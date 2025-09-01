Chuyên gia độc chất CẢNH BÁO 5 sai lầm khi phơi quần áo trong nhà ngày mưa bão "mời gọi" vi khuẩn, bệnh tật

Thời gian gần đây, thời tiết trở nên thất thường, mưa bão và ngập lụt liên miên khiến nhiều gia đình buộc phải phơi quần áo trong nhà. Không chỉ lâu khô hơn bình thường, dễ để lại mùi khó chịu trên quần áo, đây cũng là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, bệnh tật tấn công nếu chúng ta không chú ý.

Theo chuyên gia độc chất Yan Zonghai, Giám đốc Trung tâm độc chất lâm sàng Bệnh viện tưởng niệm Linkou Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc), khi phơi đồ trong nhà, độ ẩm có thể vượt quá 60%. Trong khi mức an toàn cho sức khỏe chỉ từ 40 đến 60%. Không khí ẩm ướt kéo dài gây nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm phổi, hen suyễn, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, người già và người có hệ miễn dịch yếu.

Điều đáng lo ngại hơn là quần áo ẩm ướt lâu ngày sẽ trở thành “ổ chứa” vi khuẩn và mùi hôi khó chịu, tiềm ẩn rủi ro cho da và đường hô hấp. Ông cảnh báo, rất nhiều người đang vô tình mắc 5 sai lầm sau đây, khiến sức khỏe cả gia đình bị đe dọa mà không hề hay biết:

1. Chọn sai vị trí phơi quần áo trong nhà

Không ít gia đình tận dụng bếp hoặc nhà tắm để treo quần áo vì nghĩ tiện lợi. Thực tế, đây là môi trường ô nhiễm tiềm ẩn. Quần áo phơi gần bếp dễ bị ám mùi thức ăn, dầu mỡ bắn ra, tạo điều kiện cho vi khuẩn bám dính. Nhà tắm thì quá ẩm ướt, ứ đọng hơi nước khiến nấm mốc phát triển mạnh. Ngược lại, những nơi có cửa sổ, ánh sáng tự nhiên, gió lưu thông mới giúp hơi ẩm bốc nhanh, hạn chế vi khuẩn sinh sôi.

Ảnh minh họa

2. Phơi quần áo dày đặc, chồng chéo lên nhau

Khi quần áo treo quá sát hoặc chồng lên nhau, không khí không thể lưu thông. Điều này khiến thời gian khô kéo dài, quần áo dễ bốc mùi và trở thành ổ nấm mốc. Nhiều loại vi khuẩn gây kích ứng da, dị ứng hô hấp có thể sinh sôi trong lớp vải ẩm. Tốt nhất, nên giãn cách quần áo, chia thành nhiều đợt giặt và phơi để đảm bảo đồ khô nhanh, sạch và an toàn.

3. Phơi đồ lót trong nhà sai cách

Đồ lót là trang phục nhạy cảm nhất, dễ bị vi khuẩn và nấm tấn công khi không được phơi đúng cách. Trong không gian ẩm ướt, E.coli hay nấm Candida có thể sinh sôi, gây viêm nhiễm phụ khoa hoặc bệnh đường tiết niệu. Việc phơi chung đồ lót với quần áo thường càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Đồ lót cần được phơi ở nơi riêng biệt, thoáng gió, có khoảng cách và nếu có thể, nên là nhẹ sau khi khô để diệt khuẩn triệt để.

Ảnh minh họa

4. Lơ là việc vệ sinh khu vực phơi

Khu vực phơi trong nhà, đặc biệt là bệ cửa sổ hoặc ban công khép kín, dễ tích tụ nước đọng. Nếu không lau chùi thường xuyên, tường và sàn có thể xuất hiện nấm mốc, ảnh hưởng trực tiếp đến không khí hít thở hàng ngày. Đáng lo hơn, nhiều gia đình còn để đồ chơi nhồi bông, thú bông gần khu vực phơi. Đây là môi trường “ưa thích” của nấm mốc và bụi mạt, tác nhân gây dị ứng mạnh.

5. Cất quần áo sai thời điểm

Khi ì nhà chật hoặc trời mưa liên tục, nhiều người lấy quần áo còn hơi ẩm vào để mặc tạm, hoặc nhường chỗ phơi cho mẻ đồ khác. Có người lại ỷ y rằng phơi trong nhà sạch sẽ nên cứ để quần áo treo nhiều ngày. Quần áo còn ẩm là môi trường cho vi khuẩn, nấm mốc bám trụ, tiếp xúc trực tiếp với da gây hăm ngứa, viêm da, thậm chí nhiễm khuẩn đường hô hấp. Còn để quần áo khô lâu không cất sẽ khiến nó nhiễm bẩn ngược, thành "ổ" cho vi khuẩn.

Ảnh minh họa

Chuyên gia Yan Zonghai nhấn mạnh: trong những ngày mưa bão, khi bắt buộc phải phơi đồ trong nhà, cần mở cửa sổ tăng lưu thông không khí, kết hợp máy hút ẩm hoặc thiết bị sấy quần áo nếu có. Chỉ một vài sai lầm nhỏ trong thói quen phơi đồ cũng đủ biến căn nhà thành “ổ vi khuẩn”, khiến bệnh tật tìm đến lúc nào không hay.