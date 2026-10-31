Sẽ có cảng mới nối Hà Nội, Bắc Ninh... với vùng đất "đệ nhất danh trà", trung chuyển 4,5 triệu tấn hàng

Cảng mới của tỉnh này được kỳ vọng kết nối vận tải đường thủy với đường bộ, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên địa bàn và khu vực.

Phối cảnh dự án khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình. Ảnh: ĐVTK

Đây là Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình tại Thái Nguyên (nơi được mệnh danh là vùng đất "đệ nhất danh trà").

Ngày 29/10, tại phường Trung Thành, CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình.

Dự lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, cùng với đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình tại Thái Nguyên là một trong những công trình được khởi công dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831-4/11/2026) và Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, năng lượng và hạ tầng số.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cùng với đường bộ và đường sắt, tỉnh chú trọng phát triển vận tải đường thủy, kết nối với các đầu mối giao thông của khu vực phía bắc. Trong số đó, tuyến vận tải thủy Phả Lại - Đa Phúc dài 86 km trên sông Cầu, sông Công đã được quy hoạch.

Việc đầu tư cảng Yên Bình bằng nguồn vốn doanh nghiệp sẽ góp phần bổ sung đầu mối bốc xếp, trung chuyển hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện kết nối vận tải đường thủy với đường bộ, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên địa bàn và khu vực.

Ngoài ra, nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng, nguyên liệu và hàng hóa khối lượng lớn tại Thái Nguyên và các địa phương lân cận rất lớn, trong khi chi phí logistics còn cao. Do đó, việc sớm đưa cảng vào hoạt động sẽ tạo thêm lựa chọn vận chuyển hàng hóa, từ đó góp phần giảm chi phí logistics, phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai công trình bảo đảm tiến độ, hiệu quả, phấn đấu đưa hệ thống cảng vào khai thác trong năm 2027. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, qua đó thể hiện tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cảng Yên Bình có quy mô ra sao?

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình. Ảnh: VGP



Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình có tổng mức đầu tư 435 tỷ đồng, diện tích 24,92 ha, bao gồm 7 cầu cảng, năng lực thông qua thiết kế từ 3,8 đến 4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong số đó, diện tích trên cạn là 14,87 ha và diện tích mặt nước sông Cầu là 10,05 ha.

Đáng chú ý, dự án còn có hệ thống kho bãi, đường nội bộ và các công trình phục vụ bốc xếp, trung chuyển hàng hóa.

Cảng Yên Bình có vị trí thuận lợi để kết nối vận tải đường bộ với đường thủy, khi nằm ven sông Cầu, gần cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và cụm cảng Đa Phúc. Khi hoàn thành, dự án này được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa khối lượng lớn cho các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, qua đó góp phần giảm áp lực đối với vận tải đường bộ.

Khi đi vào hoạt động, cùng với cảng Đa Phúc trên sông Công, cảng Yên Bình ở Thái Nguyên sẽ góp phần khai thông vận tải đường thủy có lợi thế vận tải lượng hàng hóa lớn giữa Thái Nguyên với các cảng dọc sông Cầu, sông Thương trên địa bàn TP Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, ra biển và ngược lại.

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ tập trung nguồn lực tổ chức thi công, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động, bảo đảm chất lượng, tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác.