Việt Nam vừa chứng kiến một kỷ lục chưa từng có, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD

Đây là tin vui với kinh tế Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026.

Ảnh minh họa: ĐSPL

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 10 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao, với tổng kim ngạch ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Đây cũng là lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt qua mốc 1.000 tỷ USD (vượt qua cả quy mô của năm 2025).

Đáng chú ý, riêng tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta ước đạt 122,2 tỷ USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dự kiến của Cục Hải quan, xuất khẩu cả năm tăng trên 25%, cao hơn mục tiêu 15 - 16% Chính phủ đề ra.

Động lực tăng trưởng xuất nhập khẩu năm 2026 chủ yếu đến từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cụ thể, tính đến ngày 29/10, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối này đạt khoảng 778 tỷ USD, tương ứng tăng 37% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16%. Trong số đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ lực, khi chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu ghi nhận tăng trưởng tích cực ở nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU, Hàn Quốc và ASEAN.

Ngoài ra, trong 10 tháng qua, 3 nhóm hàng có trị giá giao thương lớn nhất bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các nhóm này đạt khoảng 532 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cán cân thương mại, trong tháng 10/2026 ước đạt xuất siêu 6,8 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu. Qua đó, đưa mức nhập siêu lũy kế 10 tháng xuống còn khoảng 12,7 tỷ USD. Đây là kết quả cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, từ đó khẳng định vai trò quan trọng của thương mại hàng hóa đối với tăng trưởng kinh tế.

Việt Nam phấn đấu trong nhóm 10 nước có kim ngạch xuất - nhập khẩu lớn nhất thế giới

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD chỉ sau 10 tháng. Ảnh minh họa

Trên thực tế, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cơ quan này đặt mục tiêu xuất khẩu tăng bình quân 15 - 16% mỗi năm, nhập khẩu tăng 12 - 13% trong giai đoạn 2026 - 2030. Đáng chú ý, đến 2045, Việt Nam phấn đấu vào nhóm 10 nước có kim ngạch xuất - nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, dự thảo này còn hướng tới thặng dư thương mại bền vững, với tỷ lệ xuất siêu trên tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân 3 - 6% giai đoạn 2026 - 2030, lên 7 - 10% vào năm 2045.

Đồng thời, dự thảo cũng đặt mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu theo chiều sâu, nâng cao hàm lượng chế biến, khoa học và công nghệ. Theo đó, nâng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khu vực doanh nghiệp trong nước trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước lên khoảng 28 - 30% vào năm 2030 và 38 - 40% vào năm 2045.

Bộ Công Thương đề xuất tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến hoặc đã tinh chế trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 89 - 90% vào năm 2030 và trên 92% vào năm 2045. Cùng với đó, tỷ lệ giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo tăng lên khoảng 50% vào năm 2030 và trên 55% vào năm 2045.

Về thị trường, dự thảo của Bộ Công Thương đề xuất đặt mục tiêu đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, giảm mức độ tập trung, phát triển hợp lý cả về chiều rộng và chiều sâu.

Cụ thể, theo dự thảo, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu không thị trường xuất khẩu nào chiếm quá 25% tổng kim ngạch, đồng thời cũng không thị trường nhập khẩu nào vượt 35%. Đồng thời, tỷ trọng cộng gộp của ba thị trường hoặc khu vực xuất khẩu lớn nhất được định hướng xuống dưới 55%.

Dự thảo trên còn đặt mục tiêu mở rộng độ phủ thị trường, đưa số thị trường xuất khẩu có kim ngạch trên 1 tỷ USD lên trên 45 thị trường vào năm 2030 và 55 thị trường vào năm 2045.

Với các thị trường mới như Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh, dự thảo nêu rõ tỷ trọng xuất khẩu được kỳ vọng đạt khoảng 10% vào năm 2030 và 15% năm 2045.