường bình ổn thị trường và theo dõi sát diễn biến giá cả trong những tháng cuối năm.