Huy động 10.000 người, 1.300 dầm hộp bê tông, Vingroup quyết đưa đường sắt 350 km/h chạy thử cuối năm 2028

Tổng đầu tư của tuyến đường sắt này là gần 4 tỷ USD.

Đại công trường tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: VIC

Ngày 30/10, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC chính thức mở rộng thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Mục tiêu là hướng đến hoàn thành và chạy thử vào quý IV/2028, tiến tới vận hành thương mại trong năm 2029.

Theo bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đại diện đơn vị chủ đầu tư, Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái sẽ tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo việc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ được tổ chức đúng tiến độ và về đích đúng thời hạn đã đặt ra.

“Chúng tôi tin tưởng rằng với sự tham gia chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP, sự đồng hành, ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương, dự án sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm thành phố với đô thị du lịch biển Cần Giờ, tạo ra động lực tăng trưởng mới cho thành phố và nâng tầm chất lượng sống cho người dân”, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup nhấn mạnh.

Lễ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, ngày 30/10. Ảnh: VIC

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, tốc độ tối đa 350 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM đến Cần Giờ chỉ còn từ 13 phút.

Khi đi vào vận hành với tần suất chỉ 5 phút/chuyến, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ giúp cho việc di chuyển từ trung tâm thành phố đến siêu đô thị sinh thái biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trở nên vô cùng thuận tiện, qua đó mở ra một phong cách sống mới và tạo động lực phát triển mạnh mẽ về hướng biển cho TP HCM.

Huy động 10.000 người và nhiều thiết bị trên đại công trường dự án gần 4 tỷ USD

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có tổng vốn đầu tư gần 4 tỷ USD. Dự án bắt đầu động thổ từ tháng 12/2025, với nhiều hạng mục chính đã thực hiện như khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, đường công vụ, thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, Depot Cần Giờ, các cầu đặc biệt Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà và những vị trí cầu điển hình tại Km5, Km11, Km26.

Trên thực tế, ba bãi đúc dầm phục vụ thi công phần cầu cạn đã được triển khai, đúc thử thành công phiến dầm đầu tiên tại Bãi đúc số 1.

Tính đến nay, dự án chính thức bước sang giai đoạn mới. Đó là mở rộng phạm vi thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Trong những giai đoạn cao điểm, các nhà thầu dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật làm việc đồng thời trên công trường.

Ngoài ra, các mũi thi công mới sẽ được tổ chức tại Ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ, cùng với đó triển khai cầu điển hình tại các vị trí được bàn giao mặt bằng.

Đáng chú ý, để rút ngắn thời gian, giảm khối lượng thi công trực tiếp tại hiện trường và chủ động về chất lượng, tiến độ, dự án này sẽ tăng cường áp dụng các giải pháp thi công công nghiệp hóa và lắp dựng cấu kiện đúc sẵn.

Theo kế hoạch đề ra, có 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được triển khai thi công tại 3 bãi đúc dầm trên tuyến trong khoảng 15 tháng, với năng lực sản xuất bình quân 1 - 2 nhịp/ngày tại mỗi bãi.

Trên thực tế, chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm 32 m cùng thiết bị vận chuyển, lao lắp 900 tấn để phục vụ cho hạng mục này.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ dự kiến chạy thử vào cuối năm 2028. Ảnh: VIC

Theo Vingroup, với vai trò là điểm đầu tuyến, ga ngầm Bến Thành với chiều dài 565,85 m, hố móng sâu khoảng 34 m, kết nối với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, sẽ là một trong những hạng mục trọng điểm được tập trung tối đa nguồn lực thi công trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hầm TBM tại khu vực cảng Sài Gòn, với chiều dài 2.019,45 m, tiếp nối với hầm đào hở Cut and Cover dài 321,7 m và hầm hở chữ U dài 266 m, cũng sẽ được tiến hành đẩy mạnh thi công. Hạng mục này sử dụng máy đào hầm đường kính 13 m tiên tiến.

Ngoài ra, các hạng mục trọng điểm khác của dự án còn có khu vực Depot Cần Giờ, cầu chính Cần Giờ và các cầu đặc biệt trên tuyến... Trong số đó, cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có thiết kế dây văng dầm giàn thép, hai trụ tháp chữ A, với nhịp chính dài 360 m và khoảng 4,4 km cầu dẫn hai đầu sẽ là một điểm nhấn đặc biệt.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ được các địa phương hoàn tất bàn giao cho nhà đầu tư trong quý IV/2026. Tiếp đó, việc thi công dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV/2028 để sẵn sàng chạy thử và chính thức đưa vào vận hành trong năm 2029.